Alice Bratås sparer tusenvis av kroner på å lage interiør selv

Katten Høna, Alice Bratås og Runar Hagen bor i en enebolig på 100 kvadratmeter rett utenfor Seljord sentrum. Interiøret i huset er en god blanding av gjenbruk, hjemmelaget og nytt, og det ligger en tanke bak det meste som kommer inn i huset.

- Kjøper vi noe nytt eller noe som er dyrt, skal det være godt håndverk som varer lenge. Vi bruker god tid på å bestemme oss, og unngår helst ting som alle andre har, sier Bratås.

Fakta: Hvem, hva, hvor? Hvem: Alice Bratås (31), faglærer i norsk og kunst og håndverk, Runar Hagen (38), sivilingeniør og katten Høna (8) Hva: Gårdstun med enebolig på 100 kvm, stabbur og låve Hvor: Seljord i Telemark På Instagram: @aligrabra

Brukte ting får nytt liv

Når det kommer til bruktkjøp er hun ikke like streng, men alle tingene hun tar med seg hjem fra bruktbutikker eller loppemarkeder må ha et potensiale. Det er ikke sikkert fargen eller tekstilet er helt riktig, men Alice vet råd:

- Liker jeg ikke fargen på noe, maler eller spraylakkerer jeg det gjerne om. Tremøbler kan pusses ned og lakkeres lysere eller mørkere, polstrede møbler kan trekkes om i nytt tekstil og en lampe kan få ny skjerm, sier hun løsningsorientert.

Et godt eksempel er fotskammelen som står i stua. Den var slitt og hadde sett sine bedre dager, med mørke bein og skinn på setet. Likevel tok hun den med.

- Jeg likte formen på den, så jeg pusset ned bena og hadde på hvitpigmentert voks. Deretter stiftet jeg et fløyelsstoff på sitteputa. Vips, så ble den perfekt i stua vår. Et tips hvis du skal trekke om et møbel som det er mye slitasje på, er å bruke et stoff med høy slitestyrke, sier Bratås.

Et handy par

Det var Runar Hagen som opprinnelig arvet det gamle gårdstunet fra besteforeldrene sine. I tillegg til eneboligen består gården av et stabbur og en låve på ei romslig tomt omringet av frodig natur. Den landlige beliggenheten med rolige naboer og omgivelser, og kort avstand til sentrum, verdsettes av samboerparet. På grunn av en vannlekkasje ble de nødt til å pusse opp deler av huset, og siden begge er av den handy typen, gjør de alt selv.

- Vi flyttet kjøkkenet inn i stua, og satte opp ny kjøkkeninnredning, la nytt gulv og byttet en del panel på veggene. Det eneste vi satte bort i prosessen, var å legge fugen ved kjøkkenbenken. Men den ble faktisk så dårlig at det kunne vi like godt gjort selv, sier Bratås og smiler skjevt.

De har også bygget terrasse, og planen videre er å gjøre noe med soverommet og badet, samt å utvide huset.

- Jeg er litt lei av å bare ha ett soverom og lite plass til gjester, så drømmen er å bygge på. Vi ønsker å holde alt på et plan som i dag, men det må nok bli etter hvert, sier Bratås, som til daglig er faglærer i norsk og kunst og håndverk.

Sparer tusenvis av kroner

Bratås synes interiør er gøy. For å skape variasjon slik at hun ikke blir lei av tingene, ommøblerer hun og forandrer. Hun er opptatt av at hjemmet hennes skal være personlig og unikt, og er det møbler og interiør hun har lyst på, kan hun gjerne finne på å lage det selv.

- Det kreative har ofte utspring i at jeg helst ikke vil ha det sånn som alle andre har det, eller at ting er dyrt. Dermed lager jeg mine egne versjoner av ting.

Hun nevner noen designhyller som man ser i mange hjem. De inspirerte henne til å lage hylle av to planker, hyssing og trekuler. En lampe som er laget av to lampeskjermer fra loppemarked og garn i forskjellige farger, ble til for flere år siden.

- Det er litt morsomt å se at noen av lampenyhetene nå om dagen koster flerfoldige tusen og ligner veldig på denne, og så lagde jeg den selv for bare noen hundrelapper, sier Bratås fornøyd.

Bra for miljøet

Det er mange som sier at de ikke klarer å lage ting, men Alice har en klar oppfordring:

- Det trenger ikke være så vanskelig! YouTube har mange fine videoer som viser deg steg for steg hvordan du lager ting. Da kan du pause når du trenger det, spole tilbake og se på nytt. Jeg bruker det selv og lærer mye underveis. Ellers går det an å søke på Pinterest eller Internett generelt, sier hun.

Hun har laget hobbyverksted ute i låven der hun sager, pusser, maler, brenner leire og tryller fram kreative kreasjoner. Inne i huset liker hun å sitte med geriljabroderiene sine, et syprosjekt eller andre småting.

- Jeg lager ting fordi jeg liker det, men det handler også om et miljøaspekt og at bruk- og kastmentaliteten i verden skremmer meg. For ikke snakke om at jeg får en god mestringsfølelse når jeg får til å lage eller redesigne noe. Godt håndverk, enten man lager det selv eller det er noen andre som har gjort det, er noe man vil sette pris på i mange mange år, sier Alice Bratås.

Alice Bratås’ beste tips til gjenbruk og DIY (do it yourself):

1. Å lage ting selv sparer deg både for penger, gir deg mestringsfølelse og er bra for miljøet

2. Bruk YouTube, Pinterest eller Internett generelt til å søke etter steg for steg-beskrivelser på hvordan du kan lage ting.

3. Hvis du elsker formen, men ikke liker fargen eller tekstilet på en ting du finner brukt, kan du pusse male, lakke eller trekke den om.

4. Skal du trekke om et møbel som det er slitasje på, bruk et stoff med høy slitestyrke.

5. Blir du fort lei av ting, bør du ommøblere og flytte rundt på tingene. Kanskje tingen du var lei av gjør seg mye bedre et annet sted i boligen?

6. Skal du kjøpe noe nytt er det lurt å se etter godt håndverk som kommer til å vare lenge. Bruk heller lengre tid og spar til noe du virkelig har lyst på.