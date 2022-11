Lonely Planet avslører de beste stedene å reise til i 2023

Hvor skal vi reise i året som kommer? Et av verdens største reiseguideselskap har sluppet sin reiseliste.

Reisen mellom storbyene Istanbul i Tyrkia og Sofia i Bulgaria anbefales av Lonely Planet for 2023. Her fra Istanbul.

For 18. året på rad har Lonely Planet sluppet sin mye omtalte reiseliste. Den er laget av både reisende og ansatte i det som er et av verdensledende guidebøker. Listen i år er omfattende, og det er også gjort en litt annen vri enn tidligere år.

Dette året ønsket Lonely Planet å vise frem reisemål som ikke bare var stedet, men i tillegg opplevelsene en får der, ifølge CNN. I samarbeid med reisende verden rundt og egne redaktører landet selskapet på 30 reisemål under fanene «mat», «på reisefot», «avslapning», «bli bedre kjent» og «lære».

Her kan du se topp 30 for 2023 litt lenger nede i saken.

– Sans for ny inndeling

Globetrotter, journalist og reisebokforfatter Gunnar Garfors har sans for den nye vrien Lonely Planet har lagt seg på.

– Jeg liker inndelingen og et tydeligere fokus på opplevelser og grunner til å reise til de ulike stedene, sier Garfors.

Han er spesielt begeistret for noen av byene på listene.

– Det er tøft at de trekker frem Fukuoka istedenfor Tokyo, og Marseille fremfor Paris. Men så motsier de seg selv og nevner storbyene Sydney, Accra, Kuala Lumpur, Lima og Montevideo istedenfor mindre, mer spennende og ukjente steder, understreker han.

Han synes det ofte er vel mye fokus på vestlige reisemål, men at det er noen uslepne diamanter som har fått slippe til.

– Ideelt sett skulle de ha en slik kategori for hver verdensdel. USA er som alltid overrepresentert med 10 prosent av stedene, mens både Asia og Afrika bare har tre fordelt på 47 og 55 land. Skuffende at Australia er med to ganger, mens resten av Stillehavet ikke er med i det hele tatt, sier Garfors.

MAT

Umbria, Italia

Kuala Lumpur, Malaysia

Fujuoka, Japan

Sør-Afrika

Montevideo, Uruguay

Assisi er den mest kjente byen i Umbria. Pax-skilt på plenen bak den store katedralen.

PÅ REISEFOT

Istanbul, Tyrkia til Sofia, Bulgaria

Nova Scotia, Canada

Bhutan

Zambia

Western Australia

Parque Nacional Naturales, Colombia

Istanbul er like vakker fra sjøsiden som fra de ulike høydedragene, med en overveldende utsikt over en av verdens mest trafikkerte vannveier. Bosporos er sundet som deler byen i to og leder skipene ut og inn av Svartehavet.

AVSLAPNING

Halkidiki, Hellas

Jamaica

Dominica

Raja Ampat, Indonesia

Malta

Jordan

Klippehopping på Jamaica.

BLI BEDRE KJENT

Alaska

Albania

Accra, Ghana

Sydney, Australia

Guyana

Boise, USA

Denali (6190 m.o.h.) er det høyeste fjellet i Alaska og i Nord-Amerika.

LÆRE

Manchester, England

New Mexico, USA

Dresden, Tyskland

El Salvador

Sør-Skottland

Marseille, Frankrike

Manchester er ikke bare fotball, byen er også verdt et besøk, mener Lonely Planet.

