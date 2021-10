Marte Olsbu Røiseland kjøpte hytte i Sirdal av ein heilt spesiell grunn. Men hyttelivet hennar er ikkje som andre sitt

For Marte Olsbu Røiseland er Sirdal som ein andre heim å rekne. Hytteliv for ein toppidrettsutøvar er derimot ikkje som for vanlege folk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden