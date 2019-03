Tesla lanserte Model Y

Under en pressekonferanse i Los Angeles natt til fredag viste Tesla-sjef Elon Musk for første gang frem sin nye SUV, Model Y, skriver E24.

– Bilen vil ha all funksjonaliteten til en SUV, men den vil kjøre som en sportsbil, sa Musk.

Model Y får muligheten til å sette inn to ekstra seter i form av en ny seterad, slik at bilen blir en syvseter. Den vil også få glasstak.

De første bilene av modellen Long Range har forventet levering høsten 2020, fortalte Musk. Som tidligere er dette den første modellen som blir tilgjengelig, og modellen har en startpris i USA på 47.000 kroner.

Ifølge Teslas norske nettsider vil denne modellen koste fra 432.200 kroner i Norge. Her står det også at bilen blir tilgjengelig tidlig i 2021. Om dette er feil, eller om det da vil startes levering til Norge, er foreløpig ikke kjent.

Long Range-modellen skal få en rekkevidde på 540 kilometer, og ha en toppfart på 209 kilometer i timen. Den kan også gå fra 0–100 kilometer i timen på 5,8 sekunder, opplyser Tesla.

Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN

Standardmodell i 2021

For bare et par uker siden offentliggjorde Tesla at de ville åpne for ordre på Model 3 Standard Range, som er den billigste utgaven av bilen. Denne koster 35.000 dollar i USA.

Også Model Y får en Standard Range-modell. Denne kunne Musk opplyse om at forventes å bli leveringsklar våren 2021. Teslas norske nettsider opplyser derimot at denne har levering tidlig i 2022.

Denne modellen skal få en startpris i USA på 39.000 dollar. Foreløpig har ikke Tesla offentliggjort prisen i Norge. Den billigste modellen skal få en rekkevidde på 300 amerikanske miles, noe som tilsvarer rundt 370 kilometer.

Det er samtidig laget en Performance-modell som vil slippes samtidig som Long Range. Denne vil ha en startpris i Norge på 538.000 kroner. Bilen har en rekke ekstrautstyr og har en betraktelig raskere akselerasjon enn den vanlige Long Range-modellen.