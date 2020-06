Helse og privatøkonomi er tett knyttet sammen. Lillian Wicklund brukte penger for å fylle et tomrom i livet.

Lillian Wicklund tok noen enkle grep som gjorde at forbruket ble kraftig redusert og inntektene hennes økte. Det ga henne både bedre økonomi og selvtillit. Foto: Staale Wattø

Rådet for psykisk helse hyller 36-åringens grep for å få stålkontroll over økonomien.