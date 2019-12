Snø og glatte veier har ført til 131 dødsulykker de siste ti årene: Disse grepene gjør bilen trygg på vinterføre

Dette er dekkene og utstyret som hjelper deg på veien.

Ifølge forskriften om bruk av kjøretøy, skal «føreren sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende». Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Minus- og plussgrader om hverandre. Snø, is og sørpe. Vinteren her til lands byr på varierende kjøreforhold. Det gir utslag i ulykkesstatistikken.

Det har vært 1410 dødsulykker på norske veier i perioden 2009–2018. 131 av dem har «snø eller isbelagt vei» som én av flere medvirkende faktorer til at ulykken har skjedd, ifølge Statens vegvesen.

Med enkle grep gjør du bilen tryggere på vinterføre. Vi har bedt ekspertene om å komme med sine beste råd.

Fakta Forskrift om bruk av kjøretøy, § 1–4. Hjul «Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller lignende. Vinterdekk er dekk som av produsenten eller regummieringsvirksomheten er merket med «Mud and snow» (M+S, MS, M & S, M-S) eller «3 peak mountain snowflake» (3PMSF/alpesymbolet). Bare vinterdekk tillates brukt med pigger, med unntak av dekk til motorsykkel og traktor.» Kilde: Lovdata

Ikke påbudt med vinterdekk

I dag finnes det ikke et påbud om å bruke vinterdekk for personbiler på vinteren. Senioringeniør i Statens vegvesen, Arne Island, minner likevel om forskriften om bruk av kjøretøy (se faktaboks over).

Han understreker at det viktigste sjåfører på vinterføre kan gjøre, er å sikre tilstrekkelig veigrep etter kjøreforholdene. Det innebærer først og fremst at dekkene er tilpasset stedet man skal kjøre og riktig fartstilpasning.

Vinterdekk er merket med «Mud and snow» (M+S, MS, M & S, M-S) og finnes både med og uten pigger.

Kjører du på steder med mye is, er det lurt å bruke piggdekk. De lager riper i isen som gir bedre veigrep. Befinner du deg for det meste på bare veier, er det ikke behov for pigger, forklarer Island.

– Vil det ikke alltid være tryggest å bruke piggdekk?

– Hvis farten er for høy på glatt og våt is og du bråstopper, kan det være krise uten piggdekk. Hvis farten er tilpasset kjøreforholdene, går det veldig bra. Til syvende og sist handler det mest om sjåførens kjørekunnskaper.

Island sier det ikke finnes en fasit på hvilke dekk som er tryggest å bruke på norske vinterveier.

– Kvaliteten avhenger blant annet av mønster, gummiblandingen, lameller, pigger og hvordan dekkene er bygd opp innenfra.

Se krav til dekk i faktaboksen under.

Fakta Dekk Biler, motorsykler, mopeder og andre kjøretøy som er laget for fart over 30 kilometer i timen, skal ha mønsterdybde i dekk på minst 1,6 millimeter. Unntak: Kravet er 3 millimeter i Nordland, Troms og Finnmark fra og med 16. oktober til og med 30. april. Det samme kravet gjelder i resten av landet fra og med 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag. Dette kravet gjelder uavhengig av om det er sommerdekk eller vinterdekk. Kilde: Lovdata, Statens vegvesen

Kjetting og autosock

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, påpeker at prisen ikke bør være avgjørende for dekkvalget. Han oppfordrer bilister til å sjekke dekktester og finne dekk som passer best til det føret en kjører mest på.

– Dekkene er bilens eneste kontakt med bakken, så det er viktig at de er gode. Det er rett og slett en billig livsforsikring å ha gode dekk på bilen, sier han.

I tillegg til dekk, er det lurt å ha kjetting eller autosock (et trekk til å dra over hjulet) i bilen. Det hjelper deg å komme videre om du blir stående fast på glatta, forklarer han.

– Det kan være en god idé å trene litt på å legge på kjetting eller autosock, så slipper du å fikle med det i kulden når du står fast.

NAF ønsker ikke et påbud om vinterdekk. Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal mener lovverket er godt nok i dag. – I veitrafikkloven står det at man skal sko bilen sin etter forholdene. Det er veldig ulike forhold i Norge, og vinteren kommer og går til ulike tidspunkter, sier han. Foto: NAF

ABS, antispinn og ESP

Det er imidlertid ikke bare gode dekk som har betydning for sikkerheten på norsk vinterføre. Nyere biler har elektroniske sikkerhetssystemer som ABS-bremser, antispinn og ESP, som hjelper deg frem (se faktaboks under).

Sørdal minner likevel om at fysikkens lover gjelder, uavhengig av hvor godt utstyrt bilen er.

– ABS-bremser, antispinn og andre systemer i bilen er hjelpemidler. De skal hjelpe deg som sjåfør og ikke gjøre all jobben for deg. Så riktig fart til føret man kjører på, er veldig viktig.

Han mener den beste måten å forberede seg på vinterføre, er å teste bilen på øvingsbaner eller en øde parkeringsplass når snøen kommer.

– Det er lurt å teste litt hvor glatt det er ved å bremse noen ganger når man starter kjøreturen. Husk å sjekke at ingen ligger rett bak deg. Med noen bremsetester får man en følelse av hvor glatt det er og kan avpasse farten etter det.

Fakta De ulike sikkerhetssystemene i bil ABS-bremser: Kalles blokkeringsfrie bremser. Det betyr at når du bremser hardt, låser ikke hjulene seg, og du kan fremdeles styre bilen. Når ABS-bremsene jobber, bråker det litt. Da må man ikke tro at noe er galt og slippe bremsen, men bare tråkke så hardt man klarer og fortsette å bremse og styre. Antispinn (ASR (Anti Slip Regulation) eller TC (Traction Control): Begynner hjulene til bilen å spinne, reguleres motorens trekkraft ned slik at hjulene slutter å spinne. Systemet hjelper deg til ikke å bli stående og spinne. Man kjenner at systemet virker ved at bilen så vidt spinner før systemet hjelper deg til å få feste igjen. Lampen i dashbordet for antispinn lyser når systemet jobber. Når dette systemet skal virke i en oppoverbakke som er glatt, må du la det jobbe og ikke tråkke inn gassen. Tråkker man hardt på gassen, begynner du å spinne. ESP: Kalles antiskrens. Systemet hjelper deg å unngå en skrens. ESP benytter seg av sensorene i ABS- og antispinnsystemene, men har i tillegg en sensor i rattet som registrerer om bilen roterer om sin egen akse mer enn hva rattutslaget tilsier. Når en skrens inntreffer, reduseres motorens trekkraft (antispinn) og bremser automatisk om nødvendig et eller flere hjul (ABS). Kilde: Nils Sødal, NAF

Arne Islands fremste råd er å tilpasse kjøringen etter veiforholdene. Seniorrådgiveren i Statens vegvesen oppfordrer bilister til å sjekke værmeldingen og ta trafikkmeldingene på alvor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Flere skademeldinger

Kommunikasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, sier vinterføret også merkes i antallet registrerte skademeldinger knyttet til kjøretøy.

Forsikringsselskapet får i snitt 20–30 prosent flere skademeldinger hver måned mellom januar og mars, sammenlignet med resten av året.

– Flest ulykker rapporteres som regel inn ved det første snøfallet, forteller han.

Rysstad opplyser at påkjøring bakfra og utforkjøring er de to vanligste ulykkestypene de får meldinger om. Han sier kombinasjonen uoppmerksomhet og glatt føre er årsaken i flere av sakene.

Gjensidige ser at en stor andel av trafikkulykkene i vinterhalvåret skjer med sommerdekk. Nå ønsker de et påbud.

– Selv om det også på vinteren kan være bare veier, mener vi det er god forebygging å kjøre med vinterdekk. Vi skifter jo ikke dekk frem og tilbake etter været, så da er vårt råd å skifte til vinterdekk når det kommer frost på veiene.

Han understreker at hver skademelding blir vurdert for seg, men sier at sommerdekk på glatt vinterføre kan føre til en avkortning i forsikringsutbetalingen.

