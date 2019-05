Her er de mest populære navnene i USA

Det er lite forandring i navnetoppen for USA i 2018 – Emma og Liam beholder førsteplassene.

For guttene er det kun endringer på femteplassen, hvor Oliver har kommet inn og Logan har falt ut.

Det er lite endring også blant de mest populære jentenavnene: Emma har vært på førsteplass i USA siden 2014, og Olivia har like lenge vært på annenplass. Tredjeplassen har Ava holdt i tre år, og Isabella og Sophia har vært på fjerde og femteplass i to år.

Under finner du topp 20 gutte- og jentenavn. Under hver av listene er det lenke til topp 1000 for begge kjønn.

Topp 20 guttenavn:

1. Liam 2. Noah 3. William 4. James 5. Oliver 6. Benjamin 7. Elijah 8. Lucas 9. Mason 10. Logan 11. Alexander 12. Ethan 13. Jacob 14. Michael 15. Daniel 16. Henry 17. Jackson 18. Sebastian 19. Aiden 20. Matthew

Topp 20 jentenavn:

1. Emma 2. Olivia 3. Ava 4. Isabella 5. Sophia 6. Charlotte 7. Mia 8. Amelia 9. Harper 10. Evelyn 11. Abigail 12. Emily 13. Elizabeth 14. Mila 15. Ella 16. Avery 17. Sofia 18. Camila 19. Aria 20. Scarlett

Mange velkjente navn i toppen, men også mange sjeldne navn

Navn som Benjamin, Lucas, Alexander, Jacob, Charlotte, Mia, Amelia, Ella og Sofia finner vi i våre topplister også, og navnene er populære i mange andre land samtidig. Mange av navnetrendene er internasjonale for tiden, og vi velger gjerne navn som er populære nettopp i USA.

Unntakene er ofte navn vi er i tvil om uttalen av eller som føles litt fremmede på norsk. Det kan være James, Elijah, Mason, Logan, Ethan, Jackson, Aiden og Matthew som alle er i topp 20 for gutter. Det samme gjelder Harper, Abigail og Avery for jenter.

– Navnebruken i USA er så ulik den norske at halvparten av de 50 mest brukte jente- og guttenavnene i USA nesten ikke er brukt i Norge. Flere er brukt av bare noen helt få eller ingen i Norge i 2018, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen til Babyverden.

Han mener det er lydkombinasjonene eller skrivemåtene som gjør at navnene føles for fremmede, og trekker frem Elijah, Isaiah, Owen og Jaxon som eksempler.

– Ofte er det også slik at den engelske uttalen skiller seg fra det som vil være naturlig norsk uttale av det samme navnet i skrift. Da unngår gjerne foreldre navnet for å slippe uttaleforvirring, tror Utne.

Han trekker frem James, Mason, Joshua, Charles, Grace, Zoe, Zoey, Hazel, Aubrey, Audrey, Skylar og Claire som eksempler.

– Men slikt vil kanskje gå seg til i Norge for noen av navnene om noen år, sier han.

Navn som er populære i Europa og USA

Mange av navnene som er populære både i Europa og USA, er navn fra Bibelen og andre kristne navn. I topp 50 er 24 av guttenavnene og 5 av jentenavnene hentet fra Bibelen på ett eller flere europeiske språk.

– På denne måten er amerikanske foreldre mye mer bibelske i navnevalget enn foreldre i de fleste andre land, sier Utne.

Til sammenligning var 15 av guttenavnene og 4 av jentenavnene fra Bibelen i topp 50 i Norge i 2018.

– Det ser ikke ut til at det er sterk religiøs tro som er grunnen for slike navnevalg, men heller at navnene knyttes til tradisjon, slik det også er for andre gamle navn fra Europa, sier Utne.

Etternavn som fornavn

I USA har de ikke navnelov på samme måte som i Norge. Dermed kan etternavn brukes som fornavn, og guttenavn som jentenavn, og omvendt. Dette er også noe som har «smittet» over på mange andre land, for eksempel Sverige.

– Siden tidlig på 1900-tallet har det vært ganske vanlig å bruke etternavn som fornavn i USA, sier Utne.

I topp 50 guttenavn er 10 av navnene etternavn brukt som fornavn – Logan, Mason, Jackson/Jaxon, Carter, Wyatt, Owen, Grayson, Lincoln og Ryan. For jentene var det 9 slike navn i topp 50 – Harper, Avery, Madison, Scarlett, Riley, Aubrey, Addison, Skylar og kanskje også Paisley.

Guttenavn som jentenavn og jentenavn som guttenavn

Stadig flere navn i USA blir regnet som unisex-navn. Denne trenden er gammel i USA.

– Fra før midten av 1900-tallet har ofte samme navn blitt brukt for begge kjønn. Midt på 1900-tallet var dette gjerne navn som sluttet på -y eller -ie, som Bennie, Billie eller Sandy. Etter hvert har også tradisjonelle fornavn blitt brukt for begge kjønn, som Barbara, sier Utne.

Christian som vi kjenner som guttenavn, har en flere hundre år lang tradisjon som både gutte- og jentenavn.

– Nå på 2000-tallet er unisex-navn gjerne ord for positive ting i språket, stedsnavn og etternavn. Jade er for eksempel en smykkestein, og brukes som navn for begge kjønn. Stedsnavn som Ryan, Riley, Avery, Madison, Aubrey og Skylar brukes også for begge kjønn, sier Utne.

Lov til å bruke disse navnene i Norge også

I Norge er hovedregelen at man ikke kan bruke guttenavn som jentenavn eller etternavn som fornavn.

– Når en skal gjøre unntak, tar en hensyn til om navnene blir brukt i land med eller uten regulering av forskjell mellom fornavn og etternavn, og av kjønnsbestemte navn. Hvis navnet er brukt av minst 500 mennesker i USA, kan det være lov i Norge likevel, forklarer Utne.

Dermed vil i praksis alle navnene i topp 1000 i USA i 2018 være mulige å gi norske barn også. Om du ønsker å kalle barnet ditt Jackson, Carter eller Jensen, så kan du det. Du kan også kalle datteren din Christian, og sønnen din Eli uten problemer.

