Guide til sommerferie i Norge: Her får du tipsene

Er du klar for å finne feriestedet ditt i sommer? Her sorterer vi reisesakene våre etter kategorier, slik at du enkelt kan finne reisene du er mest interessert i.

I Steigen kan du oppleve midnattssolen på spektakulært vis. Foto: Nadia Norskott

Det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av tips og reisesaker. Her har vi ryddet for deg. Nedenfor finner du lenker til reisesaker med tips i følgende kategorier:

Bilferie Fjell- og hytteferie Sykkelferie Byferie Litt utenom det vanlige

1. Bilferie:

Biltur langs Hardangerfjorden

I denne bygda ligger det sjarmerende hotellet Utne Hotell, som har huset reisende siden 1722 og dermed er et av Norges eldste hotell. Herfra går det ferge til Kinsarvik og Kvanndal. Foto: Stine Okkelmo Thorp

Kjør langs små viker, gjennom fruktgårder og mellom morelltrær tynget av dyprøde fristelser.

Langs Hardangerfjorden finner du selvbetjente morellbord, restauranter med hjortefilet, mjelkekake og harding-øl. I tillegg får du oppleve fantastisk natur og sjarmerende lokalbygder.

Dette har vært et av Norges mest populære reisemål siden 1800-tallet. Og det var britene som «oppdaget» det. Ved vakre Hardangerfjorden venter et fruktfat av opplevelser. 27. juni 2017

Én strekning – 1000 opplevelser

Spisse klipper, sjøsprøyt og en følelse av å være med i en episode av «Game of Thrones». Foto: Alf Ove Hansen

Kjøreturen tar for seg Varangerhalvøya, nordøst i Finnmark. Den starter i Varangerbotn og ender i Hamningberg. På veien opplever du Finnmarks rike historie, kultur og unike natur med både tundra, raiga og arktisk kyst.

Bilferie i Norge i sommer? Én strekning - 1000 opplevelser 160 kilometer lang, 123 meter over havet og tusen opplevelser. Velkommen til Nasjonal turistvei i Varanger. 24. april 2019

Syv kjøretips på vakre veier

Den gamle Kongevegen var hovedfartsåre mellom øst og vest på slutten av 1700-tallet. Nylig ble den gjenåpnet etter syv års arbeid. Kjør over Filefjell og ta beina fatt over den flott veien. Foto: Håvard Bjelland

Bilturer i Norge er i en klasse for seg.

Den nesten 50 kilometer lange turen over Valdresflye, gjennom Norges mest kjente fjellmassiv, er en av de aller fineste her i landet.

Les om reisen og flere andre i denne saken:

Her er syv kjøretips på vakre veier i Norge Ta bilen fatt og kjør utenom allfarvei i høst. 20. september 2016

2. Fjell- og hytteferie:

Science fiction-hytter i Steigen

Å være på Manshausen kan være en form for meditasjon. Foto: Nadia Norskott

I 2010 kjøpte Børge Ousland en liten øy kalt Manshausen i Steigen. Der står det nå syv hytter som kan leies. De er ikke som normale hytter og er tungt inspirert av 2001: En romodyssé fra 1968. Ousland sier de kan minne om minimalistiske cockpiter der alt har en funksjon.

Faren lot seg inspirere av science fiction da han bygde hytter til utleie i Nord-Norge. – «Galskap», sier sønnen Eventyrer Børge Ousland ble bergtatt av Nord-Norge allerede som 12-åring. 03. mai 2019

Utsiktsbonanza

Du kan parkere ved foten av Stetind og gå et godt stykke opp i fjellet. For å ta deg helt til toppen, må du enten klatre på egen hånd eller ha med deg fører. Foto: Per Roger Lauritzen

Har du opplevd den fineste utsikten i fylket ditt? I denne saken kan du finne den og mange flere.

Fylke for fylke: Kom deg til landets råeste utsikter. Fjell, fjord eller hav. Her er noen av de vakreste utsiktspunktene fra nord til sør. 11. juli 2019

Et liv i trærne uten radio og internett

Pan Tretopphytter i Finnskogen i Norge skiller seg ut med sin unike arkitektur i høyden. De store glassfasadene slipper inn massive mengder med lys og varme. Det gjør hyttene svært energieffektive. Foto: Karen Gjermundrød

Fra tretoppen har man et mektig skue utover Finnskogen og Gjesåsvannet, knappe kilometeren unna. I klarvær kan man se helt til Hedmarksvidda med Budor-fjellene i horisonten.

I Pan Trotopphytter ved Gjesåsen, to timer unna Oslo, kan du overnatte i disse spesielle hyttene. Like i nærheten finner du også tur- og sykkelstier og klatrepark.

En natt i tretoppene: – Du er så nær uberørt natur som det er mulig å komme. Tettere på livet i trærne kommer du ikke. 16. april 2019

Laksefiske i Vefsna

Vefsna er det største og mest produktive vassdraget i Nordland. Sportsfiske etter laks og sjøørret har lange tradisjoner i elven. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Nordlands største vassdrag er gytestedet til mang en villaks. Og det har ikke gått upåaktet hen. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no på store deler av elven, eller mer tilrettelagte «fiskepakker» med overnatting i de tradisjonelle laksevillaene på laksfors.no og vefsnafishing.com.

Slik blir årets fiskesesong Fiskere i Vefsna kan endelig juble. Laksen er tilbake i Nordlands største vassdrag. 03. juni 2019

Fjellperler utenom det vanlige

På vei til Midtistua er det flere fine steder å ta seg en matbit og en pust i bakken. Foto: Line Hårklau / DNT

Det er ingen grunn til å traske langs de samme stiene som alle de andre. I fjor anbefalte DNT fem stier som er mindre kjente.

Vanskelighetsgraden varierer fra enkle dagsturer for familien, til tøffere helgeturer.

Fem nokså ukjente fjellperler som er verdt et besøk i sommer Vading, kanopadling og møte med reinsdyr. Turistforeningen har plukket ut fem fjellperler utenfor allfarvei. 28. mai 2019

Ta teltet fatt!

– Mange lærer hunden sin å gi labb, rulle rundt og sånn. Jeg har bare lært Alma turting. Som å bli i teltet til hun får lov å gå ut, ikke snuse på primusen og å legge seg i soveposen om hun fryser. Hun er en skikkelig turhund, sier psykolog Johanne Refseth Foto: Johanne Refseth

Pakk sekken og kom deg ut. Det er alltid et godt teltsted i nærheten. Opplevelsen kan være god for både kropp og sjel.

Psykolog Johanne Refseth trengte å kjenne at hun taklet livet igjen. Mestringsfølelsen fikk hun i naturen. Johanne Refseth sover ute minst 50 netter i året. 19. februar 2020

3. Sykkelferie:

Lofoten

Å legge sykkelturen til Lofoten er en opplevelse du lever lenge på. Du sykler like i sjøkanten, samtidig som fjellene reiser rundt deg. Foto: Lise Bjelland

Turismen i Lofoten har endret seg de siste årene. Før ville vi se Lofoten. Nå vil vi oppleve Lofoten. Og sykkelsetet er en av de beste måtene å gjøre det på.

Drømmer du om sykkelferie i Lofoten? Det er enklere enn du tror. Fjellene kneiser rakt opp til himmels, men å dra på sykkeltur i Lofoten er overraskende lett. 15. mai 2019

Sykkelturer for alle

Fornebu-ruten er en av de lengste på listen, men er likevel familievennlig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Syklistenes Landsforening lanserte i fjor 22 «grønne» sykkelruter i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Rutene kan lastes ned til kartet på mobilen din, og de aller fleste passer til alle over seks år.

Disse rutene gjør det tryggere å sykle i Norges største byer Syklistenes Landsforening lanserer 22 «grønne» sykkelruter i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. 31. mai 2019

4. By- og bygdeferie:

Mysteriet i Espevær

Ytterst i havgapet ligger Espevær, et idyllisk fiskevær med 87 fastboende, gourmetrestaurant og egen UFO-ring. Foto: Paal Kvamme

Ytterst på vestlandet ligger Espevær. Å ankomme det idylliske, bilfrie fiskeværet er som å trå inn i 1950-tallet. Men her finner du også noe uventet: konspirasjoner.

En oktoberdag i 1975 dukket en stor, underlig sirkel opp på Åkerkve.

– Noe må har landet her, sa sjømann Normann Larsen til oss da vi besøkte stedet.

Et uoppklart mysterium på 1970-tallet har gjort det lille fiskeværet til et populært reisemål Besøkende kommer langveis fra for å oppleve idyllen på det idylliske, billøse fiskeværet Espevær. 31. august 2018

Et utvalg av det beste Oslo har å by på

Stovnertårnet skryter av å være Norges lengste tårn. Foto: Rolf Øhman

De fleste har vært i Oslo. Men har du egentlig vært i Oslo?

De kuleste tingene å gjøre i Oslo Hovedstaden har mer å by på enn du kanskje tror. 19. mai 2019

Ukjente gåturer

Den er så fin at en skulle nesten tro man var i Bergen. Men Damstredet ligger i Oslo og er en av byens aller koseligste gater. Foto: Stein Bjørge

Hovedstaden er ikke bare asfalt og betong. Disse gåturene viser deg Oslo fra en annen side. Ta beina fatt og kom deg ut på eventyr.

Hvor godt kjenner du Oslo? Her får du åtte innsidetips til fine gåturer i hovedstaden Turist i egen by, på dagsbesøk eller helt fersk i hovedstaden? Ta beina fatt for å se mest mulig. 26. september 2017

5. Utenom det vanlige:

Laksesafari i Suldalslågen

Få med deg lakens ferd oppover lågen. Foto: Kjetil Brekke

I 20 år har man kunnet dra til Suldal i Rogaland for å svømme med laksen i Suldalslågen. Her legger du deg i med ansiktet ned i elven og lar deg drive med strømmen.

Hele 34 TV-team fra alle verdenshjørner har besøkt Mo Laksegård. Sommeren 2017 fikk de besøk av et kinesisk realityshow med 60 mann.

– Vi skjønte ikke helt hvor stort det var før vi fikk vite at showet hadde 1,4 milliarder seere over hele Asia, sa daglig leder, Valborg Rognskogs til oss i 2017.

Innunder bergveggen er det dypeste området i Suldalslågen, det går sakte forbi her og det gjelder å velge riktig spor for ikke å havne i bakevja. Foto: Irene Jacobsen

14 grader, 70 kubikkmeter i sekundet og en fart på fem knop: Her kan du svømme med laksen. Bli med på laksesafari i Suldalslågen. 19. mars 2019

Skrekkferie

På Visnes hotell i Stryn skal man visstnok kunne høre gråt og bankelyder fra en ulykkelig kvinne som går igjen i tredje etasje. Foto: Arnfinn Mauren

Røverhistoriene om spøkelser og gjenferd er blitt en del av kulturhistorien. Selv om det bare er tull, er det lett å forstå hvordan skrønene ble til når man besøker disse hotellene.

De har en aura over seg. Det skal litt til å ikke bli skremt når nattemørket tar stillheten med seg til disse stedene.

Tør du besøke dem?

På hotellet går det etter sigende igjen en ulykkelig tjenestepike Se vår store oversikt over skremmende overnattingssteder. Besøk dem om du tør. 24. oktober 2017

Dra til Jevnaker, på anbefaling av New York Times

Museet fungerer som en bro over Ranselva som bukter seg gjennom skulpturparken. Foto: Signe Dons

Jevnaker er hjemmet til det spektakulære museet «The Twist» – eller Kistefoss-museet som det offisielt heter. Museet er det nyeste tillegget i det som er en av Skandinavias største skulpturparker, og pryder listen sammen med blant andre Vest-Sverige og København.

New York Times inkluderte det i sin liste over 52. steder man bør besøke i 2020.

New York Times: Dra til Jevnaker Tettstedet med knappe 5000 innbyggere er på listen over 52 anbefalte reisemål. 14. januar 2020

