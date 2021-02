Ny studie: 85 prosent av norske tenåringer sover for lite. Det er fordi de har «sosialt jetlag».

Her er noen råd både til foreldrene og ungdommene.

16-åringene Madeleine Elise Salvesen, Einar Johan Ronæs, Ane Schjerven Sommerfelt og Tuva Aaby Vinje går alle første året på Edvard Munch videregående skole. De kjenner seg godt igjen i søvnstudien. Ingen synes de får nok søvn på hverdager. Foto: Signe Dons

Ungdom trenger mer søvn enn voksne. Likevel viser ny forskning at de færreste norske 16–17-åringer sover nok.

– Foreldre har nok vært veldig opptatt av når tenåringen skal legge seg for å få nok søvn. Resultatene fra vår studie kan kanskje gjøre dem mer bevisste på hva de gjør før de faktisk sovner, sier søvnforsker Ingvild West Saxvig.

Hun er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer i Helse-Bergen (SOVno). Sammen med kolleger undersøker hun hvordan elever i videregående skole sover gjennom en periode på tre år. Nå er de første resultatene klare.

Er man i alderen 14–17 år, er de internasjonale, forskningsbaserte anbefalingene at man bør ha 8–10 timer søvn hver natt. Altså mer enn de anbefalte 7–8 timene for voksne.

De færreste får likevel sine minimum 8 timer, viser den nye studien.

– Det skjer store biologiske, psykiske og sosiale endringer i ungdomstiden som gjør det ekstra viktig med nok søvn. Det er viktig å forske videre på dette. For lite søvn på hverdager er forbundet med dårligere psykisk helse, dårligere helsevaner, rusbruk, dårligere karakterer og frafall i skolen, sier Saxvig.

Fakta Forsker på ungdomssøvn Prosjektet «Ungdomssøvn – Søvn hos elever i videregående skole» har kartlagt søvnvaner hos 4010 16–17-åringer i det som opprinnelig var Hordaland og Rogaland i tre omganger fra 2019–2021. Undersøkelsen har vært nettbasert. Studien har som mål å kartlegge sammenhengen mellom skolestart, søvn, dagtidsfungering og psykisk helse hos ungdom i videregående skole. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer i Helse-Bergen (SOVno), Folkehelseinstituttet (FHI) samt Hordaland (nå Vestland) og Rogaland fylkeskommune. Les mer

Hverdager: 6 timer og 43 minutter med søvn

Søvnforskerne har undersøkt søvnvanene til 4010 16–17-åringer. Dette er hva de fant:

Ungdommene sov i snitt kun 6 timer og 43 minutter på skoledager.

84,8 prosent fikk mindre enn 8 timers søvn på hverdager. 49,4 prosent sov mindre enn 7 timer i snitt på hverdager.

– Mange søvnstudier har kun undersøkt når unge legger seg og når de står opp. Vi har gått litt dypere og også undersøkt når de faktisk sovner eller prøver å sove. Da ser vi at de ligger veldig lenge i sengen før de sovner, sier Ingvild West Saxvig.

Tenåringene rapporterte at det gikk i snitt 1 time og 15 minutter fra de la seg til de faktisk sovnet.

43 minutter tok det fra de la seg til de forsøkte å sove.

Ytterligere 32 minutter brukte de i snitt før de faktisk sovnet.

Biologisk innstilt til å være B-mennesker

Men er det skjermene som er den store synderen? Kanskje til en viss grad, men først og fremst er det nok biologien som spiller inn.

– Søvnvansker på kvelden blir forsterket av mobilbruk og energidrikker, men det er ikke den utløsende årsaken. I ungdomstiden blir man biologisk innstilt til å være B-menneske. Hjernen er dermed ikke klar til å sovne klokken 22. Kombinert med tidlig skolestart, så får ungdom «sosialt jetlag». Det vil si at det er en mismatch mellom deres biologiske klokke og samfunnsstrukturen, sier Saxvig.

De skal forske videre på om det er hensiktsmessig med senere skolestart. Samtidig understreker hun at det er et tankekors at søvnmengden er såpass lav hos norsk ungdom.

– Sammenlignet med skolestart internasjonalt, begynner faktisk norske barn relativt sent på skolen. Men jeg er ganske sikker på at hvis skolen hadde begynt litt senere, hadde de fått mer søvn. Det er ingen forskning som tilsier at dette vil føre til at de legger seg enda senere, men det er jo en del praktiske utfordringer med forskjøvet skolestart, sier Saxvig.

– Nok søvn er ekstra viktig i ungdomstiden, sier søvnforsker Ingvild West Saxvig. Foto: Ingvild West Saxvig

Fakta Unge har «sosialt jetlag» Mange ungdommer har et stort sosialt jetlag. Sosialt jetlag oppstår når den indre døgnrytmen og samfunnsrytmen er i utakt slik at vi må stå opp tidligere enn det som er naturlig for oss. Dette fører til lite søvn og søvnighet på hverdager, mens mange sover mye og lenge i helgene. Sosialt jetlag er assosiert med angst, depresjon, røyking, alkoholforbruk og overvekt. Kilde: Søvnforsker Ingvild West Saxvig Les mer

Søvnråd for ungdom

På fridager sover de imidlertid lenger: 8 timer og 38 minutter i snitt. Men søvnforskeren har et klart råd til foreldre om ikke å la ungdommene få ødelegge døgnrytmen på fridager. Her er hennes råd:

Døgnrytme er viktig: Lag gode vaner og gi positiv input, ikke bare pekefinger. Når man står opp om morgenen er viktig å tenke på når de har forskjøvet døgnrytme. Ikke la ungdommen sove hele formiddagen i helgene, og sørg for at de får nok dagslys. Unngå at de sover på formiddagen.

Vær bevisst på skjermer og koffein: Skjermbruk etter leggetid er tid man ellers kunne brukt til søvn. Samtidig skaper det en aktivering i hjernen som kan hemme søvn. Mange unge bruker energidrikker. Grensen bør gå ved senest klokken 17.

16-åringer: Mye som skjer på mobilen etter leggetid

Vi har snakket med fire 16-åringer som går første året på Edvard Munch videregående skole om deres søvnvaner. Tenker de at de får nok søvn, og hva påvirker søvnvanene?

Foto: Signe Dons

Ane Sommerfelt Schjerven (16): – Jeg kjenner meg igjen i den studien. Jeg sover for lite på hverdagene. Det er særlig vanskelig å snu døgnrytmen etter helgen, så tidlig i uken får jeg på det verste kun tre timer søvn. Jeg legger meg sent i helgen og sover gjerne til 14-tiden. Da er det utrolig vanskelig å legge seg tidlig nok på kveldene igjen på hverdager.

– Jeg kjenner at jeg er sliten og trøtt på slutten av skoledagen, men våkner til igjen i 22–23-tiden, og da er det vanskelig å sovne. Jeg sovner kanskje i 01-tiden på hverdager. På gode dager kan jeg få 7 timer søvn, da klarer jeg meg fint. Det er så mye som skjer i løpet av en dag, at det er først om kvelden jeg får tid til å tenke. Og mobilen er vanskelig å legge bort. Jeg sovner lettere hvis jeg leser bok på sengen.

Foto: Signe Dons

Madeleine Elise Salvesen (16): – Jeg legger meg i 23.30-tiden og sover kanskje i snitt 6 1/2 time. Jeg merker stor forskjell på formen om jeg får 6 eller 7 timer. Jeg får litt lite søvn uansett. Grunnen er nok at mobil og sosiale medier tar mye tid på kvelden. Det er da alle andre og er våkne og pålogget, så det blir vanskelig å legge fra seg. Jeg bruker ca. en time på mobil før jeg sovner, men da sovner jeg også raskt. Det eneste som hjelper, er selvdisiplin. Så fra denne uken har jeg satt opp en grense på skjermtid. 1 time på Snapchat blant annet, vi får se om det går.

Foto: Signe Dons

Einar Johan Ronæs (16): – Om jeg får nok søvn? Ikke i det hele tatt. Selv om jeg får høre av andre at jeg er ganske flink som legger meg i 22-tiden på hverdager. Men jeg sovner nok ikke før i 24-tiden. Det er fordi jeg bruker i hvert fall en time på mobilen før jeg legger meg til å sove. Så legger jeg meg sent og står opp sent i helgene. Det ødelegger begynnelsen av uken. Jeg begynner gjerne å sove bra igjen torsdager, for så å ødelegge rytmen igjen natt til lørdag. Jeg har sovet lenger med hjemmeskole. Men jeg tror ikke det hadde fungert bedre med senere skolestart til vanlig, for da hadde jeg bare lagt meg enda senere.

Foto: Signe Dons

Tuva Aaby Vinje (16): – Nei, jeg får ikke nok søvn. Det svinger veldig. Noen ganger sovner jeg ikke før kl. 05, mens andre kvelder kan jeg legge meg kl. 21 og sovne raskt. Det svinger etter nivå av stress. Skjer det mye, går hjernen utover kvelden, og jeg får ikke skrudd av selv om jeg vet at jeg bør sove.

– Jeg får nok 7 timer søvn i snitt og klarer heldigvis å ta igjen søvn raskt hvis det blir sent én kveld. Det blir gjerne en time på mobilen før jeg sovner. Målet mitt nå er å legge bort telefonen med én gang jeg skal legge med til å sove og skru på flymodus. Jeg gleder meg til tirsdager hver uke, for da begynner vi klokken 10. Jeg merker at dagen blir positiv og at de rundt meg også får nok søvn.