Nysgjerrig på å oppleve en ferie på dresin? Her er tipsene.

Bjørge Marckus Huth (36) er på dresintur minst fire ganger i året. Han er så glad i tog at han nå har investert i noe helt spesielt.

Dresinsesongen er fra snøen forsvinner på våren til den kommer på høsten. Kanskje du vil se høsten fra Valdresbanen i år? Foto: Erlend Garåsen

Kaia Eriksen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Når Bjørge Marckus Huth (36) sitter på perrongen utenfor den nedlagte togstasjonen Kjerre i Buskerud, pleier han å tenke på er hvor mye toget har betydd for dalføret han er i. Han sitter ofte og ser ned i jernbanesporet med sin varme, og helst kjelekokte kaffe mens han tenker på akkurat det.

Som regel er det helt stille rundt ham, bortsett fra lyden av sauebjeller i det fjerne og rennende vann fra demningen ved Kjerredammen rett i nærheten.

Når Huth er her ved togsporet, er det for å gjøre det aller beste han vet: Kjøre dresin på Numedalsbanen med sine beste venner eller bekjente. Han har vært her opptil fire ganger i året i nærmere 20 år, men han synes fortsatt det er like gøy.

Når Bjørge Marckus Huth er på dresintur, legger han alltid inn et par dager for seg selv på Kjerre stasjon for å slappe av ved togsporet. Foto: Privat

En del er fredet

– Dette er en utrolig undervurdert turistattraksjon, sier Huth.

Med Numedalsbanen har tre kommuner blitt enige om at strekningen er verdt å ta vare på. En del av den er også fredet av Riksantikvaren.

Det vanligste stedet å starte er på Veggli stasjon som ligger fire kilometer fra Huths base og overnattingssted på Kjerre.

Numedalsbanen er totalt 32 km. Her er gjengen til Huth ved Norefjell. Foto: Marius G. Frantzen

Sykkeldresiner

Dresin er en jernbanetralle med tre eller fire hjul som beveges med muskelkraft langs et togspor. Tidligere var det vanlig med pumpedresiner, men nå er det sykkeldresiner som gjelder. Det finnes både tandemdresiner og dresiner der én sykler. Det er benker med plass til passasjerer og bagasje på begge dresinvariantene.

Det er ulovlig å kjøre dresin på det norske jernbanenettet, men på lukkede museumsbaner og nedlagte baner uten trafikk, er det fullt mulig å sykle av gårde.

I Norge er det i dag dresinutleie i Namsos, Ålgård, Flekkefjord, Veggli og Valdres. For Huth er Veggli favoritten.

Som en berg-og-dal-bane

For nærmere 20 år siden, på en familiebilferie fra Sarpsborg til Langedal dyrepark, hadde Huth sitt første møte med de røde dresinene på Veggli. De var i ferd med å kjøre forbi da Huth sa til foreldrene sine:

– Jeg kommer til å være sur resten av ferien om vi ikke tar en tur med dresinene.

Han fikk viljen sin og kjente med en gang hvor riktig det var for ham å tråkke seg fremover på jernbanesporet.

– Det føles som du kjører et lite tog. Eller en blanding av et lite tog og en berg-og-dal-bane. Du får adrenalinkick av det for det føles som om du kjører mye fortere enn du gjør. Du sitter jo på et sete i friluft med skinnegangen under deg som skrangler og rister.

Det beste Bjørge Marckus Huth vet, er å ta med gode venner på dresintur. Han har aldri opplevd skuffelse blant de han har tatt med. Denne gjengen var også fornøyd med turen. Foto: Marius G. Frantzen

Andre aktiviteter

I tillegg til transportopplevelsen, er det mange steder du bør stoppe underveis på den 32 kilometer lange strekningen mellom Veggli og Rødberg:

* Kjøp lunsj som dekkes opp på perrongen på en av de nedlagte stasjonene du passerer.

* Ta et bad eller fang en fisk i Numedalslågen.

* Se på stavkirken på Norefjord som ble bygget på 1200-tallet.

Det er fullt mulig å telte på turen. Eller hva med å lage din egen gapahuk, spikke noe i tre for første gang eller ta en kanotur? Det er også andre overnattingsmuligheter underveis, og på Veggeli kan du tilbringe natten i en gammel jernbanevogn.

Når du sykler i sporene til den nedlagte Numedalsbanen, er det nok av naturopplevelser. Foto: Alexander Vestrum

Plukke sopp langs sporet

Huth oppfordrer alle besøkende til å lese seg opp på Norges jernbanehistorie. Dresinene er i sporet fra snøen forsvinner til den legger seg igjen. Det vil si fra tidlig mai til sen oktober.

På høsten kan du plukke sopp langs sporet. Huth selv fant en gang en sandmorkel i sporet. Tog har vært viktig for Huth helt fra han fikk sin første Brio-tretogbane. På ungdomsskolen ble interessen enda sterkere.

– Jeg vokste opp i Sarpsborg og gikk alltid langs togskinnene da jeg skulle hjem fra skolen. Togene gikk to ganger om morgenen og to ganger om ettermiddagen. Det var en stor begivenhet for meg å se togene, forteller han.

Nore stavkirke er en av attraksjonene du kan stoppe opp ved langs Numedalsbanen. Foto: Marius G. Frantzen

Modelltog for over 300.000

Huth har modelltog med tilhørende effekter til en samlet verdi av over 300.000 kroner. Nylig kjøpte han også en nedlagt togstasjon langs Sørlandsbanen som han nå ivrer etter å få pusset opp.

– Det har vært min store drøm så lenge jeg kan huske. Jeg satser på at jeg får satt opp modelltogene mine der.

I oktober i fjor kjøpte Bjørge Marckus Huth sin egen togstasjon. Nå jobber han med å få pusset den opp. Kanskje får modelltogene hans et eget rom her på sikt. Foto: Privat

Norge skinnelangs – fem tips:

Erlend Garåsen har gått nærmere 5000 kilometer langs Norges jernbaneskinner og syklet på alle de fem dresinstrekningene i Norge. Han driver nettstedet skinnelangs.no og har skrevet boken Skinnelangs.

Erlend Garåsen har gått nærmere 5000 km langs Norges jernbanespor og kjenner dresinstrekningene i Norge godt. Foto: Alexander Vestrum

Her er Garåsens beste tips:

1. Flekkefjordbanen

En tredjedel av strekningen ligger i tunnel som det er spennende å sykle gjennom. I tillegg sykler du langs flere vakre vann og i stupbratte fjellområder. Utsikten er fantastisk, blant annet ved Ravnejuvet. Strekningen er 17 km lang og en fin dagstur. Det er litt stigning på deler av den, men det er en overkommelig tur for hele familien.

For Erlend Garåsen er tunnelene det store høydepunktet på en dresintur. På Flekkefjordbanen er en tredjedel av turen i tunnel. Foto: Alexander Vestrum

2. Numedalsbanen

Dette er den mest krevende dresinruten vi har i Norge. Den siste delen av den totalt 32 km lange strekningen er spesielt tung og bratt, men det er en kjempefin tur. Du sykler langs hele lågen, og det er flere hyggelige overnattingssteder og spisesteder underveis. Stasjonspikene på Kjerre anbefales, men det er ikke sikkert de har åpent i år, så sjekk før du drar dit.

3. Valdresbanen

Her sykler du langs Randsfjorden et godt stykke, helt nede ved vannkanten. Det er lagt opp til at du kan dele opp turen. Den første delen passer for store og små, mens den siste delen har en litt tøff stigning opp til Hov. Totalt er lengden 24 km. Flere av de nedlagte stasjonsbygningene er bevarte og morsomme å se. Mellom Bjørgo og Fagernes er Valdresbanen bygget om til sykkelvei. Om du ønsker å reise videre, kan du sykle den strekningen. En tur innom bryggeriet Små Vesen anbefales om du sykler forbi.

Etter en dresintur på Valdresbanen er det mulig å komme seg videre på vanlig sykkel mellom Bjørgo og Fagernes. Garåsen anbefaler et stopp innom «Små Vesen». Der kan du få en omvisning på bryggeriet. Foto: Cathrine Dokken

4. Ålgårdbanen

Dresinutleien skjer ved Figgjo stasjon. Herfra kan du sykle 3 km til Ålgård eller 5 km til Foss-Eikeland. Begge strekningene er uten spesielt mye stigning og passer godt for store og små. På Figgjo stasjon er det et jernbanemuseum du kan stikke innom, og lokstallen i Ålgård er gjort om til en fin bar og restaurant.

Fra dresin-utleiestasjonen Figgjo kan du velge mellom to strekninger. Den korteste er 3 km og den lengste er 5 km. Begge er slake og barnevennlige. Foto: Trond Egil Aasen Bøe

5. Namsosbanen

Denne strekningen er kuttet ned og er nå bare 6 km lang. Du sykler langs Namsen som er en av Norges største og viktigste lakseelver. En del av de nedlagte holdeplassene underveis er gjort om til rasteplasser. På en av dem er det en selvbetjent fryser med is. Turen ender ved en gapahuk som er plassert ganske nært togsporet. Der kan man sette seg ned og få fin utsikt utover Namsen. Om du vil se Namsen ovenfra, kan du sjekke inn på overnattingsstedet «Namsen Salmon & Train Experience» som er plassert i et tog på en bro 180 meter over lakseelven. Det er også restaurant og bar på det stagnerte toget.

Hvis du velger Namsos-strekningen, kan du overnatte på en bro i et stagnert tog på «Namsen Salmon & Train Experience» Foto: Havard Zeiner