Disse 15 oppussingsgrepene kan gjøre boligen din mindre attraktiv

– Mye var nok hastverksarbeider før salg. Noe var resultatet av kreative mennesker som innredet på merkelig vis. Jeg har sett mange boliger med hjemmelagde barer. De er en stor rivningsjobb for dem som ikke er så opptatt av å ha bar hjemme - altså de aller fleste, sier Espen Fuglesang, fagdirektør for Norsk Takst og direktør i Norges Eiendomsakademi.

Han jobbet tidligere som takstmann og kan trygt si at oppussing har mye å si for boligens verdi. Både positivt og negativt.

Sjekk Fuglesangs verstingliste lenger ned i saken.

Shutterstock / NTB scanpix

Kiwi-poser som fuktsperre

Otto Robsahm, selvlært snekker kjent fra Sinnasnekker’n på TVNorge, har sett mer hjemmelaget oppussing enn gjennomsnittsnordmannen. For noen år siden åpnet han gipsveggen hos en mann. Fuktsperren var oppsplittede handleposer fra Kiwi.

– De var teipet sammen med maleteip. «Hallo, hvorfor har du lagt på dette?», spurte jeg. «Jeg har fått beskjed om at det skal være plast i veggen», svarte mannen. Det var en god tanke, men han ante ikke hvordan en fuktsperre skal fungere, sier Robsahm.

Et triks som sirkulerer på internett er å knuse ukokt pasta, blande pastaen med et spesielt lim og tette sprekker med blandingen.

– Folk blander spagettien med superlim eller sparkel. Bare tar det de har hjemme. Jeg ser mange bare dytter inn poser og avispapir der det bør være isolasjon eller fugeskum, sier Robsahm.

Denne oppussingen kan gjøre boligen mindre attraktiv, mener Fuglesang:

1. Dårlig malingsjobb

Flere kontrastvegger i ulike farger i samme rom. Det er spesielt negativt om malejobben er slurvete utført.

2. Strietapet

Fargesprakende tapeter og malt strie kan være negativt for salget.

3. Downlights

Masse downlights. Spesielt om man har senket taket i leiligheter med god takhøyde for å montere dem.

Norges Eiendomsakademi

4. Kreativ oppussing

Sorte gulv, etniskinspirerte fliser og andre detaljer som raskt kan gå av moten.

5. Bomme på byggestilen

Det er ikke lurt å sette sprosser på moderne vinduer. Unngå å lage detaljer på eldre bygninger som ikke passer med byggeskikk og stilen ellers.

6. Kreativt kjøkken

Spesielle farger og kreative løsninger på kjøkken. Kjøkkenbenk uten skap under benken er negativt.

Shutterstock / NTB scanpix

7. Ett soverom mindre

Det kan være uklokt å gjøre om soverom til annen bruk. For eksempel for å få større kjøkken eller ekstra bad.

8. Pub eller hjemmekino

Rom innredet som pub med barskap og bardisk kan være negativt for mange. Det hjelper om baren er en løs installasjon. Fuglesang er heller ikke så positiv til hjemmekino. Spesielt om man har brukt et bra rom til formålet og huset ikke er stort nok.

9. Veldig trange bad

Trange bad. Spesielt hvis det er vaskemaskin og tørketrommel i rommet. Det er ikke bra med dusjkabinett foran vinduet.

Shutterstock / NTB scanpix

10. Selvmurt er ikke velmurt

Innmurte badekar, gjerne selvmurt, med trappetrinn eller lignende som tar mye plass.

11. Dårlig finish

Dårlig utført listing, stygg avslutning på silikonkant, feil ved finish på parkettgulv eller fliser.

12. Udokumentert egeninnsats på våtrom

Dette gjør folk veldig skeptiske, ifølge Fuglesang. Risikoen for at det er gjort feil øker når man har gjort en egeninnsats på badet.

Alle stålsluk skal jordes. Ujordede stålsluk kan gi deg støt mens du dusjer - i verste fall kan det bli fatalt.

Andre ting på badet som virker negativt inn på taksten: Dårlig ventilasjon, manglende fall mot sluket eller fliser som ikke ligger jevnt. Billig røropplegg eller kraner det ikke er garanti på, er heller ikke å anbefale.

13. Skjeve gulv og vegger

Det er viktig å ta seg bryet med å rette opp gulv og vegger når man pusser opp, mener takstmannen. For eksempel kan skap og innredninger bli vanskelige å tilpasse og feste hvis underlaget er skjevt.

14. Egeninnsats på elanlegg og vannforsyning

15. Generelt rimelige materialer og innredninger. Billig laminat.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Er du amatør? Slik bør du tenke under oppussing

– Ikke ta på deg jobber du ikke har kompetanse på. Det kan bli ille for taksten, mener Otto Robsahm.

Hvis du skal gjøre jobben selv, må du skaffe deg kunnskap, anbefaler han. Sett deg godt inn i hvordan huset er satt sammen og når det ble bygget. Hva slags krav var det da? Det er ikke sikkert kravene ble fulgt.

– Puss gjerne opp selv, men dokumenter hva du har gjort underveis. Ta bilder, legg det i en mappe og forklar hva du har gjort. Det holder ikke selv om det er pent på utsiden. Når innsiden med feil blir avdekket, kan det få voldsomme konsekvenser. Du har lurt noen, og det blir dyrt, sier Robsahm.

Shutterstock / NTB scanpix

Alt av jobber som er knyttet til vann og strøm må settes bort til profesjonelle. Konstruksjon er også for voldsomt for de aller fleste, mener snekkeren. For eksempel bygging av lettvegg eller reparasjon av yttervegger.

– Men også finisharbeid, som helsparkling, kan være tøffere enn man tror. En profesjonell sparkler rommet dag én, dag to pusser de lett og legger kanskje på litt mer sparkel. Du vil stå der i to-tre uker med syv-åtte lag sparkel. Jobb heller overtid og tjen ekstra penger på det du er god til, ler Robsahm.