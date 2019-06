Hva kan man gjøre med en hage full av mygg? Eksperten svarer

Eksperten: Preben Ottesen

Utdanning: Doktorgrad fra Universitetet i Oslo med insekter som forsøksdyr

Jobber som: Avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet

Olav Olsen

1. Hva kan man gjøre i hagen for å begrense mygg?

– Har man en dam med mye mygglarver, kan man helle i litt tyntflytende parafinolje. Da drukner myggen uten at du ødelegger for de andre dyrene. I områder der det er mye mygg, er det så mange alternative områder de kan utvikle seg, at det ikke er så mye man får gjort med problemet. Mygg utvikler seg i små smeltevannspytter på våren, og de kan være hvor som helst. Busk- og gresslengde har ingen betydning. Myggen finner frem til deg uansett, sier Ottesen.

2. Hvilke midler og apparater fungerer, og hva fungerer ikke?

– Myggmaskinene som selges, sender ut CO₂ sammen med luktstoffer. De fanger store mengder mygg, men reduserer nødvendigvis ikke plagen. Mennesker sender også ut CO₂, og myggen er veldig flink til å finne frem til virkelige personer og ikke la seg lure av maskiner, sier han.

Noen av preparatene sender ut permetrindamper. Dampen i seg selv vil holde myggen borte, men vinden gjør at den forsvinner fort, forklarer Ottesen. I tillegg puster man inn disse dampene. Det er ikke uproblematisk, da det virker sterkere gjennom lungene enn på huden.

– Eteriske oljer har noe effekt, men kort varighet. Lydskremmere mot mygg har derimot ingen effekt, fastslår han, og kommer med følgende anbefaling:

– Det beste er å prøve godkjente myggmidler. Myggspray og myggkrem skal være trygt. Vær oppmerksom på at DEET (dietyltoluamid, et virkestoff i mange typer myggmidler, journ.anm.) ikke skal brukes på barn under tre år. Unngå å smøre inn hele kroppen. Det holder å smøre de eksponerte huddelene eller på klærne. Et alternativ er å sette opp et myggnett rundt vinduer eller verandaen. Det finnes flere enkle løsninger å få tak i.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

3. I hvilke områder er det mest mygg?

– Nordre Øyeren i Akershus er et sted som har hatt store problemer med mygg. I områdene rundt Jørstadmoen ved Gudbrandsdalslågen er det mye av den såkalte flommyggen. Den drar nytte av at det er flom om våren, som legger igjen pytter på jordene og i skogkantene, sier Ottesen og legger til:

– Ved Fåvang og Ringebu er det også mye mygg. Det samme med nordre del av Tyrifjorden. Ellers er det mye mygg i Finnmark. Det skyldes i stor grad det høye antallet reinsdyr. Det gir myggen tilgang til blodmåltider. Er det gode matforhold, blir avkommene også mange.

Shutterstock / NTB scanpix

4. Hvem er mest plaget av mygg?

Det er vist at noen har mer «myggtekke» enn andre. Myggen orienterer seg etter luktstoffer i huden som kommer fra svette, sier Ottesen.

– Folk som svetter mye, kan være mer attraktive og lettere å finne for myggen. Enkelte mennesker har dessuten stoffer som myggen ikke liker, uten at man har klart å identifisere dem. At blodtypen din har en sammenheng med hvor plaget du er av mygg, er en myte.

Barn har minst immunitet mot myggstikk, ettersom den er noe man opparbeider i løpet av livet. De kan dermed få mye større hevelser enn voksne.

Det samme kan voksne få i utlandet, fordi de der blir stukket av nye mygg med stoffer som man ikke er vant med fra Norge.

– De som er allergiske, får store, kløende stikk. Klør man seg til blods, kan det åpne for sekundærinfeksjoner, påpeker Ottesen.

5. Finnes det medisiner man kan ta mot myggstikk?

– Det finnes ingenting man kan ta på forhånd, men kløedempende midler fås kjøpt reseptfritt på apotek. Enkelte kløedempende midler har også en myggreppelerende effekt (myggen faller av hvis den forsøker å bite, journ.anm.).