Teknologimagasinet: Hvorfor betaler folk millioner for videosnutter de kan se gratis på nett?

Er Non-Fungible Token (NFT) fremtiden eller bare en kryptobobble?

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Auksjonshuset Christie's satte nylig rekord for kryptokunst, da et såkalt Non-Fungible Token (NFT)-verk av kunstneren Beeple ble solgt for 69,3 millioner dollar.

NBA tilbyr basketfans å kjøpe korte NFT-videosnutter av heltene i aksjon. En scoring av stjernen LeBron James kan koste over to millioner kroner.

Hvordan er det mulig og hvilken verdi gir det for kjøperen, undrer teknologijournalist Geir Amundsen. Handler det om samlermani eller trendy spekulasjon?

I denne sendingen får han forklaringen av journalistkollega Per Kristian Bjørkeng.

«Everyday: The First 5,000 Days» av den amerikanske kunstneren Beeple ble solgt for 69,3 millioner dollar.

Hvilke fordeler og bruksområder ser han for NFT-teknologien. Kan den utfordre dagens betalingsløsninger?

I sendingen peker Per Kristian også på et problem som må løses for at NFT-er skal bli et bærekraftig alternativ. Men han kan ikke fri seg fra tanken på den nye teknologien er mer enn bare hype.

