Har du tabbet deg ut når du fyller drivstoff på bilen? Husk på dette

Vrir du om nøkkelen, kan det koste deg dyrt.

Synne Hellum Marschhäuser Journalist

– Noen oppdager det umiddelbart og ringer oss eller forsikringsselskapet raskt. Eller de legger i vei og merker ganske fort at motoren ikke er som den skal, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han snakker om feilfylling av drivstoff. I sommermånedene registrerte NAF rundt 400 feilfyllinger, omtrent samme tall som i fjor. Tallet er høyest om sommeren, for da kjører folk mer bil. Og kanskje biler de ikke er vant med fra før.

– Det vanligste er bensin på dieselbil. Det er også det som kan gi mest trøbbel, sier Sødal.

Påfyllingshullet i bensinbiler er smalere. Du får ikke så lett ned dieselpistolen. Men du får enkelt ned bensinpistolen i en dieselbil.

Og bensin på dieselbil er som nevnt ekstra uheldig. Diesel har smørende egenskaper, forklarer Sødal. Bensin har en tørkende effekt. Høytrykkspumpen som sprøyter drivstoff i dieselmotoren kan dermed tørke inn med bensin. Det kan gå ordentlig galt, forteller Sødal. I verste fall får man motorhavari.

Fakta Husk på dette ved feilfylling Konsentrerer deg når du tanker drivstoff, spesielt om har lånt en bil eller fyller på en «ukjent» stasjon.

Er du i tvil, dobbeltsjekk drivstofftype på vognkortets side 2 eller eventuelt sjekk på påfyllingslokk.

Oppdager du feilfylling, vri aldri om nøkkelen. Få hjelp til å dytte bilen vekk fra pumpen.

Kontakt en redningstjeneste eller lignende slik at bilen kan bli tappet og tanken renset, eller eventuelt transportert til merkeverksted om nødvendig.

Har du startet bilen og oppdager feilfylling, stopp så fort du kan.

Husk å være ærlig overfor verkstedet, fortell hva du har gjort. Dette bestemmer til dels hva som skal gjøres på verkstedet. Kilde: Viking Les mer

Ikke kjør av gårde

Skulle du fylle feil, må du ikke starte bilen, ifølge Sødal i NAF.

– Små mengder feil drivstoff kan gå bra, men du kan også få skader. Hvis du først har begynt å kjøre, er det vanskelig å merke før det går galt. Mange merker ikke feilfyllingen før de har begynt å kjøre, sier han.

Tanken må tømmes og kanskje renses. Ved rens må bilen kjøres til et verksted. Det er det verdt, mener Sødal. Det er bedre enn skader for 70–80.000 kroner på det verste.

– Noen bruker kanskje bensinbil til vanlig og så har de leid eller lånt en dieselbil. De er vant til å ta den grønne pistolen. Man må ta det med ro og tenke over hvilken bil man farter rundt i, sier Sødal.

På leiebilen står det gjerne diesel eller bensin på dekselet. Og inne i lokket står det stort sett merket på de fleste biler, erfarer han.

En enkel huskeregel er: Grønn pistol bensin og svart pistol diesel.

– I tillegg har gjerne drivstoffleverandørene laget egne typer drivstoff, som har litt ulike navn. Det er stort sett bare en litt annen blanding, som gjerne er dyrere og skal gi lavere drivstofforbruk, sier Sødal.

Den gode nyheten er at feilfylling har gått noe ned de siste årene, forteller han. Fra 2007 da dieselbil-salget økte, økte feilfyllingen voldsomt. Sødal antar at folk har vent seg til diesel, samtidig som de elektriske bilene tar større deler av markedet.

Flere punkterte og flere låste seg ute

Fra Norgesferien sett under ett kan Viking Redningstjeneste rapportere:

– Punktering har de siste ti årene gått fra å være et marginalt problem, til å ligge helt i toppen, sier salgs- og markedsdirektør Sjur Jensen Bay.

Punktering sto bak 15 prosent av henvendelsene og motorfeil 10 prosent. At flere trenger hjelp etter punktering, kan skyldes manglende reservehjul på nyere biler, tror Bay. Og at folk har liten kjennskap til bruk av bilens reparasjonskit ved punktering.

– Med punktering ble også Norgesferien fort dyrere enn antatt. Om dekket ikke kunne repareres, er sjansen stor for at begge dekk på samme aksel måtte byttes. Eller i verste fall alle fire på en bil med firehjulstrekk, sier Bay.

Også utelåsninger økte. I år med hele 30 prosent, forteller han. Når nøkkelen ligger i bilen, får de som oftest åpnet den. I noen tilfeller blir det tur på verksted med bestilling og koding av nye nøkler.

I motsetning til NAF, så Viking en økning i feilfyllinger med 25 prosent. Bay erfarer at det ofte skyldes stress eller at man fyller på andre stasjoner enn dem man er vant med.

– I all hovedsak er det snakk om fylling av bensin på dieselbil. I mange tilfeller tømmer og renser vi tanken på stedet. Det er verre hvis man har skrudd på tenningen selv om man ikke har startet motoren. Da har man satt i gang drivstoffpumpen og for disse endte dessverre turen med store kostnader på verksted, sier Bay.

Hatt problemer med å starte i sommer?

10 prosent flere bilister hadde behov for assistanse med alle typer problemer fra Viking. Oppgangen var størst i juni og august.

Spredningen geografisk var stor, og det var økning i de store byene. Bay mener det viser at mange også ble hjemme.

Startvansker og flatt startbatteri fikk førsteplass med 22 prosent av henvendelsene. Bay mener enkelte nok burde byttet batterier før ferien. Han peker på at et startbatteri har en levetid på cirka fem år, men med store variasjoner. Folk som fikk problemer med start i sommer, bør i alle fall bytte batteriet før kulden kommer, mener Bay.

– Det er verdt å merke seg er at flatt startbatteri er en minst like stor utfordring på elbiler. Man er fortsatt avhengig av det tradisjonelle 12-volts-batteriet for start.

Han understreker at de fleste hadde en problemfri biltur i sommer.