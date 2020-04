Boligprisene sank i mars

– Mars har normalt vært en sterk måned.

Dagens visninger blir utført med en og en påmeldt interessent. Det er ikke håndhilsing, og folk på visning bes om ikke å ta på noe i boligen. Håndspriten står klar. Her er megler Henrik F. Høllen fra Privatmegleren. Foto: Morten Uglum

Synne Hellum Marschhäuser Journalist

Boligprisene i Norge sank med 1,4 prosent nominelt mars 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene 1,4 prosent. Boligprisene er nå 1,5 høyere enn for ett år siden.

Prisene synker i mars etter to måneder med vekst og må ses i lys av koronakrisen, ifølge Eiendom Norge.

– Mars har normalt vært en sterk måned. Koronautbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske koronatiltakene, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Han venter en relativt stabil situasjon fremover. Lauridsen tror det kan bli en påske med en del boligsalg.

Fakta fra mars måned:

Det tok 51 dager å selge bolig i mars.

6679 boliger ble solgt. Det er 14,6 prosent færre enn samme periode i fjor.

Antall boliger lagt ut var 8659, 14,4 prosent færre enn i samme måned i fjor.

Sterkest sesongkorrigert utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en nedgang på 0,3 prosent. Svakest hadde Romerike med nedgang på 1,9 prosent.

Sarpsborg/Fredrikstad hadde også sterkest tolvmånedersvekst med 4,3 prosent og Stavanger svakest med nedgang på 2,8 prosent.

Det til tross for at flere tiltak er satt inn:

Som følge av koronaviruset og de økonomiske ringvirkningene vedtok Finansdepartementet nylig en midlertidig boliglånsforskrift . Bankenes fleksibilitetskvote er økt til 20 prosent for andre kvartal.

Norges Bank har kuttet styringsrenten. Det kommer lånekunder til gode når bankene følger etter.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge fredag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge Foto: Ørn E. Borgen

Fakta Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Sesongkorrigerte priser: Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året. Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall. Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall. Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall, uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF Les mer

Regionale forskjeller

Oslo: Boligprisene sank med 1,5 prosent og sesongkorrigert 1,5 prosent. Tolvmånedersveksten er på 2,9 prosent. Det er en nedgang på 10 prosent i solgte boliger. Det er også nedgang i antall boliger lagt ut for salg i mars og året under ett, sammenlignet med fjoråret.

Bergen: Boligprisene sank med 1,5 prosent og sesongkorrigert ned 1,3 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 1,1 prosent. Antall solgte boliger er ned 15 prosent.

Trondheim: Boligprisene sank med 1,8 prosent og sesongkorrigert 1,7 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 0,3 prosent. Det er en nedgang i antall lagt ut for salg i mars. Det har vært en klar økning i tilbudssiden for mars. Det er mange boliger ute for øyeblikket.

Stavanger med omegn: Boligprisene sank med 0,4 prosent og 0,8 prosent sesongkorrigert. Tolvmånedersveksten er på minus 2,8 prosent. Antall boliger til salgs er på et lavt nivå, sammenlignet med flere foregående år.

Kristiansand: Prisene steg nominelt 0,2 prosent og sesongkorrigert gikk prisene ned 0,5 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 1,1 prosent og omsetningstiden lå på 78 dager.

Ålesund: Prisene sank 1,6 prosent nominelt og ned 1,2 prosent sesongkorrigert. Tolvmånedersveksten ligger på 1,5 prosent og omsetningstiden på 96 dager.

Meglerne: Disse boligene går unna

Leiligheter går fortsatt raskest, og særlig i områdene rundt Oslo, melder Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom i en pressemelding.

Mange ser kjøpsmuligheter nå med potensielt færre budgivere og fordi selgerne ikke har samme prisforventning som tidligere.

Hvis man sammenligner sist helg med samme helg i fjor, var det 11 prosent færre visninger, 17 prosent færre salg og 37 prosent færre befaringer. Buraas mener likevel tallene er sterke med tanke på situasjonen.

Boligmarkedet har slått tilbake, mener han og viser blant annet til at antall befaringer, visninger og salg har tatt seg opp, samt at omsetningshastigheten er stabil, boligene selges til rundt prisantydning.

Tirsdag gjennomførte Norges Eiendomsmeglerforbund en undersøkelse blant eiendomsmeglerne om hvordan de opplever boligmarkedet i forbindelse med korona. Rundt 300 eiendomsmeglere har svart. Det er den tredje undersøkelsen blant meglere rundt korona.

Her er noen av resultatene, ifølge Nef:

Noen boligkjøpere ser en mulighet i dagens marked, mens andre trekker seg av økonomiske årsaker eller avventer på grunn av usikkerhet.

Usikkerheten er fortsatt stor, og mange meglere opplever av selgere er nølende og avventer med salg.

Meglerne får færre nye oppdrag inn og må jobbe mer med de eksisterende oppdragene.

Det holdes mange visninger. Selgerne vil teste markedet.

Krisen påvirker i høy grad markedet, men det fungerer fortsatt bra gitt omstendighetene. I Nordland opplever meglerne at aktivitetsnivået er tilnærmet uendret.

Obos: Prisnedgang

Onsdag meldte Obos om prisnedgang på 2,0 prosent i Oslo. Til tross for omstendighetene, har det vært bra aktivitet i markedet med 595 salg, 54 færre enn samme tid i fjor. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris lå på 65.163 kroner.

Nedgangen har først og fremst kommet i Oslo. På landsbasis sank prisene 2,8 prosent fra februar til mars.

– Vi mente at utviklingen i boligprisene i februar tydet på et marked i god balanse. Nå er det de omfattende smitteverntiltakene myndighetene har innført som skaper nedsiderisiko for boligmarkedet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos ifølge en pressemelding.

Dette kostet boligene der du bor:

Tallene under er fra Eiendom Norges boligtyperapport for 2019. Materialet er laget i et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

