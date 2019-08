AirMundo tilbyr flyplassinformasjon om mer enn 300 flyplasser i verden.

AirMundos undersøkelse «Taxi fares at European airports» fra sommeren 2019 sammenligner taxisatsene på de 50 travleste flyplassene i Europa.

Rapporten oppgir gjennomsnittsprisene for en taxitur fra flyplassen til sentrum. Prisene på forhåndsbestilte drosjer er ikke inkludert i sammenligningen.

Sammenligninger er gjort basert på både taxituren og prisen per kilometer. For flyplasser nær sentrum, er prisen på taxituren lavere fordi færre kilometer må dekkes. For flyplasser lenger unna sentrum gir prisen per kilometer en mer gunstig sammenligning, fordi prisen per kilometer synker når avstanden øker, ifølge AirMundo.

Taxipriser er innhentet av AirMundo.com 28.07.2019.

Vi har hentet valutakurser fra Finns valutakalkulator 08.08.2019. Prisene kan ha endret seg noe.

NB! De norske prisene er rundet av til nærmeste hele krone.

Vi gjør oppmerksom på at Finn.no er en del av Schibsted-konsernet.