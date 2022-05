Tim Bennett fikk plutselig vondt i foten. Slik kan du bli bedre fra seks vanlige fotplager.

Skal man løpe mye, er det viktig at føttene og resten av kroppen fungerer.

Tim Bennett elsker å løpe og er sjelden skadet. Da han plutselig fikk vondt under foten, viste det seg at han hadde pådratt seg et velkjent problem.

Han er president i magasinet Kondis og har løpt i snart 40 år. De siste årene har han lagt bak seg mange mil.

Kondisjonen er god, men da han kjente smerte i tåballen, ble han urolig.