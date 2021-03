Et sjefstriks er å bruke støttestoff. Stoffet legges bak riften eller hullet, festes med knappenåler og sys tråkles på for hånd. Så har du flere muligheter: sy oppå reparasjonen for hånd, eller gå over med symaskin, eller sy/stryk fast en fin applikasjon. Du kan også prøve ut synlige teknikker som sashiko: geometriske mønstre sydd med kraftig, hvit tråd.

En lang revne kan være vanskeligere. Her er det igjen smart å ha et støttestoff under. For å kamuflere revnen kan du brette uskadet stoff over skaden og sy det ned. Deretter gjør du nøyaktig det samme på speilvendt side, sånn at det ser ut som et mønster.