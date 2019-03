– Apples nye strømmetjeneste kan bli gratis

Her kan du høre episoden:

Etter å ha sluppet nye Ipad-modeller og Airpods uten særlig ståhei de siste par ukene, sto det ikke på kjendisfaktoren da Apple mandag kveld lanserte en rekke nye innholdstjenester.

Per Kristian er slettes ikke sikker på at Apple vil ta betalt for sin nye TV- og filmstrømmetjeneste, men foreløpig er det mye vi ikke vet.

Geir har lenge drømt om å kunne se alt innhold fra en og samme app som vet hva han vil se. Apple TV-appen tar nå et nytt skritt i retning av å bli portalen for alt innhold, men hvor ble det av Netflix?

I denne episoden av Teknologimagasinets podkast ser vi nærmere på Apples nye tjenester for TV, film, spill og magasiner, og hvorfor Apple og Tim Cook satser mer på innholdstjenester.