Han valgte å reise i stedet for å bygge en karriere. Nå straffer det seg.

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse.

Spørsmål: «Du har for mange huller i CV-en» blir jeg stadig møtt med når jeg ringer og spør hvorfor jeg ikke blir innkalt til intervju på jobber jeg er kvalifisert til. Jeg har både god utdanning og mye jobberfaring, men har avbrutt både utdanning og jobber for å reise og gjøre andre ting, fremfor strukturert å planlegge min karriere. Dette fremstår som hull i CV-en, men jeg har lært masse gjennom disse hullene. Hva kan jeg gjøre for å overbevise arbeidsgivere at jeg er en spennende og dyktig kandidat?

Hilsen motløs jobbsøker

Jan T. Espedal

Jobbeksperten:

Mange er ikke karrierebevisste som yngre og gjør ting på impuls. Deres livsfortelling kan være mye mer interessant enn dem som har fulgt den vante, trygge veien med bevisste karrierevalg. I dag, hvor det er mange søkere til hver ledig jobb, kan nettopp det å skille seg ut i mengden være positivt.

Din CV er din livsfortelling. Det er hvordan du legger den frem, reflekterer rundt valgene du har tatt, erfaringene du har fått og hva disse har lært deg, som er viktig. Dersom du sender inn en CV med hull, for eksempel årstall du ikke dokumenterer hva du har gjort, vil det slå negativt ut.

Skap nysgjerrighet

Du må skape nysgjerrighet og fortelle noe om hva du gjorde. Målet med CV-en og søknaden er å komme til intervju slik at du får vise at disse hullene har gitt deg mer livserfaring og bredere kunnskap enn om du hadde gått rett på studier.

Det viser også at du i løpet av årene har jobbet, har tatt et avbrekk for å hente ny energi og motivasjon.

Modige arbeidsgiver tenker «utenfor boksen»

Mange arbeidsgivere ansetter dem med hull i CV-en fordi de kan ha spennende og utradisjonell bakgrunn som kommer bedriften til gode. Noen er redd for at disse er for lite målrettet og kanskje noe rastløse.

Det betyr en del hva slags jobb du søker for hvordan dette vil oppfattes. Jeg oppfordrer likevel arbeidsgivere til å være modigere, tenke «utenfor boksen» og ansette motiverte folk som kan bidra med en litt annerledes erfaring, og dermed skape mer mangfold på arbeidsplassen.

Jeg ønsker deg lykke til og håper at arbeidsgivere er enig i at mangfold er viktig.

Hilsen Mette Manus