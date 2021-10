Dette var utgangspunktet. Nå er matboden Maya Vardebergs beste rom.

Matboden er innredet som en gammeldags kolonial.

Slik så matboden ut før den ble pusset opp.

Mitt favorittrom: Matboden var ferdig til påske. Nå brukes den både til lagring av mat og til ro og fred. – Kjelleren er det siste vi har pusset opp. Derfor er det favoritten nå.

Hvem, hva, hvor: Maya Kristin Braaten Vardeberg, @m_a_y_a_f_l_y_f_l_y på Instagram, Ringsaker

Var råkjeller: Vardeberg bor i et tømmerhus fra 1890. Kjelleren var en typisk råkjeller fra slutten av 1800-tallet. Hun har alltid likt de tykke murene på 120 cm og de grove tømmerbjelkene i taket.

Matboden er malt, gulvet har fått fliser og hyllene er plassbygget.

Mye er endret: Vardeberg har malt alle vegger i en lys blåfarge. Veggene er malt med grunnmursmaling og taket med hvit linoljemaling. Mannen hennes, som er hobbysnekker, har plassbygget gammeldagse reoler og skåret ut detaljer og buer. Det er lagt gulvflis rett på betonggulvet.

– Det jeg liker best med rommet, er at det gir oss en følelse av et gammelt landhandleri. Noen ganger spiser vi frokost her nede. Det er koselig med de tykke murveggene og levende lys på bordet.

Egendesign: Lampen over bordet er laget av en gammel melkesil og en del av en parafinlampe. Det meste av innredningen er gjenbruksmaterialer, tilpasset og satt sammen.

1 av 3 Foto: Maya Vardeberg

Finner gamle skatter: Stilen hennes er gammeldags og landlig. Vardeberg finner gamle saker og ting litt forskjellige steder. Hovedsakelig på Finn, men også den årlige antikk- og bruktmessen i Vikingskipet på Hamar. Noe har hun funnet hos foreldrene som bor på småbruk.

Sted å være: – Egentlig liker jeg å sitte her og kose meg og se meg rundt. Vi lagrer hermetikk, tørrvarer, mat som ikke må stå i kjøleskap. Det er litt kjøligere enn ellers i huset, men ikke kjøleskapstemperatur.

Vardebergs tips for landlig, gjennomført stil:

Grovt treverk er å foretrekke. Glass og stål passer ikke så godt i den gamle stilen. Det blir fort moderne og kaldt.

Rustikt og koselig er viktige stikkord når man skal innrede.

Den røde tråden blir naturlig. Det er bare å sette sammen det som passer med hverandre.

– Vi velger farger ut ifra hva vi liker og finner i huset. Følg din egen stil. Ikke tenk på hva som er moderne og hva andre har og liker.

Vardeberg setter seg gjerne ned i matboden uten ærend.

Veggene er 120 cm tykke. Det synes i vinduskarmen. Rommet er 12 kvm stort.

Lampen er laget av blant annet en melkesil og deler av en parafinlampe.