– Jeg fikk alt jeg drømte om

Iselin Larsen (33) betalte 1 million kroner for et mikrohus på hjul.

Trafikkstøy er byttet ut med fuglekvitter. Høye boligblokker er erstattet med ruvende trær. Nylig gjorde Iselin Larsen et drastisk valg. Hun flyttet fra sentrumsleiligheten til et mikrohus midt i skogen.

– Det var veldig rart å komme ut her, sier hun.

Iselin Larsen var vant til å kunne boltre seg på sine 54 kvadratmeter i Nydalen i Oslo.

Nå er det pulserende bylivet historie. Hun kvittet seg med nesten alle tingene sine og startet med blanke ark.

– Jeg har vært på boligmarkedet i mange år, men jeg fikk lyst til å gjøre noe helt annerledes.

Iselin Larsen jobber hjemmefra. Så hvorfor ikke gjøre det i skogen?

– Fikk alt jeg drømte om

Hun hadde lenge gått med et ønske om å flytte nærmere Markagrensen. Men det var først etter at hun studerte et bærekraftsfag på Handelshøyskolen BI i vår at det gikk opp for henne.

Larsen og en medstudent skrev en oppgave om den økende trenden av mikrohus. «Oi, kanskje det er noe jeg også kan bo i?» tenkte hun.

I juli betalte hun i overkant av 1 million kroner for mikrohuset på 22 kvadratmeter (inkludert hems). Allerede 1. oktober kunne hun flytte inn.

– Jeg er ikke en som venter på at noe skal skje, sier Larsen og ler.

Huset har hjul og er på papiret likestilt med en campingvogn. Det gjør at det i teorien kan plasseres nesten hvor som helst. Larsen drømte om å finne en tomt med nærhet til Oslo, Et med masse skog rundt og med to store trær på hver side. Hun fikk huket av alle boksene.

– Dette er virkelig huset i skogen. Jeg fikk høy puls første gang jeg kom hit. «Her må jeg bo», tenkte jeg. Jeg fikk alt jeg drømte om, forteller hun.

Larsen får stadig spørsmål om hvor huset ligger fra følgerne i sosiale medier. Hun pleier å svare «40 minutter fra Oslo».

Huset er på 22 kvadratmeter inkludert hems. Foto: Siri Øverland Eriksen

Mener alle kan ha godt av å bo mindre

Hva med vann, strøm, internett og mat? Og hvordan kan hun jobbe? De opplagte spørsmålene har hun en enkel løsning på.

Larsen leier tomten av naboen bortenfor huset. Der får hun både vann og strøm. Mat har hun overraskende nok fått levert på døren fra leverandører på nett. De blir stadig forbauset når hun gir veibeskrivelsen. Hun har også en bil som brukes til de viktigste gjøremålene.

Da hun samtidig driver eget firma som kun krever internett og en datamaskin, får hun dekket alle behov. Å bo på denne måten har gitt en enorm frihetsfølelse.

– Dette er ikke for alle, men jeg ser at mange trekker mot å leve enklere. Jeg er opptatt av å vise at ikke alle trenger å bo i mikrohus, men at alle kan skalere ned. Det finnes noe mellom et mikrohus og en tradisjonell enebolig, sier hun.

Huset rommet både oppvaskmaskin og vaskemaskin. Foto: Siri Øverland Eriksen Det kryr av smarte løsninger i mikrohuset. Foto: Siri Øverland Eriksen

Kjøpe, kjøpe og kjøpe

Firmaet hennes, Urban Essentials, jobber for å inspirere til en bærekraftig livsstil. Hun får ofte henvendelser fra andre som er nysgjerrig på hvordan det er å bo i et mikrohus.

– Det begynner å vokse frem en motpol. Alt trenger ikke å være stort og ekstravagant, men mange låser seg fast til virkeligheten man er i. Jeg får mange kommentarer som sier «hvis jeg hadde vært ung og uten barn, så hadde jeg gjort det samme». Men da utfordrer jeg dem gjerne på at alle kan gjøre noe for å leve enklere, forteller hun.

Larsen opplever at samfunnet i dag er veldig opptatt av at man hele tiden må kjøpe nye ting.

– Vi kan ikke lenger kjøpe ting og forvente at det skal gjøre oss lykkelige. Når man ikke har så mange ting, så føler jeg at man frigjør energi og økonomi til å gjøre mer av det man faktisk er interessert i og som betyr noe, sier hun.

Når været tillater det, kan Iselin Larsen jobbe fra inngangstrappen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Reaksjoner og utfordringer

Den første venninnen som kom på besøk, «følte at hun var på hyttetur», mimrer Larsen. Det er wow-faktoren som går igjen fra alle som kommer på besøk.

– Folk synes det er mer romslig enn de hadde forestilt seg, sier hun.

Samtidig er mikrohuset spekket av smarte løsninger: Sofaen kan man trekke ut til en ekstra seng. Hvert trappetrinn opp til hemsen er utnyttet med oppbevaringsplass. Til og med katten Mille har fått sin egen alkove. Her er det funksjonelt.

– Mye handler om planløsning og utnyttelse av areal. Man kan ikke lage en stor julemiddag her, men jeg kommer ikke til å feire jul her uansett, sier hun lattermildt.

– Hva er den største utfordringen?

– Den eneste tingen jeg savner litt, er å kunne ta en lang, varm dusj. Vanntanken er liten, så da er det av og på med vannet. Jeg tenker noen ganger at det hadde vært deilig å la vannet bare renne, sier hun.

Iselin Larsen stortrives i sitt nye hjem. Foto: Siri Øverland Eriksen

Økende trend

Firmaet Norske Mikrohus er Norges største utbygger av mikrohus. De har opplevd en formidabel vekst de to siste årene.

– I 2018 bygde vi tre hus, så har det bare eksplodert derfra. Vi regner med å selge 100 hus i 2021, sier firmasjef David Reiss-Andersen.

Han peker på særlig tre årsaker til at man nå opplever en økende trend.

Flere er blitt mer opptatt av bærekraft, miljøet og ideen om nedskalere boliger.

Det er et supplement for folk som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Du får frihet og kan flytte huset som du vil. Studerer du for eksempel i Trondheim og får jobb i Oslo, så kan du ta med det huset i stedet for å kjøpe noe nytt.

Regjeringen har også lagt frem at de ønsker å legge mer til rette for slike boliger. «Åpne for alternative boformer i større grad, herunder gjennomføre et pilotprosjekt med mikrohus», heter det i Granavolden-plattformen.

Larsen håper at flere tør å hoppe ut av komfortsonen.

– Mange tenker «nei, dette kan jeg ikke gjøre». Men hvis du prøver å se deg selv utenfra, har du faktisk utrolig mange muligheter. Man er så vant til at man må ha det større og større. Det er et evig jag som er veldig samfunnsskapt. Det å utfordre og inspirere til at alle kan gjøre en forskjell er jeg veldig opptatt av, sier hun.

Katten Mille har sitt eget lite krypinn under trappen.