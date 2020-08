Toppidrettsutøverens fargerike hjem: - Grått er dødt

I bobsleden jakter hun pallplasseringer, i skogen villsvin og hjort. Hjemme er hun en racer på redesign.

Her er det ingen tradisjonelle hagemøbler, men en brisk som er blitt til sofa. Puter og trekk på madrass har hun sydd av restestoff fra et annet møbelprosjekt. Rokokkostolene har fått knallgule bein. Foto: Irene Jacobsen

Irene Jacobsen

På et byggefelt i Haugesund er det livat bak hekken. To minigriser slafser i seg dagens lunsj. Oddny bodde første del av livet sitt inne i huset sammen med matmor Guro Konstanse Frønsdal. For et år siden kom Olaf inn i hjemmet, begge to flyttet ut i hagen til en turkis hytte med halm og pledd og varmelamper. Mens hønene spiser mais av hånden, sløver hannkatten Prosa og hunden Edith i skyggen. Det blomstrer overalt, biene summer.

Midt i denne sommeridyllen sitter Guro Konstanse og drømmer om kuldegrader og en rasende rask bobbane i St. Moritz. Om å suse nedover i 120 kilometer i timen mens G-kreften klemmer over brystkassen. Neste sesong på landslaget planlegges.

– Sommerhalvåret gjør jeg så lite som overhodet mulig innendørs. Jeg bruker så mye tid som jeg kan ute i hagen, på utflukter og teltturer. Aller helst vil jeg være på vann eller sjø med fisking, padling og kjøre wakeboard, innrømmer Frønsdal.

De siste fire sesongene har Guro Konstanse Frønsdal vært på reisefot med bob-landslaget hele vinterhalvåret, dit VM og verdenscupen har tatt dem. Foto: Irene Jacobsen

Bærbusker, grønnsaker, urter og stauder – det gror vilt og frodig. Ideen er litt som inne: Pøs på med det du liker best. Og ikke vær redd for å bruke farger. Foto: Irene Jacobsen

Frønsdal har laget hele hagen i løpet av fire år. Hun begynte med å lage dam, fortsatte med ramper og bed og etter hvert også et hus til minigrisene Oddny og Olaf. Foto: Irene Jacobsen

Unngår masseproduserte ting

På hjemmebane liker hun å leke med form og farger, redesigne og trekke om møbler. Det blir en del utskiftninger i interiøret.

– Bortsett fra planter og potter, prøver jeg å la være å kjøpe masseprodusert. Jeg velger meg heller brukt, kortreist eller håndlaget.

Mange ting er kjøpt i utlandet, enda mer er gjenbruk og pimpet til det ugjenkjennelige. En periode sydde hun puffer av gamle broderier. Stålampefoten er laget av porselenskopper. Veiskiltet som dukket opp i 30-årsgave har fått plass bak komfyren.

– Farger funker. Jeg vet ikke hvorfor mange er så redd for å bruke farger? Kanskje de vil ha det enkelt og tenker at grått er tingen. Alt passer til grått, så det er liksom umulig å gjøre feil. Etter min mening går det ikke an å gjøre feil. Det du liker er rett. Men grått er dødt.

Humor, planter og en ape: Bildet på veggen er det fotograf Grete Nygaard som har tatt. Foto: Irene Jacobsen

Ingen vanlige lyspærer: Hun har plantelys i lampene, også i gangen. Foto: Irene Jacobsen

Vestlandsregnet holdes vekke fra terrassen med et tak av kanalplast. Foto: Irene Jacobsen

Blir inspirert overalt

Hun hadde jungel inne lenge før trendmagasinene begynte å skrive at planter i interiøret var hot. Det gror i alle rom.

Det er alltid plass til flere vekster og alltid noen som har stiklinger å bytte bort. Plantegruppene på Facebook er et perfekt sted å henge for den som leter etter sjeldne sorter.

Inspirasjon til interiøret dukker opp over alt, i møte med folk, på reise, i naturen. Selv kaller hun seg en snoker på Instagram og Pinterest.

Alle utenlandsturene sammen med boblandslaget har også ført henne innom butikker og markeder der du får tak i ting du ikke finner i Norge.

Ytterdøren er gul, deler av veggene rosa. Foto: Irene Jacobsen

Stiklinger og småplanter starter livet her under tak, godt i ly for vær og vind. Foto: Irene Jacobsen

Monterte drivhus på egen hånd

Både inne og ute har Frønsdal gjort det meste selv. Sommeren 2019 kjøpte hun drivhus. Hun hadde ikke kunnet montere det uten kebabheisen hun fikk tak i på Finn.

Heisen er laget for å heise kebabkjøttet på plass på et gatekjøkken. Frønsdal brukte den til å heise seg selv opp i høyden for å få skrudd sammen drivhuset.

Drivhuset ble kjøpt i fjor sommer. Foto: Irene Jacobsen

– Når jeg bestemmer meg for noe, gir jeg meg ikke før jeg får det til. Jeg liker at ting er vanskelig og utfordrende. Jeg finner styrke i motgang. Lett er derimot kjedelig. Å montere et drivhus føltes til tider som ekstremsport.

Siden Frønsdal er lam fra rett under armene, har hun som oftest bare én arm å jobbe med, mens den andre brukes til å holde balansen.

– Det innebar en viss risiko å balansere i høyden mens jeg monterte tak. Det er nemlig det som er greia: Livet begynner i enden av komfortsonen. Det være seg hardt arbeid, balansere i høyden eller å kjøre bob.

En stabel gamle porselenskopper og tefat er blitt til stuens kuleste lampe. Frønsdal er enda mer fornøyd med skjermen. Foto: Irene Jacobsen I Norge finnes det bare en bobbane. For Guro Konstanse Frønsdal har det derfor blitt mange turer mellom Haugesund og Lillehammer de siste fire årene. Nå planlegger hun å få seg en hybel litt nærmere treningsstedet. Medaljene henger rundt halsen på han med pilotmaske. Foto: Irene Jacobsen

Guro Konstanse Frønsdal ble lam etter en fallulykke som 16-åring. Bobkjøring oppdaget hun via landsforeningen for ryggmargsskadede. Hun sitter i styret i LARS Rogaland og er aktiv i Sunnaasstiftelsens Camp Spinal. Først som deltager, senere som mentor både på Olympiatoppen og med vannsport i Barcelona. Foto: Irene Jacobsen Ikea-frontene er malt lys turkise. 30-soneskiltet er en gave til 30-årsdagen. Foto: Irene Jacobsen

Gamle møbler er ofte av høy kvalitet, som denne sofaen. Hun fikk den billig, men valgte å legge litt ekstra penger i et skikkelig møbelstoff. Foto: Irene Jacobsen

Bryr seg ikke om trender

Idrettssesongen går over i hagesesongen. I løpet av fire år har hun laget en frodigere hage enn mange gjør i løpet av et helt liv.

Ramper gjør det mulig å komme frem over alt. Det blomstrer, og det gror i grønnsakskasser. Her er solbær og grønnkål og gigantiske salviebusker.

– Jeg har aldri vært opptatt av trender, hverken inne eller i hagen. Jeg blir selvfølgelig påvirket av alt jeg ser, jeg også, men jeg gjør det jeg liker. Ute skal plantene stå tett. Jeg vil ikke se jord mellom dem. Kattemynte, nellikrot, bregner og lammeører er noen av de staudene jeg liker best akkurat nå, sier hun.

Å kombinere et liv som idrettsutøver på reisefot halve året, med katt, hund, høns og griser hjemme, har Frønsdal så langt fikset ved hjelp av gode venner og naboer.

Som oftest er det nabojenta, Martine, som passer hus og dyr mens hun er bortreist, og av til får hun noen til å bo her.

Hageinteressen tok av for fire år siden, og flere dyr har det også blitt siden. Midt inne på byggefeltet fungerer det fint å ha både minigriser og høns. Tette gjerder er tingen, ellers rømmer både de to- og firbeinte. Foto: Irene Jacobsen

Jo flere, desto bedre. Det gjelder både putene i sofaen og bildene på veggen. Lampen i hjørnet har hun laget selv av skjermer funnet på bruktbutikk. Lysekronen i taket stammer fra Nice i Frankrike. Foto: Irene Jacobsen

Fem kjappe:

Mitt beste bruktkjøp: Kebabheisen! Og sengen min, som jeg kjørte helt til Snarøya for å hente.

DIY-prosjektet jeg er mest fornøyd med: Den blå sofaen jeg har trukket om, kommoden på soverommet og betongsoppene jeg har rundt omkring i hagen. Soppene ble til ved en tilfeldighet da jeg hadde en del betong igjen fra dammen jeg støpte. Jeg fikk et innfall og helte betongen i strømpebukser, og resultatet lignet veldig på sopp-stammer. Så da måtte jeg jo kjøpe mer betong og lage sopphoder også.

Oppussingstabben jeg helst vil glemme: Jeg malte hele gangen gulgrønn. Og da mener jeg hele gangen; vegger, tak, lister og dører. Det gikk ikke lang tid før jeg malte tak, lister og dører hvite igjen.

Det neste jeg planlegger å gjøre i hagen: Jeg prøver alltid så godt det er mulig ikke å planlegge og heller bare gjøre. Det er heldigvis alltid noe å gjøre; så, klippe, bygge, luke, nyte, stelle med dyr og høste. Fristil er min stil. Problemene løses underveis. Jeg nekter å gro fast i planer og drømmer som ikke blir noe av. Bare gjør det.

Tips til den som har lyst på jungel i stua: Gjør det. Det trenger ikke å koste mye heller. Kjøp én plante, klipp og skaff deg stiklinger, eller del og ta avleggere. Alternativt, stjel stiklinger og avleggere fra jobb, venner og familie. Vær tålmodig. Vær villig til å prioritere tid på vanning, gjødsling og stell.

Guro Konstanse Frønsdal gjør seg klar til en ny vinter i bobsleden. I august blir det avgjort om bob blir godkjent som paralympisk gren. Foto: Girts Kehris

I starten, før hun hadde trent nok styrke, var det som om G-kreftene fortsatt presset i brystkassen timevis etter en runde i bobsleden. Foto: Girts Kehris