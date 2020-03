Slik gjør du bilen vårklar – steg for steg

Hvordan avfette, vaske og polere bilen mest mulig effektivt?

Vask med rolige bevegelser og unngå å trykke svampen hardt mot lakken for ikke å lage riper. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Etter en vinter med snø, slaps og salt, trenger bilen pleie. Og det er spesielt én ting du bør være oppmerksom på: Nupper i lakken.

– Nuppene er asfaltrester og flyverust som setter seg i lakken. De synes ikke godt, men kan enkelt kjennes med hånden. De sitter nede på dørene og bakluka, forklarer kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Over tid kan nuppene utvikles til rust. Også salt kan gi rustskader på bilen. En grundig vask som fjerner disse restene bidrar til å bevare bilen bedre.

– Automatisk maskinvask tar ikke like godt i kriker og kroker. Den gode, gamle vasken for hånd er best, påpeker han.

Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal. Foto: NAF

En skikkelig vask tar tid, så sett av noen timer til jobben.

– Sett eventuelt bort arbeidet, men vær nøye på hvem du velger. Gå ikke nødvendigvis etter de som er billigst. Du risikerer å bidra til svart økonomi og at jobben utføres dårlig.

Så hvordan går man frem for å sikre at bilen blir ren og pen på egen hånd?

Her er Sødals vasketips.

Utvendig vask – trinn for trinn

1. Avfetting

Bruk avfetting på tørr bil for best effekt. Stå i skyggen slik at avfettingen holder seg fuktig mens du holder på. Kjemikaliene skal helst ikke tørke underveis.

Spray på vinduene og nedover. Vær ekstra nøye rundt hjulbuer og felgene. Det er utsatte punkter.

La kjemikaliene virke fire-fem minutter hvis bilen er skikkelig skitten. Bruk høytrykksspyler eller hageslange for å skylle av. Spyl nedenfra og opp. Da virker kjemikaliene mest effektivt.

2. Vask

Hell en god bilsjampo i lunket eller litt varmt vann og bruk svamp for å vaske bilen. Start på toppen og jobb deg nedover. Husk innsiden av dørene. Det setter seg gjerne skitt mellom dør og dørkarm.

Vask med rolige bevegelser og unngå å trykke svampen hardt mot lakken for ikke å lage riper.

Skyll til slutt av fra toppen og nedover for å få av alle kjemikalierester og såperester.

Er du ekstra nøye, tørker du av bilen med et pusseskinn. Da slipper du å få skjolder av vannrester.

Skyll av fra toppen og nedover når bilen er ferdig vasket. Foto: Ingar Storfjell

3. Ta en titt på lakken

Nuppene sitter oftest på nedre del av dørene og på bakluken. Bruk hånden til å kjenne etter.

Benytt clay eller egnet rensemiddel. Spør bilforhandleren eller les bruksanvisningen nøye for å vite hvordan dette skal brukes.

Dersom steinsprut eller andre skader har gått gjennom lakken og helt ned til metallet, kan en lakkstift bidra til at det ikke utvikles rust.

Hvis rusten allerede er et faktum, kan du skrape det forsiktig bort med noe som er skarpt og legge på ny lakk.

Skrap små rustflekker forsiktig bort med en skarp gjenstand. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

4. Vask og lagre dekk og felger

Når du har tatt av vinterdekkene, er det lurt å vaske både dem og felgene ordentlig. De har gjerne samlet opp mye stein og grus gjennom vinteren. Dette må bort.

Dekkene skal lagres tørt, mørkt og kjølig for å bevare egenskapene best mulig.

Dekkene skal stables liggende eller henges rett på veggen. Ikke la dem stå skrått opp etter en vegg. Det vil påvirke dekkenes form.

Apropos dekk:

Mønsterdybden på sommerdekk skal etter loven være minimum 1,6 millimeter. NAF anbefaler likevel en dybde på minimum 3 millimeter. Er dybden under 3 millimeter, råder de bileiere til å se etter nye dekk.

PS! Koronasituasjonen gir utsatt frist for å ta av piggdekk. Opprinnelig skal piggdekkene av innen første mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge og innen 1. mai i Nord-Norge. Ny frist er nå 1. mai for hele landet, melder Statens vegvesen.

Dekkene bør stables liggende for å bevare formen. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Polering

Når den utvendige vasken er gjort, er bilen ren og pen. Men det betyr også at lakken ikke lenger har noen beskyttelseshinne. Polering må til for å gjenopprette denne. Bruk håndpolering eller maskin.

– Det tar kortere tid med maskin, men du skal ha en maskin som er god og vite hvordan du håndterer den riktig, sier Sødal.

Poleringen holder gjennom hele sommeren, men det anbefales en ny runde om høsten for å klargjøre lakken for vinteren.

Du bør vite hva du holder på med før du polerer bilen din med maskin. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Innvendig vask – trinn for trinn

1. Tøm bilen og støvsug

Ta ut alle gulvmatter, spyl dem og bruk gjerne vaskemiddel for å få dem helt rene.

Støvsug bilen skikkelig for grus og skitt som har samlet seg opp gjennom vinteren.

Støvsug setene og gulvet under mattene. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

2. Tørk støv

Tørk støv av bilens interiør.

Det er ekstra viktig å være nøye med vindusrutene. De kan se rene ut, men likevel ikke være det. Varmluftsbruk etter vinteren lager en tynn hinne på frontruten som man ikke ser før det er lav sol. Bruk vanlig vann med salmiakk og tørk godt av.

Tørk over dashbordet, dørene og rutene. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

