Vel verd en tjukk bok

Mye er skrevet om den tidlige historien til Egersunds Fayancefabrik, men lite om de senere årene. Nå kommer boka som viser hva som ble lagd.

Randi Gaustad og Rune Stubrud har gått sammen om å presentere fajansen fra Egersund.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rune Stubrud er mannen som har ført fajansen fra Figgjo og Stavangerflint kronologisk i bokform. Nå er turen kommet til Egersunds Fayancefabrik.

Et imponerende Rogaland-hattrick gjort av en gudbrandsdøl som egentlig bare ville ta noen fine bilder til sin Figgjo-samlende søsters 50-årsdag.

Det endte med en hel bok. Og så én til. Og nå en tredje, kalt «Fajanse fra Egersund. Modeller og dekorer 1920–1975».

Geranium, fra tidlig 1900-tall til 1950-tallet. Foto: Rune Stubrud Hermod med gull, 1909–1967. Foto: Rune Stubrud

Tulipan, lansert i 1920. Dekor av Theodor Friestad. Foto: Lillian Hallén Fruktasjett i nyfajanse, fra 1928 og framover. Foto: Hermann Henriksen

Nyfajanse, rundt 1930. En kombinasjon av håndmaling og sprøytelakkering. Foto: Rune Stubrud Haandmalt landskab av Theodor Friestad, 1920–1940. Foto: Oskar Ødegaard

Ragnhild er navnet på modellen, 1930-tallet. Foto: Kjell Dahlseth Nøttefat, rundt 1930. Foto: Rune Stubrud

Det hjelper kanskje å ha en kone fra Stavanger å samarbeide med, men denne gang har Marianne Berg Haaland sluppet å skrive teksten. Den er isteden ivaretatt av en veteran på området.

Hektisk innspurt

Randi Gaustad hadde planer om en ny bok om keramikken fra Egersund, men manglet billedmateriale. Rune Stubrud var i gang med å samle inn bilder, men hadde ikke kommet i gang med skrivingen. Dermed forente de kreftene.

– Jeg hadde gått i ti år og tenkt på å skrive en Egersund-bok, men tidlig i vår var jeg i ferd med å gi opp hele prosjektet. Så ringte Rune og spurte om jeg ville bli med på boka. Jeg er veldig glad for for samarbeidet og for at jeg fikk ut min del, sier Randi.

Noen skjær i sjøen var det. Ikke med samarbeidet, men med å få bildene på plass før fristen.

Sofie-mugger på rekke og rad. Det finnes over 150 ulike dekorer.

Under arbeidet med bøkene med Figgjo og Stavangerflint hentet Rune mye ut fra arkivet på Jærmuseet. Denne gang måtte turen gå til Egersund Fayancemuseum, men besøket ble forsinket av korona-restriksjoner og et direktørskifte. Først i tolvte time slapp han til.

– Jeg fikk tre timer i museets magasin i sommer, men kunne sikkert fotografert alt fra boka der. De har enorme mengder.

De siste bildene fra museets samling smatt såvidt på plass under korrekturlesingen.

Håndmalt dekor av Theodor Friestad, 1913–1934. Foto: Rune Stubrud Rex Fayance ble opprettet i 1926 som kunstavdelingen til Egersund. Dekoren ble påført med kuhorn, lik en kakesprøyte. Avviklet i 1940. Foto: Marcus Løveid

Funkfajanse, fra 1928 og framover. Foto: Rune Stubrud Palett, syltetøyskål. 1930-tallet. Foto: Rune Stubrud

Savoya var uglasert keramikk, introdusert i 1933. Lite lagd etter 1940. Fruktbolle i sprøytedekor. Foto: Henrik Espeland Flerfarvet rød blomst, 1934–1941. Trolig dekorert av Cornelius Anker Olsen. Foto: Frode Larsen/Nasjonalmuseet

Modell Dovre, sprøytedekor. 1930-tallet. Foto: Frode Larsen/Nasjonalmuseet Tomatfarget glasur, 1930-tallet. Foto: Liv Rognerud

Fiskefat, 1934–1941. Foto: Oscar Ødegaard Fløtemugge med dekoren Rød & sorte linjer, 1934–1940. Foto: Rune Stubrud

Egersund fikk i 1935 en avtale med Disney-konsernet om bruk av tegningene. Det var 13 år før Donald-bladet kom til Norge. Foto: Rune Stubrud Korssting, 1938–1940. Overføringsbilder. Foto: Rune Stubrud

Figgjo-boka kom høsten for fire år siden, og Stavangerflint-boka to år senere. Etter en hesblesende innspurt klarte han å holde samme intervall denne gangen. Forlaget Ajax tilbyr kassetter med alle de tre bøkene for dem som måtte ønske dette.

Hvem lagde tingene?

I tillegg til det hektiske museumsbesøket, har Rune oppsøkt enkelte storsamlere.

– Kjell Dalseth i Sandnes er den jeg har fotografert mest hos. Han har mye flott.

Han rakk også innom Øyvind Nilsen på Helleland, Siv Kige Hageland i Mandal og Tor Buaas i Larvik. Oskar Ødegaard og Arnfinn Johansen også, og det er mange, mange flere han kunne besøkt, men et sted må man si stopp.

Boka er fylt med mer enn 1500 foto fordelt på 368 sider.

Perlehøne, 1912 til cirka 1936. Designet av Jacob Bjorheim og dekorert av Andreas Schneider. Foto: Oskar Ødegård Kone, lysestake fra 1920-tallet designet av Arthur Gustavson. Foto: Rune Stubrud

Fabeldyr, 1932–1937. Designet av Arthur Gustavson. Foto: Rune Stubrud Kaffekannen Svea dekorert med Bækkeblom av Kitty Kielland, 1905–1940. Hun tegnet mønsteret allerede i 1897. I fabrikkens prislister kalles det pussig nok for Smørblomst. Foto: Rune Stubrud

Salamander-muggen, 1920- og 1930-tallet. Theodor Friestad. Foto: Henrik Espeland Svein, 1928–1941. Pyntefigur, sammen med Hein. Designet av Jacob Bjorheim. Foto: Grethe Hansen

Pingvin, ca. 1930–1964. Design og dekor av Theodor Friestad. Foto: Bjørn Herman Hauk Rød funkfajanse, 1932–1933. Dekor av Kornelius Anker Olsen. Foto: Rune Stubrud

Likør-karafler designet av Ragnar Grimsrud, 1933–1940. Foto: Rune Stubrud Mugge med dekoren Staffert sølvblad av Thorbjørn Feyling, 1934–1940. Foto: Rune Stubrud

Sparegris dekorert av Kåre Blokk Johansen. 1961–1964.

Hvem var det som sto bak de ulike modellene og dekorene? Boka har et eget kapittel om dette, og navn som Andreas Ollestad, Theodor Friestad, Jacob Sømme, Jacob Bjorheim, Andreas Schneider, Thorbjørn Feyling, Ragnar Grimsrud og Kitty Kielland er navn som burde gjenkjennes av samlere.

Egersunds egen Kaare Blokk Johansen (1935–1999) er et sentralt navn fra den siste perioden.

– Det er påfallende at designerne hos Egersund ikke ble like kjent som dem fra Porsgrunn, Figgjo og andre. På 50-tallet ble designere trukket fram, men ikke hos Egersund. På utstillingene sto det bare Egersunds Fayancefabrik, sier Randi.

Prislister og kataloger ga heller ingen svar. Heldigvis var samtidens aviser og tidsskrifter mer rause med å hedre den som hedres burde.

Forsøk på avgrensing

I boka «Gammelt norsk stentøy fra Egersund» (1980) tok Randi Gaustad for seg dekor og design fram til rundt 1930. Ved å konsentrere seg om årene fra 1920 til 1975, overlapper duoen med denne og fører historien fram til slutten.

Bagdad, cirka 1953–1955. Foto: Rune Stubrud Vestland, 1956–1957. Dekor av Olaf Stæhr-Nielsen. Foto: Rune Stubrud

Pampas, 1959–1960. Overføringsbilder. Foto: Rune Stubrud Hvitveis, 1961–1964. Dekor fra 1930-tallet som ble gitt nytt liv. Foto: Rune Stubrud

Rosita, 1961–1963. Dekor av Kaare Blokk Johansen. Foto: Rune Stubrud Kongo, 1961–1966. Design og dekor av Kaare Blokk Johansen. Foto: Rune Stubrud

Spirall/Spiral, 1961–1962. Lagd av Kaare Blokk Johansen. Foto: Suzanne Linda, 1962-1964. Overføringsbilder. Foto: Gunnhild Hegna

Barlind, 1962–1966. Designet av Kaare Blokk Johansen. Foto: Rune Stubrud Cherie, 1965–1968. Dekorert av Ingrid Marcussen. Foto: Janne Bråten

Carnaby, 1966–1968. Design og dekor av Kaare Blokk Johansen. Foto: Gudrun Hennum Haglund Unique, 1970–1976. Lagd av Kaare Blokk Johansen. Foto: Henrik Espeland

Solsikke, 1971–1976. Modellen het Unique og er lagd av Kaare Blokk Johansen, mens dekoren er av Unni Johnsen. Foto: Rune Stubrud Apple, 1971–1976. Modellen lagd av Kaare Blokk Johansen, designet av Unni Johnsen. Foto: Henrik Espeland

Rune tenkte å konsentrere boka om etterkrigsproduksjonen, men lot seg lokke av den kreative perioden på 1920- og 1930-tallet. 1920 var året fabrikken introduserte det lille urnestemplet, og 1975 var året da den endte som råvareprodusent for Arabia og senere Uppsala-Ekeby. Fabrikken ble nedlagt i 1979.

Noen av modellene fra før 1920 tas også med.

– En del av disse var med i årene etter, forklarer Rune.

Evigung alke

Alkemuggen til Jacob Kielland Sømme er fabrikkens virkelige klassiker. Den ble lansert i 1910 og produsert fram til 1964. Mens prisene på mye av Egersund-fajansen har rast de senere årene, har alkemuggen forsvart seg med glans og vel så det.

Alkemuggen til Jacob Kielland Sømme finnes i fem størrelser. 1910–1964. Foto: Geir Flatøe (bildet er ikke fra boka) En hel alkeflokk. De minste ble i senere år reprodusert i et opplag på Figgjo etter oppdrag fra turistforeningen i Egersund. I tillegg lagde ETK, Egersund Terracotta og Keramikk, kopier basert på de gamle formene. Dette pågikk fra 1989, før bedriften ble nedlagt i 2012. Foto: Geir Flatøe (bildet er ikke fra boka)

Det strømlinjeformede utseendet og den svarte og hvite dekoren har spiddet 111 års skiftende trender med nebbet. Ikke verst for en fugl med gjennomsnittlig levealder på 13 år i naturen.

Lanseringen av boken skjer på Egersund Fayancemuseum lørdag 13. november.

Fakta Egersunds Fayancefabrik 1846: Johan Feyer og handelshuset J.A. Köhler & Co. undertegner en kontrakt om å lage et potteri i Egersund. 1847: Produksjonen ved Egersund Potteri starter. 1849: Köhler trekker seg ut, og Feyer overtar alt. 1867: Dørene til den nye fajansefabrikken åpner. 1876: Fabrikken slås konkurs. Overdras til nye interessenter året etter og får navnet Egersunds Fayancefabrik. 1967: Går sammen med Porsgrunds Porselænsfabrik. 1975: Finske Arabia overtar. 1978: Svenske Upsala–Ekeby blir ny eier. 1979: Fabrikken legges ned. Lokalene huser i dag kjøpesenteret Amfi Eikunda, og vi finner også Egersund Fayancemuseum her. Kilde: Store norske leksikon/Mats Linder. Les mer ↓

Fakta Forfatterne Rune Stubrud: Født 1964, fra Fåvang i Gudbrandsdalen. Lang erfaring som grafisk formgiver. Har tidligere gitt ut dialekt-ordboka «Ord frå Fåvang» (2005), «Klassisk fajanse fra Figgjo» (2017) og «Klassisk fajanse fra Stavangerflint» (2019). Randi Gaustad: Født 1942, fra Oslo. Redaksjonssekretær for Norsk kunstnerleksikon 1977-82, deretter konservator ved Kunstindustrimuseet i Oslo og seniorkurator ved Nasjonalmuseet. Har særlig arbeidet med glass og keramikk. Utga i 1980 boka «Gammelt norsk stentøy fra Egersund». Les mer ↓