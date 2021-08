Historisk overnatting:

Over 100 år med turisme har lagt grunnlag for flere overnattingsmuligheter. Det er et munnhell i Balestrand som sier at «alle som hadde mer enn tre senger, drev hotell, og de med mer enn et koppestell, drev kafé».

Det største av overnattingsstedene er ærverdige Kviknes Hotel, et eventyrslott i sveitserstil med 190 rom. Midtnes Hotel og Villa Holmen er mindre, men like sjarmerende, overnattingsmuligheter. I tillegg finnes flere leiligheter, hus og naust som leies ut. Og selvsagt et stort utvalg av Airbnb-alternativer.

Andre turistattraksjoner i Balestrand:

Kunst: Selv om kunstnerkolonien hører historien til, er Balestrand fortsatt for en kunstbygd å regne. Her er flere spennende gallerier og kunstnere som er vel verdt et besøk.

Sognefjorden akvarium: I sentrum av Balestrand finner du Sognefjorden Akvarium som har 24 akvarier, planktonutstilling, modell av Esefjorden, filmsal og Galleri Munken, samt 50 tavler med treskurd der fjordhistorien til Balestrand er illustrert.

St. Olafs kirke: En anglikansk kirke som på folkemunne kalles «engelskyrkja». Det lille kirkebygget ble bygget i 1987, er stort sett alltid åpen for publikum og har 95 sitteplasser. Kirkens opprinnelse springer ut fra en vakker og vemodig kjærlighetshistorie om den britiske fjellklatreren Margaret Sophia Green som fant kjærligheten i Balestrand. Hun døde imidlertid i ung alder som følge av tuberkulose. Ektemannen Knut Kvikne fikk kirken reist som et minne om henne.

Turstier: Turstier er det mange av i Balestrand.

Kreklingen er en merket natursti som går fra 90–250 meter over havet. En lett tur som tar mellom to og fire timer, alt etter form og hvilken retning man velger.

Også turstien til Fossestien på Gaularfjellet byr på mektige naturopplevelser. Langs Fossestien passerer man hele 14 fosser og syv fjellvann. Strekningen er på 21 kilometer. Den passer for de fleste.

For dem som ønsker en mer utfordrende tur, er Raudmelen å anbefale. Raudmelen er en topp som rager 972 meter over havet. Turen er tung, men belønnes med en storslått utsikt over Sognefjorden.

For mer informasjon, gå inn på www.sognefjord.no