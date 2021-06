Dette er Strava-rekordene i noen av Oslos mest populære løyper. Slik ble de beste best.

Fredrik Sandvik (foran) løper sammen med Sondre Opaki Øines langs Frognerkilen i Oslo. 27.000 har forsøkt seg på Strava-segmentet Tour de Finance løp. Morten Uglum

Hva gjør noen av Oslos Strava-rekordholdere før, under og etter et løp for å prestere best mulig?

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden