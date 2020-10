De har under 40 plagg i garderoben og bytter dem ut hver tredje måned: – Mye lettere enn jeg hadde trodd

Dette trenger du å vite om kapselgarderobe.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er store deler av Eline Ohrs garderobe for denne sesongen. For tiden studerer hun utenbys og har ikke tatt med seg alt. Klærne er nøye sortert, valgt ut, og Ohr har god oversikt over hva hun har. Foto: Eline Ohr

Synne Hellum Marschhäuser Journalist

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Har du hørt om kapselgarderobe eller Project 333? Courtney Carver startet det som kalles Project 333 og har skrevet boken Project 333, The Minimalist Fashion Challenge that Proves Less Really is So Much More. Poenget er å bruke samme garderobe med 33 plagg i tre måneder. Det inkluderer klær, tilbehør, sko og tøy til utendørs bruk.

33 plagg er en liten garderobe for mange. Nordmenn eier gjennomsnittlig 359 plagg hver. 359 er et estimert tall basert på blant annet import, beregnet av forskerne Ingun Grimstad Klepp og Kirsi Laitala. De miljøvennlige klærne er dem du ikke kjøper, ifølge Naturvernforbundet.

Vi har snakket med Kristine Viggen og Eline Ohr, som har begge har laget en egen vri på kapselgarderobe.

Eline Ohr (27): Renset og supplerte med kvalitetstøy

I 2019 hadde Ohr shoppestopp med unntak for brukttøy. Da 2020 kom og hun ville lage seg kapselgarderobe, måtte hun ta et dypdykk i klærne.

– Garderoben var ikke meg lenger. Ofte følte jeg meg ikke vel i klærne. Derfor startet jeg med kapselgarderobe. Mange av klærne stammet fra da jeg var i starten av tjueårene, men jeg ville ikke kjøpe helt ny garderobe, sier Ohr.

Planen var å supplere litt på det hun hadde fra før. De nye klærne skulle ha kvalitet, være så bærekraftige som mulig, helst fairtrade. Allsidighet og at de var i naturlige materialer som bomull og ull var viktig for henne. Ulltøy, for eksempel, trenger man ikke vaske like ofte og plaggene holder lengre, påpeker hun.

Da hun fikk oversikt, innså hun at de gamle klærne ikke var så gærne. Det holdt å kjøpe fem-seks nye plagg.

Man trenger ikke følge alle regler for å få det til å fungere, mener Ohr. Foto: Eline Ohr, Instagram @gronnaar

De fleste klærne passer sammen. Basisgarderoben går i hvitt, svart og grått, men noen klær skiller seg ut med mer farger. Fargetonene er likevel ikke helt ulike. Foto: Eline Ohr

Har mer enn 33 plagg

Ohr har laget egne kjøreregler som baserer seg på prosjekt 333. Hele året har hun basisgarderobe med opp mot 50 plagg og så supplerer hun med sesongtøy.

– Det varierer fra 50 til 80 plagg i garderoben. Jeg opplever ikke at det er mye. Det er tre par jeans, tre til fem skjørt, noen kjoler, og en god del gensere og T-skjorter. Med jakker og ullgensere baller det fort på seg. Det er ikke fullt i garderoben. Jeg har oversikt og god plass, sier Ohr.

– Nå er det sjelden jeg ikke føler meg vel. Generelt føler jeg meg mye mer tilfreds med dette systemet, sier Ohr.

Hun stopper ikke nødvendigvis sokkene, men reparerer klær som får hull.

– Man trenger ikke følge reglene ved Prosjekt 333 slavisk for å kunne lage seg en kapselgarderobe og få oversikt. Man skal kunne leve med garderoben. Det viktigste er at man lager seg et system som fungerer for ens eget liv og hverdag, sier Ohr.

Hatt kapselgarderobe et år

– Det er artig med kapselgarderobe. Det er nesten som å få nye klær hver tredje måned, sier Kristine Viggen (39) fra Råde i Viken.

I september sorterte, vurderte og plukket hun seg en ny garderobe med 33 plagg. Det vil si, hun endte på 35 stykker. Foreløpig teller hun ikke med sko og ytterjakker. Tilbehør er også en utfordring.

– Men det går overraskende bra. Det er mye lettere enn jeg hadde trodd. Jeg hadde bare tenkt å gi det en sjanse, men nå har jeg holdt på i et år og fortsetter helt klart, sier Viggen.

Les også Silje Gaarder rydder bare 15 minutter hver dag. Likevel er det strøkent. Her er hennes beste tips.

Dette har Viggen i garderoben nå: Fire bukser, to hverdagskjoler, to penkjoler, et skjørt, en bluse, fire mellomtykke gensere, en blazer, fem gensere, tre T-skjorter, to strikkejakker, tre cardigans, to ullgensere, en joggebukse, tre jakker og tre par sko. Foto: Kristine Viggen, Instagram @crispo81 Klær man ikke bruker til hverdags, teller ikke med, forteller Viggen. For eksempel treningstøy og koseklær. Foto: Kristine Viggen

Pakker bort tøyet og lar det ligge

Viggens mål er å holde antallet plagg på under 40 til sammen. Når det har gått tre måneder, finner hun nye klær blant dem hun har pakket bort.

– Jeg gleder meg til hver tredje måned, når jeg kan ta frem nye klær igjen. Men jeg har ikke savnet dem underveis.

Hun shopper mye sjeldnere, stresser mindre med klær og er blitt mer kvalitetsbevisst.

– Det er favorittklærne som henger fremme hele tiden. Jeg sparer tid hver morgen, for jeg vet hva jeg har å velge i. Jeg kan ikke si at jeg ikke har noe å ha på meg, sier Viggen.

Da hun begynte med kapselgarderobe, gikk hun gjennom alt hun hadde i klesskapet. Rundt 15 poser klær er donert bort.

Det negative?

– Jeg jobber med mennesker og bruker mine egne klær på jobb. Det blir ofte klesvask, sier Viggen.

– Til dem som tenker at dette er umulig – prøv det ut. Om man ikke klarer 33 plagg med en gang, så gjør ikke det noe. Et sted må man starte, sier Viggen. Foto: Privat

Hvordan velges klærne ut?

Viggen prøver å velge ut plagg som passer minst to-tre andre. Farger går på årstid. I tillegg må hun inkludere noe lett tøy og noe varmt tøy høst og vår.

Skal hun i bursdag eller lignende i løpet av perioden, må hun passe på at det er pentøy i garderoben.

Skotøy er vanskelig, men hun har et par pensko og to-tre andre par tilgjengelig.

Høst og vår er to-tre jakker en del av garderoben, men på vinteren bruker hun kun den samme varme jakken.

Klær man ikke bruker til hverdags, teller ikke med, forteller hun. For eksempel treningstøy og koseklær. Heller ikke undertøy, sokker, pysjamas og giftering er blant de 33.