Naturfagslærerens påsketips: Dette enkle eksperimentet kan hele familien gjøre sammen

Hva skjer med lyset når det brenner inne i et glass? Her er forslag til enkelt familieeksperiment.

Telys, asjett, glass, vann og fyrstikk er det du trenger til dette eksperimentet. Foto: Privat

Gro Wollebæk Naturfagslærer

Naturfagslærer Gro Wollebæk er del av et ekspertpanel bestående av lærere, samlivsterapeuter og medisinske eksperter.

Spørsmål:

Hei! Har du tips til eksperimenter eller andre ting vi kan gjøre med barna i påsken? Noen som ikke krever særlig utstyr?

Gro Wollebæks svar:

Hei! Forsk gjerne på det dere har i nærmiljøet. Våren er på vei. Hva skjer egentlig rundt oss med planter og dyr? Finner du et seljetre, kan du kanskje oppleve humledronningen spise sitt første måltid i år. Det finner hun i seljens blomster, nemlig «gåsungene». På selje kommer blomsten før bladene. Hanntrær har gule pollenknapper. Plukk fra hverandre en blomst og finn de enkelte delene.

Naturfagslærer Gro Wollebæk Foto: Privat

Fakta Gro Wollebæk Kontaktlærer. Ressurslærer i Nysgjerrigper.no Har vært med på å lage den nye læreplanen i naturfag. Forfatter av Spire, skolebøker i naturfag Les mer

Er du ute, kan appen Treslag i Norge gi mye god informasjon om trærne du ser rundt deg. Den er gratis å laste ned.

Ellers vil jeg tipse om www.nysgjerrigper.no De har korte gode instruksjoner og spennende forsøk på siden «Finn eksperimenter».

Her kommer en liten familieoppgave dere enkelt kan teste hjemme:

I dette forsøket skal vi erfare at det skjer noe spennende når et lys brenner inne i et glass. Før dere gjør eksperimentet hjemme, kan dere forsøke å komme med forslag til hva dere tror vil skje med flammen og vannet i glasset.

Dette trenger du av utstyr:

et telys

en asjett

1 dl vann

fyrstikker

et glass

Fremgangsmåte:

Fyll vannet på asjetten. Plasser telyset i midten på asjetten og tenn lyset. Plasser glasset opp ned over telyset. Følg nøye med på hva som skjer med flammen inne i glasset. Hvem av dere kom nærmest med sin teori om hva som kom til å skje?

Forklaring – dette skjedde:

1. Det første du observerer, er at lyset slukker. Det er fordi ild trenger oksygen for å brenne. Inne i glasset er oksygenet brukt opp av ilden og blitt til vanndamp og CO². Oppdager du en brann, skal du forsøke å fjerne oksygenet. Ingenting kan brenne uten oksygen. Det er derfor man hiver et lokk over en brann på komfyren.

2. Det neste du observerer, er at vannet i asjetten begynner å stige inne i glasset. Hvorfor skjer dette? Grunnen er at flammen varmet opp luften inne i glasset. Varm luft «spretter hit og dit», og noe av den varme luften forsvant ut av glasset. Luften som er igjen i glasset vil straks bli avkjølt i det lyset slukker. Kald luft trekker seg sammen. Det er altså mindre luft i glasset og bedre plass. Trykket utenfor presser vann inn i glasset og fyller opp tomrommet.

3. Hvordan tror dere det er mulig å få vannet til å stige enda høyere i glasset? Prøv med å stikke noen fyrstikker ned i telyset. Tenn på alle fyrstikkene og veken og sett glasset over. Gjør forsøket på nytt. Ble det noen forskjell? Lykke til og god forsking!

Lykke til og god forskning!

