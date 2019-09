Her kan du høre denne episoden:

Det er den tiden på året igjen. Apple er klar med en ny generasjon Iphone. I denne episoden tar Teknologimagasinet en titt bak Apples blankpolerte lanseringsfasade.

Er Apples satsing på en egen filmstrømmetjeneste en genistrek, eller er det for lite, for sent?

Hva er egentlig nytt med Apple Watch 5, må den fortsatt lades hver natt? Per Kristian forteller hva som skjedde da smartklokken fikk han til legen for full hjerteutredning.

Det begynner å bli en stund siden Apple mistet ledertrøyen i kamerafeltet, og Geir er sikker på at Apple har revet seg i håret når de har sett hvor mye bedre Huawei P30 Pro og Google Pixel er på bilder i dårlig lys:

Har kameraene i de nye Iphone 11-modellene det som skal til for å tette gapet?

Geir er skuffet over spesielt én Iphone-mangel, rot i ladelogistikken som han ofte har. Kan man kalle en modell for Pro uten å ha dette på plass?

På slutten av ukens sending forklarer Per Kristian hvordan nyvinningen Apple unnlot å nevne, kan gi deg bedre kontroll på dingsene dine.

Her kan du høre denne episoden: