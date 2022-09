Velg riktig sykkelhjelm til barna: Stor forskjell på sikkerhet

Kan barnet arve sykkelhjelm? Hvor ofte bør man bytte, og hvordan velger man riktig hjelm til barnet? En ny test og eksperter gir svar.

Det er viktig at sykkelhjelmen prøves på barnet før kjøp for å sikre best passform og at den er lett og behagelig å ha på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Opp mot 80 prosent av alvorlige skader syklister opplever skyldes smell og støt mot hodet, ifølge Trygg Trafikk. Desto viktigere er det med hjelm. For barn er dette normalen, men er det hipp som happ hvilken hjelm man bruker?

NAFs tyske søsterorganisasjon ADAC har nylig gjennomført en test av barnehjelmer som viser stor forskjell på hvor høyt de scorer på sikkerhet, brukervennlighet og farlige stoffer. 15 hjelmer som er testet, finnes på det norske markedet, og fire av hjelmene får vurderingen «god», mens ingen får toppscore. Da er det sikkerhet og beskyttelse mot skader som teller mest.

– Vi er skuffet over at det ikke er noen som scorer «svært godt» på sikkerhet, og at det er stor forskjell på de som gjør det godt og mindre godt i beskyttelse av hodet. Vi håper en slik test gjør at produsentene skjerper seg, sier Janne Pedersen, forbrukerrådgiver i NAF.

Testens vinner (Abus) scorer høyest på sikkerhet, men vinner også mye på brukervennlighet. Ifølge NAF er det stor forskjell mellom hjelmene, og flere kommer vesentlig dårligere ut på sikkerhet. Noen får mye trekk for farlige stoffer i hakeremmen eller paddingen.

Se hele testen hos NAF her.

Er pris avgjørende?

Verdt å merke er at noen av hjelmene som scorer høyt på sikkerhet likevel ender opp med lavere score fordi de mangler god nok synlighet i mørket i form av reflekser.

– Dette er ting man lett kan gjøre noe med selv, så jeg ville fokusert på god beskyttelse mot hodeskader og stabilitet, at den sitter godt, ved valg av ny hjelm. Det er viktig at hjelmen prøves på barnet før kjøp, at den ikke føles for tung, men passer hodeform og er behagelig å ha på – da blir den også lettere brukt, sier Pedersen.

Da er det viktig å se etter om hjelmen har såkalt MIPS-teknologi (se nedover i saken), som gir best beskyttelse av hodet. Men dette er ikke testet spesielt i hjelmtesten.

Når det gjelder pris, er det ikke entydig i testen at den dyreste er den beste. Testvinneren fra Abus er hverken blant de dyreste eller billigste (699 kroner), mens flere av de dyreste ligger midt på treet.

Spesialrådgiver Ann Helen Hansen i Trygg Trafikk sier kravene til å få en sykkelhjelm for barn godkjent, er for lave i dag. Foto: Trygg Trafikk

– Kravene er ganske lave

Spesialrådgiver Ann Helen Hansen i Trygg Trafikk er glad for at sykkelhjelmer til barn testes, med tanke på å få hevet kravene til sikkerhet.

– Kravene for å få en hjelm godkjent i dag, er ganske lave. De testes for rette støt, men tar ikke med rotasjonsbeskyttelse som MIPS-teknologien gir. Det er et ekstra skall i hjelmen som demper belastningen på hjernen, sier Hansen.

For valg av riktig hjelm til barnet er hennes råd å velge en som sitter riktig på hodet, det vil blant annet si at hjelmen dekker pannen og sitter nærmere øyenbrynene enn hårfestet. Den skal også være lett for barnet å ta av og på selv.

– Se også etter et gult klistremerke som viser at hjelmen har rotasjonsbeskyttelsen MIPS. Dette er ikke standard, det er fremdeles en overvekt av hjelmer som ikke har MIPS, sier Hansen.

Fakta Slik er sykkelhjelmene testet Testen fra NAFs tyske søsterorganisasjon ADAC er testet på fire punkter: – Kollisjonstest – Stabilitet, hvor godt hjelmen sitter på hodet – Styrke og stabilitet på hakereimer – Synlighet i mørket I tillegg er hjelmene testet for brukervennlighet, hvor komfortabel den er og om den har god lufting. De er også testet for evne til å tåle varme og for innhold av farlige stoffer. Kilde: naf.no Les mer

Å kjøpe hjelm brukt er ikke lurt

Spørsmål og svar om sykkelhjelmer til barn:

Man anbefales å kjøpe en hjelm med MIPS-funksjon, hva er det?

MIPS forsinker rotasjonen av hodet ved støt. Hjelmen har et ekstra skall/lag som til en viss grad beveger seg uavhengig av resten av hjelmen. Når hjelmen utsettes for støt, spesielt på skrå, vil ytterskallet utsettes for rotasjon, mens rotasjonen av det ekstra laget utsettes noen millisekunder. Det gjør at rotasjonsskade begrenses vesentlig.

Er det greit å arve sykkelhjelm eller kjøpe brukt?

Kjøpe brukt anbefales som hovedregel ikke, da man ikke vet hvordan hjelmen er blitt brukt. Arve fra søsken: Her er det mer handlingsrom da foreldre vet hvordan den er brukt. Har den vært utsatt for støt eller har mye bruksmerker, reduseres beskyttelsesevnen.

Kan man bruke hjelmen videre hvis den har fått støt eller bare falt i bakken?

Det varierer med kvaliteten på hjelmen. Hvis hjelmen har vært utsatt for harde støt som kan ha svekket kvaliteten, bør den skiftes ut. Den skal tåle å mistes i bakken en gang eller to, men ikke mye.

Hvor ofte bør man bytte hjelm?

Tommelfingerregel er fem-syv år på grunn av materialtretthet og vær, vind, sol og svette. Ellers varierer det med bruken. Har den vært lite brukt, eller kun brukt stillesittende i sykkelvogn, er det noe annet enn hyppig bruk på sykkel, slitasje eller flere støtskader. En hjelm som oppbevares tørt og som ikke er mye og hardt brukt, kan ha en levetid på mer enn fem år. Hjelmen har gjerne også en egen utløpsdato, så sjekk gjerne denne før kjøp.

Hvordan bør hjelmen oppbevares?

Oppbevar hjelmen tørt. Det er ikke så lurt å oppbevare sykkelhjelmen utvendig eller i bod der isopor og remmer kan bli utsatt for fukt og mugg. Det kan svekke kvaliteten og dermed også sikkerheten på materialer i hjelmen.

– Men vårt mantra er: En slitt hjelm er bedre enn ingen hjelm. Det viktigste er at barna faktisk bruker hjelm, sier Janne Pedersen.

Kilder: Janne Pedersen, NAF og Ann Helen Hansen, Trygg Trafikk.