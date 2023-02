Familien stortrives på den 30 m² store hytta: – Tanken på å greie seg med lite var befriende

Minimalt fotavtrykk, et enklere liv og nærhet til naturen. Det er grunnene til at småbarnsfamilien kjøpte hytte på snaue 30 kvadratmeter.

Hytta har en helt særgen arkitektur som skiller seg vesentlig fra de fleste hyttene som bygges her til lands. Den ligger på toppen av et felt med flere minihytter.

Marte Bjørgum, Hyttemagasinet

Visuella (foto)

Saga (5) har fått sin aller første pokal. Med røde kinn og energi pumpende i kroppen sparker hun og lillebror Jørn (3) av seg de våte skiklærne i gangen.

Gangen består praktisk talt kun av en benk og et klesskap. Utenfor de store vinduene i den lille hytta bader skiparadiset på Strandafjellet seg i sol og glitrende snø, og skisporene etter barna stopper ved døren.

– Jeg fikk pokal fordi jeg var med på skirenn i dag, sier Saga stolt og henger solbrillene på et hjemmelaget solbrillestativ.

Hytta hviler i skyggesiden av Strandafjellet og troner øverst i et hyttefelt med sju minihytter fra Stranda Fjellgrend. Bygget er rektangulært og har et tilhørende anneks på ti kvadratmeter. Ved første øyekast kan man spørre seg hvordan familien får plass til alt av klær og utstyr en småbarnsfamilie trenger.

Familien er stort sett ute når de er på hytta. Enten i skibakken på slalåm eller i skiløypene rett utenfor hyttedøren.

Fakta Hvem, hva, hvor Hvem: Magnus Fjørtoft Urke (39), Ane-Marte Øye (36), Saga Magnusdatter Øye (5) og Jørn Fjørtoft Urke (3) Hva: Hytte på 30 kvadratmeter og anneks på 10 kvadratmeter. Bygget i 2019 Hyttemodell: STRANDA 30- Kjøpt hos Stranda Fjellgrend Hvor: Strandafjellet på «Fursetsida» i Stranda kommune Les mer ↓

«Easy living»

Foreldrene til de skiglade ungene er Ane-Marte Øye (36) og Magnus Fjørtoft Urke (39). Hver helg kjører de den timelange turen fra Ålesund til sitt favorittsted.

– Det er utrolig befriende å pakke med seg kun ett sett med klær og sette snuten mot hytta. Det er aldri spørsmål om hva vi skal gjøre i helgen, og vi trenger aldri stresse med hva vi skal ha med oss. Vi har jo alt vi trenger! Også går det utrolig fort å rydde og vaske ut av hytta når vi skal hjem, sier Urke.

Her har de skiutstyr, yttertøy og håndklær liggende på hytta. Kun skittentøy blir tatt med hjem.

«Easy living», kaller de det.

– Vi går i ullundertøy hele helgen, uansett om vi har tatt med andre klær, sier Ane-Marte Øye lattermildt. Datteren Saga (5) koser seg med tegning ved stuebordet. På hytta er familien tett på hverandre og synes det går helt fint.

Lite fotavtrykk

Paret har aldri før eid hytte og har tenkt at de ikke har hatt økonomi til det. Da de kom over minihyttene på Strandafjellet, var de skeptiske til størrelsen ved første øyekast, men ble nysgjerrige etter å ha lest om hyttene i Sunnmørsposten.

– Vi var usikre på om vi kunne greie oss med en så liten hytte, men så fikk vi en overnattingsvisning og ble totalt forelsket. Tanken på å greie seg med lite var befriende, sier Øye.

Les også

Hytta kostet 350.000 kroner og er 27 m² stor: – Det er egentlig ikke noe vi savner På denne fjellhyllen høyt over Årdal i Ryfylke får de ingen strømregning. 15. januar 2023

Familien er opptatte av miljøet og likte tanken på å sette igjen lite økologisk fotavtrykk.

– Hytta gjør lite ut av seg i naturen.

Det var også noe med nærheten til naturen og nærheten til hverandre som ble forsterket i den lille hytta med de store vinduene.

– Det føles litt som å være ute når vi sitter inne, sier Urke.

Store vinduer skaper et inntrykk av at hytta er større enn den er, og familien opplever å ha naturen tett innpå seg. Foto: Visuella Stue, spiseplass, kjøkken, soverom og bad på ett bilde. Gangen og døren ut er rett til venstre før soverommet. Foto: Visuella

Familien har bevisst valgt å ikke bruke alle mulige lagringsplasser til nettopp lagring. Det er for at hytta skal få mer luft og oppleves større. Og fint da å stikke seg litt vekk for de små.

Mye utendørs

Når familien er på hytta, er de stort sett ute fra morgen til kveld. Utelek i snøen, langrenn, slalåm og toppturer er noen av favorittaktivitetene.

– Vi spiser frokost, kler på ungene og hiver dem ut i snøen først. Alle kan ikke kle på seg samtidig i gangen. Da får vi rom til å rydde opp og å lage matpakker for en dag i skibakken, sier Urke.

Måltider blir også ofte inntatt utendørs, enten ved bålpannen på plattingen, eller hos hyttenaboen.

– Det har vært det aller beste med dette stedet. Vi har gode venner her, folk på vår alder med unger. Både voksne og barn har noen å «leke» med i skianlegget, sier Øye.

Hele tre senger har de fått plass til på et lite soverom, med den praktiske løsningen å sette sengene over hverandre. Foto: Visuella Badet er naturlig nok lite, men plassen er godt utnyttet med hyller. Gjenskinn i flisene og speil gir en illusjon om et større rom. Foto: Visuella

Liten, men romslig

– Hytta kom fullt innredet. Det var til og med sengetøy på sengene og bestikk i skuffene. Da var det bare å flytte rett inn, sier Øye, men poengterer at de har byttet ut det meste av inventaret.

– Vi ville sette vårt eget preg på hytta og har fikset mye selv av praktiske løsninger og inventar, sier hun, og viser til stoler som er trukket om, platting mellom hytta og annekset og innredning i skiboden.

Les også

De ønsket en hytte som ikke ruvet i terrenget: – Vi synes den er helt fantastisk Arkitekttegnede hytter trenger hverken å være voldsomme eller spesielt kostbare, mener Lizann og Rolf. 17. januar 2023

Øye lager kaffe av et enkelt bryggesett.

– Her har vi ikke plass til å fylle opp benken med alskens kjøkkenmaskiner. Det fører til at livet blir lettere å leve. Vi trenger ikke tenke på alt vi «burde» hatt eller kanskje kunne ha ønsket oss i en større hytte. Livet er enkelt og godt å leve her, sier hun og smiler.

Ane-Marte Øye forklarer hvordan familien får plass til alt uten å fylle hytta med lagringsplasser. Bordet skyves helt inn til veggen når det ikke er i bruk.

Selv om hytta ikke er særlig stor, oppleves den luftig og romslig. Mye av grunnen er at paret har valgt ikke å fylle opp alle mulige lagringsplasser. Det er luft under sofaen og benken på kjøkkenet, høyt under skråtaket og under sengene er det tomt.

– Det er gode lagringsmuligheter her, men dersom vi hadde fylt opp alle kriker og kroker, hadde hytta blitt veldig trang. Vi har heller ikke behov for mer enn det vi har her nå, sier Urke.

Det blir fort rotete når man har liten plass, derfor er det viktig at alle tingene har sin faste plass. Foto: Visuella I annekset har skiene fått faste plasser. Foto: Visuella

Når det ikke er skuffer og skap til å legge fra seg småting, er det lurt å være kreativ. Her har familien funnet en oversiktlig måte å oppbevare ting og tang på.

Innen rekkevidde

Jørn har krøpet under sofaen og slapper av, og Saga sitter ved spisebordet og tegner. Bordet er et plassbesparende møbel ved at det kan skyves helt inntil veggen når benken ikke er i bruk.

– Det er også kjekt å kunne ta ut oppvaskmaskinen eller snu eggene i stekepannen uten å gå fra spisebordet, sier Urke og ler.

På soverommet som ungene har flyttet seg til der de nå lager hytte av dyner og puter, står sengene tre i høyden. En dobbeltseng, deretter en enkeltseng på den ene veggen, og en enkeltseng over den andre, på den andre veggen.

– Soverommet er hvilested og også lekerom, sier foreldrene.

Familien utnytter hjemmekontortilværelsen og blir ofte på hytta til mandag morgen.

– Da spiser vi frokost og kjører rett i barnehagen, så er det bare å glede seg til helgen igjen, sier Øye og ler.

Fakta Familiens tips til hvordan få maksimalt ut av en liten hytte Velg flerfunksjonelle møbler.

Sovesofa og oppbevaringsplass under benken på kjøkkenet gir mye lagringsplass.

Prioriter soveplasser. I hytta og annekset har vi åtte sengeplasser. Det har gått på bekostning av garderobeplass, men vi bruker heller knagger og hemsen til lagringsplass av klær.

Plassbygde møbler er en god løsning for å utnytte plassen maksimalt. Utnytt høyden. Vi har tre senger i høyden på soverommet og har også en lagringshems i gangen. Det er også høyt under taket. Vi kan sikkert utnytte plassen der mer, men velger heller å ha luft for å skape større romfølelse.

Vær kritisk til hva du skaffer deg av ting og interiør til hytta. Ta hensyn til at du har lite plass, tenk godt over hva du egentlig trenger på hytta. Å velge plasseffektive møbler fremfor store, er smart.

Sammenleggbare møbler. Klappstoler, sammenleggbart badekar og bord som kan settes vekk, er smart.

Vær kreativ, og tenk utenfor boksen, lag ditt eget system som du synes fungerer.

Alt bør ha sin faste plass. Slik er det enkelt å finne det man trenger, og man vet også at det er plass til det.

Skiboden bør utnyttes maksimalt. Den kan også fungere som tørkerom om man setter inn en liten vifteovn. Les mer ↓

Fakta Byggeprosjektet fra A til Å Hytta er bygd innendørs i Strandadalen og deretter kjørt med kranbil til tomten. – Det er kult at hytta har en dimensjon som gjør at den kan kjøres på fjellet. Byggmessig er det også en fordel da håndverkerne ikke trenger å tenke på været under byggingen, poengterer Magnus Fjørtoft Urke. Strøm, vann: Det er strøm og innlagt vann. Varmekilden i hytta er kun gulvvarme, og familien sier at de savner en peis. Pris: 1.750.000 inkludert tomt. Prisen var en av det største argumentet for å kjøpe seg hytte, sier paret. De har tidligere kun disponert andres hytter og trodde ikke at de kom til å få råd til å kjøpe seg egen. Les mer ↓