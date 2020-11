Ferske boligtall: Unormal utvikling i boligprisene

Prisene steg for syvende måned på rad.

Oktober har vært preget av stor aktivitet. 2020 blir et sterkere år prismessig enn mange spådde i begynnelsen av året. Foto: Karen Gjetrang

Synne Hellum Marschhäuser Journalist

Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent nominelt fra september til oktober 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 1,1 prosent. Boligprisene er 7,1 prosent høyere enn for ett år siden. Den sterkeste veksten er i Oslo med 9,5 prosent de siste tolv månedene. Det tok 46 dager å selge bolig på landsbasis.

Oktober er normalt en svak måned, men ikke denne.

– Det er en sterk utvikling til oktober å være. Trenden i markedet er at boligprisene stiger for syvende måned for rad. For andre måned på rad bryter prisene trenden. De pleier å synke etter august. Nå stiger de fortsatt, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Kortest omsetningstid var det i Oslo med 21 dager. Det tok lengst tid å selge i Kristiansand med 66 dager.

Det ble solgt 9,4 prosent flere boliger oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Så langt i år er det solgt 5,5 prosent flere boliger enn samme periode i 2019.

Det har vært en nedgang i usolgte boliger i oktober.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Romerike med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn og Tromsø med uendrede priser.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 9,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

Veldig mange vil inn på boligmarkedet, men det er få boliger ute, skrev vi tirsdag. Det gir sterkt press og kuppforsøk. Kupping forekommer hyppig nå, mener eksperter vi har snakket med. Det skjer alltid når boligprisene stiger relativt mye og raskt, samtidig som folk har sterk kjøpekraft.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Fakta Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Sesongkorrigerte priser: Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året. Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall. Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall. Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF Les mer

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Ørn E. Borgen

Regionale forskjeller:

Oslo: Har hatt en nominell prisvekst på 1,0 prosent og sesongjustert på 1,3 prosent. Vi må tilbake til 2016 for å finne sterkere vekst i Oslo, ifølge Lauridsen. Det er en svak nedgang i boliger lagt ut for salg, men hittil i år ligger nivået ganske jevnt med fjoråret. Tilbudssiden går nedover og er lavere enn de tre foregående årene.

Bergen: Prisene steg med 0,8 prosent og sesongjustert med 0,7 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 5,5 prosent. Det kommer godt med boliger inn på markedet, ifølge Lauridsen, men antallet ute for salg viser en nedgang.

Trondheim: Prisene sank 0,4 prosent nominelt sist måned og steg 0,2 prosent sesongjustert. Tolvmånedersveksten er på 5,1 prosent. Antall solgte i Trondheim er opp 6 prosent sammenlignet med oktober 2019. Boliger ute for salg har hatt en nedgang, men ligger over 2016.

Stavanger: Prisene har steget 0,6 prosent nominelt og sesongkorrigert 1,3 prosent. Tolvmånedersveksten er på 4,2 prosent. Antall solgte boliger er opp 14 prosent i oktober sammenlignet med i fjor. Tilbudssiden i Stavanger går litt ned, men har ikke endret seg så mye gjennom oktober.

Tromsø: Prisene sank 0,5 prosent nominelt og sesongjustert var prisene flate. Tolvmånedersveksten lå på 5,4 prosent.

Kristiansand: Også i Kristiansand steg prisene. De gikk opp 0,5 prosent nominelt og 1,2 prosent sesongkorrigert. Tolvmånedersveksten er oppe på 7,5 prosent. Det tok 66 dager å selge. Det er den lengste omsetningstiden i landet, og det kan bety at usolgte boliger er blitt solgt etter lang tid i markedet.

Obos: Stor etterspørsel

Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo steg med 0,9 prosent og på landsbasis 1,6 prosent. Vanligvis faller prisene fra september til oktober.

Det er solgt 8 prosent flere boliger fra Obos i oktober enn samme måned mellom 2016 og 2019.

36 prosent brukte forkjøpsretten i Oslo. Det er opp 8 prosent fra i fjor.

– Kraftige rentekutt sammen med en midlertidig økning i fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften da vi fikk koronautbruddet, har bidratt til at boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn mange fryktet. I tillegg har det en periode blitt lagt ut færre boliger til salgs, noe som også har bidratt til å løfte prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos ifølge en pressemelding.

Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.