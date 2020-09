Iphone har fått hundrevis av nye funksjoner

Millioner av nordmenn våknet torsdag opp med muligheter for helt nye menyer på mobilen sin. Her er det du trenger å vite.

Slik kan tre av hjemskjermene dine nå se ut – hvis du vil kvitte deg med de gamle ikonene. Legg merke til det nye Appbiblioteket til høyre. Foto: Skjermskudd: Per Kristian Bjørkeng

Høstens ny Iphone-modeller er ennå ikke presentert. Til teknoverdenens store overraskelse er årets nye funksjoner for eksisterende telefoner likevel lansert.

Dermed våknet nordmenn som har skrudd på automatiske oppdateringer, opp med helt nye menyer torsdag morgen.

Jeg har prøvekjørt nyhetene i en måneds tid allerede. Dette er de viktigste endringene i den nye versjonen, som heter Ios14:

1. Hermer etter Google

Endringene er blant de mest synlige siden Iphone ble lansert i 2008. For første gang er du nemlig ikke lenger tvunget til bare å ha små, firkantede ikoner på hjemskjermen.

Du kan også legge på såkalte widgets. Det kan være et større utdrag av kalenderen som viser neste avtale, kanskje vil du ha været de kommende dagene, eller en oversikt over hvor mye batterikapasitet alle enhetene dine har.

I kjent Apple-stil er funksjonen velpolert. Men kanskje er den mest interessant for den som liker å optimalisere og fikle med mobilen sin. Det er kanskje ikke så mange lenger?

Appbiblioteket sorterer automatisk appene dine. De tre mest brukte i hver kategori blir automatisk tilgjengelig, mens resten (de fire små nede til høyre) vises som en undersamling om du trykker på dem.

En kanskje viktigere endring er det såkalte appbiblioteket. Dette er en automatisk kategorisering av appene dine. Den er lagt lengst til høyre av alle hjemskjermene.

Omsider har Apple skjønt at mange av oss synes det er umulig å organisere 172 app-ikoner fordelt over ørten skjermer bortover mot høyre.

I stedet organiserer jeg nå bare en eller to skjermer (resten kan du enkelt slette, uten å slette appene). Appbiblioteket tar seg av resten.

Det er også mulig å flytte en app ved å søke etter den, i stedet for å lete. Endelig!

Flere av disse funksjonene ligner mest på det Android har hatt lenge. Men endringene er nok velkomne blant Iphone-brukere flest likevel.

2. Åpner opp

Apple er i det regulatoriske søkelyset for å utnytte sin sterke posisjon på ufine måter. Kanskje har det medvirket til at Ios14 nå åpner opp for konkurrenter på viktige punkter.

Viktigst er det at du nå kan velge både andre nettlesere og andre e-postprogrammer som standard enn Apples egne.

Dermed kan du helt gå over til f.eks. Chrome. Slik kan du få med deg de samme passordene og kontoene på alle enhetene dine, selv om du bruker PC og Chrome på desktop. Du kan også bruke Outlook som standard e-postleser.

Gå inn i innstillinger og rull deg ned til e-postleseren du bruker. Gmail er ennå ikke klar med muligheten, men blir det trolig snart. Uansett er det bra at Apple åpner opp på dette feltet. Det er ikke et øyeblikk for tidlig.

3. Flere ting på en gang

Gjennomgående i Ios14 er at det er litt lettere å gjøre flere ting på en gang. Du kan fortsatt ikke kjøre to apper ved siden av hverandre. Men du kan for eksempel fortsette å se TV-nyhetene (Telia (tidligere Get) har f.eks. støtte allerede) mens du svarer på en melding.

Du kan også snakke med Siri uten at hun tar over hele skjermen. Det samme gjelder telefonsamtaler, som nå bare dukker opp i et lite vindu og lettere kan avvises.

4. Forvirring i Meldinger

Meldinger-appen har store endringer. Viktigst er at dine vanligste kontakter automatisk er å finne under en runding øverst, slik at du ikke trenger å rulle nedover for å finne siste melding du sendte til partneren din.

Men det kan forvirre deg i starten at selve meldingen er borte fra listen. Heldigvis er det også mulig å kvitte seg med funksjonen.

5. Endelig nettsøk

Endelig kan du også gjøre Google-søk på nettet direkte i det universelle søket på telefonen. Disse treffene kommer ofte opp øverst.

Unntaket er når du er f.eks. en app eller en kontakt du søker etter. Da kommer ikonet eller kontaktinformasjonen opp øverst i stedet. Smart!

6. Bedre personvern

En rekke nye funksjoner gjør at du får følelsen av å ha mer kontroll over hvem som sporer deg. Angivelig skal du bli gjort oppmerksom dersom en app forsøker å spore deg uten at du bruker den. Jeg har ikke fått opp slike advarsler ennå.

Safari skal også advare deg dersom et passord du bruker ikke er sikkert. I tillegg får du opp en veldig interessant personvernrapport. De siste 30 dagene har Safari for eksempel hindret 150 forsøk på spore aktivviteten min på tvers av nettet. De aller flest forsøk å spore meg er det Google som gjør. Interessant!

7. Andre dingser også oppdatert

Hvis du har andre Apple-enheter, bør du merke deg at både Apple Watch, Ipad og Apple TV nå også er oppdatert med hundrevis av funksjoner. Her er noen av dem det er verdt å merke seg:

Apple Watch kan nå måle søvnkvaliteten din. Det funker overraskende godt og gir nye muligheter. Men det fører til at du må lade mens du er våken. Denne ulempen er så stor at jeg sluttet å bruke funksjonen etter en uke.

Apple Watch kan nå også hjelpe deg med å huske håndvasken. Det fungerer overraskende bra (kan selvsagt skrus av). Jeg er mer nøye nå.

Apple TV lar deg nå koble inntil to sett med Airpods til TV-en samtidig. Dette er gull for alle som vil sitte sammen og se på noe mens andre i husstanden forsøker å sovne.

Ipad lar deg nå bruke håndskrift i enhver tekstboks.

App Clips er en ny funksjon som skal la deg gjøre enkle ting uten å installere en app. For eksempel skal det bli mulig å betale for en sparkesykkel eller parkering uten å laste ned en egen app. Men først må leverandørene støtte det.