Ukens grønne tips: Dette kan og bør du gjøre i hagen nå

Det er mai og tid for å klargjøre hagen for en ny sesong. Her er ekspertens tips.

Pleier du å kjøre hageavfallet til gjenvinningsstasjonen eller kaste det utenfor egen tomt? Begge deler frarådes. Foto: Shutterstock / NTB

Kathrine Humberset Journalist

Eksperten: Marianne E. Utengen, gartner ansatt i Det norske hageselskap

1. Rydd, men kast ikke avfallet

Det første du bør gjøre for å få en fin plen, er å rake den. Få bort det visne gresset som ligger oppå plenen. Men kast ikke det du raker bort, råder Utengen.

– Legg det i stedet i blomsterbedet eller under hekken. Alt som er tørt og dødt om våren, er nemlig organisk materiale som livet i jorden trenger.

Stauder fra i fjor står igjen i blomsterbed som tørre pinner og kan se rotete ut. Før var det vanlig at dette skulle fjernes helt fra hagen, men også dette avfallet er bra for jorda og meitemarken, og bør få bli.

– Klipp planterestene i små biter, og la det ligge i bedet. Når staudene vokser frem igjen, vil de raskt vokse over avfallet, slik at rasket ikke synes like godt, sier Utengen.

Å gjenbruke organisk materiale gir bedre forhold for livet i jorda og gode vekstvilkår for blomster og planter. Vi trenger mindre gjødsel, færre kjøpte jordsekker, og det blir færre turer til gjenbruksstasjonen. Med andre ord bidrar det til et sirkulært hagehold som er bra for miljøet, påpeker gartneren.

– Ønsker du likevel å bli kvitt avfallet og mangler kompostbinge, må du kjøre det til gjenvinningsstasjonen. Hageavfall eller planterester skal ikke kastes utenfor egen tomt. Det er ulovlig og kan føre til at uønskede arter sprer seg i naturen.

2. Behold noen løvetanner

Det kan være fristende å luke bort blomstene som gjør plenen mer gull enn grønn. Utengen minner imidlertid om at løvetann er god mat for pollinerende insekter.

– Noen ønsker å la dem stå for å hjelpe insektene, mens andre vil unngå at de spres og blir enda flere. Selv luker jeg bort noen, men tar ikke alle. Et alternativ er å la løvetannene stå til de er ferdige å blomstre, for så å klippe av toppen så de ikke setter frø som blir til flere planter. Da har de allerede gjort jobben for insektene.

Løvetannen kan virke skjemmende i hagen, men blomsten har en viktig funksjon. Foto: Shutterstock / NTB

3. Klipp gresset riktig

I mai kan det være på tide å ta frem gressklipperen, men husk at du ikke bør ta mer enn en tredjedel av strået. Det er bare tuppene som skal klippes bort.

– Å klippe gresset for kort, er nemlig den beste oppskriften for dårlig plen og mye mosevekst. Spesielt hvis plenen ligger i skyggen, forklarer Utengen.

Klipp derfor lite, men ofte, slik at gresset ikke rekker å vokse seg langt. Det skal ikke mer enn et temperaturomslag og en regnskyll til for at gresset vokser mye på kort tid, så følg med.

4. Så grønnsaker i kjøkkenhagen

Mai er tiden for å så salat og gulrot eller sette poteter i kjøkkenhagen. Ikke bruk poteter fra butikken, råder gartneren.

– De bærer ofte på sykdommer som vi ikke ønsker å spre i egen eller naboenes hager. Kjøp derfor det som heter statskontrollerte settepoteter i hagesenter eller nettbutikk. Det er mange poteter i pakken, så del gjerne med andre.

Når du skal så: Les nøye på frøpakken, og følg oppskriften som står der. Der finner du ut når og hvor tett du skal så frøene.

5. Bruk brennesle i suppe

I mai er brenneslen liten, lubben og ikke så grov. Perfekt å lage suppe av, mener Utengen. Ta på deg lange gummihansker, og plukk de brenneslene som ikke har vært utsatt for hundetiss.

Her er oppskrift fra Godt.no beregnet for to personer:

Ingredienser

1 stk. løk, liten

2 fedd hvitløk

2,5 ss smør

1 l brennesleblader, bruk unge skudd/blader

6 dl kyllingkraft, mild (eller buljong)

1 dl fløte

salt

pepper, kvernet

muskatnøtt, revet

2 stk. bløtkokte egg, skrelles forsiktig

Slik gjør du

Bruk hansker når du jobber med neslebladene. Skyll bladene i kaldt vann. Finhakk løk og hvitløk. Fres løken i smør i en kasserolle. Rør inn bladene når løken er blitt blank og mør. Fres videre under omrøring til bladene har falt sammen. Tilsett kyllingkraft, kok opp og kok suppen i 5–10 minutter. Kjør suppen jevn med en stavmikser. Tilsett fløten, og gi suppen et nytt oppkok. Smak til med salt, pepper og revet muskat. Server suppen med bløtkokt egg.

Brennesle kan brukes i suppe, stues eller brukes i pai eller sufflé for å nevne noe. Foto: Stig B. Hansen