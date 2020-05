Slik får du perfekt bunadsskjorte til nasjonaldagen

Forarbeidet er viktig dersom bunadsskjorten skal bli strøken til nasjonaldagen. Her får du de beste skjorterådene.

Publisert: Publisert: 11. mai 2015

Ntb

— Det er utrolig viktig å vaske skjorten med en gang du har brukt den. Hudfett og svette setter seg i linfibrene og gir gule flekker, sier Berit Oulie, som jobber ved Heimen Husflid i Oslo.

Hun har strøket hundrevis av bunadsskjorter i sitt liv, og har mange gode råd i ermet. Og hun understreker at dersom du legger bort skjorten uten å vaske den etter bruk, har du allerede begått en kardinaltabbe. Hvis skjorten har gulnet på grunn av svette eller hudfett, må det sterkere saker til enn natursåpe. Men sterke vaskemidler sliter veldig på linet.

Legg skjorta i fryseren

Hvis du først husket å vaske skjorten da den ble brukt forrige gang, er alt klart for årets strykeøkt. Det er lurt å gjøre strykejobben noen dager før 17. mai, slik at skjorten blir gjennomtørr etterpå. Du bør fukta skjorten jevnt før du stryker, og deretter kan du gjerne legge den noen timer i fryseren.

— Du ruller den pent sammen og legger den i en pose i fryseren, da fordeler fuktigheten seg jevnt, sier Oulie.

Strekk og stryk

Bunadsskjortene har ulik fasong, men mange har rynker i halslinningen.

— Det er lurt å starte strykingen med halslinningen. Da unngår du krøller på resten. Og det er også viktig å strekke stoffet godt under strykingen, sier Oulie.

Etter halslinningen er det ermene som står for tur. En bunadsskjorte skal aldri ha press på ermene. Begynn med armlinningene, deretter trekker du i ermene mens du stryker, uten å lage press. Deretter tar du front og rygg. Så henges skjorten opp i et par dager. Da skal det mye mer til at du får mange skrukker på nasjonaldagen.

— Ta godt vare på skjorten, den skal du ha i mange, mange år, oppfordrer Oulie.

LES OGSÅ:

Slik gjør du jenta di fletteflott

Les også Slik lærer du barnet å sykle

Les også Her er årets nye is

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst