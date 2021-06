Ekstrautstyret du knapt vil tro. 11 sjeldne valg til bilen.

Privat stjernehimmel? Sigarettdispenser i rattet? Hva med hundepisk, eller en bilmodell kun for kvinner?

I Rolls-Royce er det alltid stjerneklart – hvis du har råd. Noen tusen lyskilder blir sydd inn i taktrekket, slik at du alltid har stjerneklar himmel over hodet. Foto: Rolls-Royce

Paal Kvamme

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Blir hengerfeste og metalliclakk litt kjedelig? Velkommen til bilbransjen, der de mest fargerike ideer havner på tilbehørslisten.

1. En lysende idé

Ingen kan benekte at Goodyear hadde en lysende idé tidlig på 1960-tallet. Dekkprodusenten tenkte at nå trenger verden dekk i ulike farger – som attpåtil lyste i mørket.

Goodyear puttet lyspærer i alle fire hjulbrønner, og disse lyste opp dekk laget av urethan. Særlig bra gikk det ikke. Dekkene var elendige i regnvær, og i tillegg ble andre trafikanter så hypnotisert av lysende dekk at de glemte alt annet og kjørte på rødt lys.

Fakta Ekstrautstyr Valgfritt utstyr som kan gi bilen særpreg eller gjøre den egnet til ulike gjøremål. Ekstrautstyr er en god inntektskilde for bilprodusent og importør. Ekstrautstyr kan koster fra noen hundrelapper til mange hundre tusen kroner.

En bil med riktig ekstrautstyr koster mer, men kan også være lettere å selge.

Ford Mustang regnes den første bilen som introduserte et bredt spekter av «options», der kjøperen kunne velge alt fra motor, gir, karosseriform og ulike komfort- eller sportsutstyr etter eget ønske. Les mer

2. Hundelufting

Ikke alt ekstrautstyr ville blitt sosialt akseptert i dag. Blant dem hundepisken som Peugeot i 1894 lanserte som et effektivt tilbehør mot gneldrende bikkjer.

På 1930-tallet kunne man kjøpe en spesiallaget rekvisitt for å lufte sin firbente: En stor lerretssekk festet på utsiden av bilen, med plass til hunden – og hull til hodet.

Å lufte hunden har aldri vært enklere. Foto: Illustrasjon fra reklame

3. Bazooka med kaldluft

De hadde navn som Koolair og Seabreeze og gjorde kjøreturen mer levelig før biler fikk luftkondisjonering. Allerede på 1930-tallet var «car coolers» populære i varme, tørre strøk som California og Arizona.

Et digert, bazookalignende rør ble tanket opp med vann og montert over vinduet på passasjerdøren. Fartsvind ble presset inn i røret og gjennom et fuktabsorberende materiale. Vannet fordampet, og i denne såkalte faseovergangen sank lufttemperaturen, og kupeen ble fylt med kjølig, fuktig luft.

Null aircondition og varmt i været? Da var en bazooka-lignende vindushengt vannkjøler tingen. Foto: Wikipedia Commons

4. Minibar i hanskerommet

Siden far og mor gjerne røykte så en knapt kunne se ut vinduet, fantes det ulike løsninger for effektiv nyting av god tobakk. Blant annet hos De Soto, som på 1940-tallet kunne leveres med et ratt som inneholdt en stor, avlang sigarettdispenser.

Da Cadillacs toppmodell Eldorado Brougham ble lansert i 1957, kom den med minibar i hanskerommet. Rekken med shotsglass hadde magnetisk bunn, slik at glassene ikke veltet om sjåføren skulle begynne å vingle.

De Soto med innbygget sigarettdispenser i rattet. Foto: De Soto

I 1957 syntes Cadillac at barskap i hanskerommet var helt på sin plass. Foto: Cadillac

5. Nytraktet VW-kaffe

Den som hadde en mer sober innstilling til bilisme, valgte ofte VW-boblen. Blant de mer eksotiske tilbehørene til folkevognen var en Hertella kaffemaskin. Den skinnende blanke kaffemaskinen ble hektet fast på toppen av dashbordet og hadde holder for én kaffekopp. Så spørs det om tanken var at VW-sjåføren skulle holde seg våken, eller for å holde seg varm.

At folkevognen i sin tid var verdens mest solgte bil, skapte et stort marked for ulikt utstyr. På panseret kunne man montere en plogformet liten flueavviser, som ved hjelp av fartsvinden skulle gjøre at insekter ikke endte sitt liv i frontruten. Et fredfullt ekstrautstyr for VW-sjåfører var blomstervaser, som ble festet ved sugekopp i frontruten. Visnet blomstene, ventet nye i nærmeste grøftekant.

Med Hertella kaffemaskin kunne folkevognfolket holde seg våkne. Og varme. Foto: Faksimile fra Hertella-reklame

6. Spotifys bestefar

I 1956 hadde Chrysler gode nyheter til musikkentusiasten. Takket være Highway Hi-Fi skulle ikke lenger radioen bestemme underholdningen. Highway Hi-Fi var en platespiller til bruk i bil, som brukte spesielle sjutommers vinylplater som roterte i 16 2/3-hastighet. Siden platene gikk langt tregere enn vanlige vinylplater, fikk man 45 minutter med pop fra en sjutommers vinylplate.

Systemet hadde sine utfordringer, blant annet å holde stiften på plass når veien var dårlig og at sjåføren gjerne skiftet vinylplater i fart. Ikke ulikt dagens Spotify altså, bortsett fra at man i dag tafser på mobilen for å skifte sanger mens bilen suser av gårde.

7. Går som en kule

Var det et forsøk på å fange 60-tallets blomsterbarn? Hos Plymouth og Dodge kunne man rundt 1970 bestille bilene med både interiør og biltaket dekorert som en blomstereng i ulike farger. Ute etter et litt mer eksotisk utseende? Da kunne du få biltaket dekket av kunstig alligatorskinn i stedet.

Den som savnet Ville Vesten, burde satse på en 1970 Dodge Charger. Ikke bare gikk bilen som en kule, den kunne også leveres med girspak formet som et pistolskjefte.

I 1969 og 1970 kunne du kjøpe din Dodge eller Plymouth med matchende blomster både på seer og vinyltak. Foto: Wikipedia Commons

8. Kun for kvinner

Det finnes til og med utstyr som er tilegnet det kvinnelige kjønn. La Femme var en spesialmodell av Dodge Custom Royal Lancer og ble kun solgt i 1955 og 1956. Bilen ble blant annet lakkert i hvitt og blekrosa, med gullfargede emblemer både inne og ute.

Med på kjøpet fikk eieren en kalveskinnsveske som matchet bilens roseknoppdekorerte interiør, og blant annet inneholdt pudderdåse, sigarettetui, kam og leppestiftholder. Kunden fikk også regnkåpe og paraply, som også matchet bilens farger.

Dodge La Femme var skreddersydd for kvinner. Foto: Wikipedia Commons

9. Dusj og kniplingsgardiner

Også snusfornuftige japanerne har tidvis tenkt utenfor boksen. Helt bakerst i Honda Odessey var det en originalmontert støvsuger, med lang nok ledning til å nå helt frem til førerplassen.

Mikrobilen Honda City kunne fås med en spesialdesignet sammenleggbar mikromoped, laget spesielt for bilens mikroskopiske bagasjerom. På slutten av 1990-tallet kunne Honda CR-V fås med dusj som originalt ekstrautstyr.

På 1980-tallet kom Toyotas minivan Van med egen isbitmaskin.

I Japan kan man kjøpe en gedigen Toyota-limousin med V12-motor og navnet Century. Kanskje er klientellet noe voksent, i hvert fall kommer bilen med kniplingsgardiner.

Bitte lille Honda City kunne fås med en enda mer bitte liten sammenleggbar moped. Foto: Honda

10. Tepper og tøys

Noe utstyr er direkte fjollete. 2014 Cadillac CTS hadde ikke bare koppholdere mellom forsetene, den kom med elektrisk motor som lukket og åpnet lokket over koppholderne.

Mens Mercedes-Benz S-klasse har vært levert med oppvarmet midtarmlene, finnes det et Openometer i Mini-cabrioleter – en måler som teller hvor mange timer du har kjørt med taket nedfelt.

La oss heller ikke glemme Nissan, som til Cube kunne tilby et lite, rundt teppe til å legge på dashbordet.

Blant det originale ekstrautstyret til Nissan Cube var et rundt dashbordteppe. Foto: Nissan

11. Alltid stjerneklart

Av alle underlige ting kunne Volvo S80 fås med en pulsdetektor, som skulle hjelpe deg med å unngå kidnappere, øksemordere og så videre. Satt noen i Volvoen din, ville bilen detektere vedkommendes hjerteslag og sende et varsel til bilnøkkelen din.

Blir soltak for kjedelig, tilbyr Rolls-Royce stjernetak. Noen tusen lyskilder blir sydd inn i taktrekket, slik at du alltid har stjerneklar himmel over hodet. Om Rolls-Royce-eiere liker å tro at de er på tur i galaksen aner vi ikke, men prisen er i hvert fall astronomisk.

Stolene i Citroën 2CV kunne enkelt tas ut og brukes til piknik. Man kunne også få understell som fikk stolene opp i bordhøyde. Foto: Illustrasjon: Fra brosjyre