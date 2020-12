Blir det endelig litt fart i et PC-marked preget av mange år med museskritt?

Teknologimagasinet prøver å gi gir deg svaret.

Er den aller første Macen med Apples egen mikroprosessor så revolusjonerende som mange vil ha det til?

Teknologijournalist og PC-bruker Geir Amundsen innrømmer at han for første gang på lenge kjenner Macbook-suget. Han er spent på om Apple har sine store ord om økte hastigheter og batteritid i behold. Kollega Per Kristian Bjørkeng har testet nye Macbook Pro.

I denne sendingen av Teknologimagasinet avslører han om Apples egen prosessor er god nok til å få Intel og Microsoft til å miste nattesøvnen.

Og hva med viftestøyen som har irritert Per Kristian på den gamle Mackbook-en?

Apple dropper Intel og satser på egne prosessorer. Foto: Apple

Gutta snakker også om hva Apples satsing på egne prosessorkrefter vil bety for nye Apple-produkter, og for konkurransesituasjonen.

Blir det omsider litt mer fart i et PC-marked preget av mange år med museskritt?

