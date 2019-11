Italiensk keramikk var populært før krigen

Firmaet Galligani finnes fortsatt og kan neste år feire 110 år. De satser i dag mye på netthandel og har en butikk i Nedre Slottsgate i Oslo.

I tidligere tider hadde de også forretninger i Bergen og Trondheim, i tillegg til i Stavanger.

Geir Flatøe

Geir Flatøe

Etter krigen skiftet Galligani i Stavanger navn til Galligani & Løken, og så til Fritjof Løken. Mange snakket likevel fortsatt om å gå til Galligani når de tok turen innom Løken på Skagen 8.

Geir Flatøe

Geir Flatøe

Ekteparet Fritjof Ørnulf og Else Mathea Løken flyttet fra Oslo til Stavanger før krigen. Han skulle være disponent for Galliganis glass- og steintøyforretning, mens hun skulle jobbe i butikken.

Etter at de kjøpte ut Galligani på slutten 40-tallet, holdt butikken med deres navn stand helt til 1999. Galligani bygde seg opp med salg av glass, krystall, porselen, gaveartikler og annet, og mye var importert fra Italia. Firmaet drives i dag av fjerde generasjon Galligani, representert ved Julie.

- Familien vår kommer fra Lucca i Toscana i Italia, forteller hun.

Galligani ble etablert i Oslo i 1910, og fire år senere meddelte Giovanni Galligani at han ville starte firmaet Au bon merche G. Galligani for å drive handel i Stavanger.

I 1915 finner vi et leserbrev fra en Giuseppe Galligani i Aftenbladet på vegne av butikken, men så finnes det ikke noe i avisarkivet før de begynner å annonsere i 1937, da under navnet L. Galligani: Stedet for presanger. Pryd- og brukskunst. Skagen 8.

Logoen var en hane, noe som sikkert henger sammen med at hane er gallo på italiensk.

I 1946 er annonsene tilbake, da som Galligani & Løken. De reklamerer for norskproduserte Le Klint-skjermer, sikkert en godbit i dag for samlere av de danske design-lampeskjermene.