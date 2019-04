Turistforeningen vil ikke markedsføre norsk natur i Kina

Marius Michael Haugaløkken er bestyrer på turisthytta Gjendesheim, midt i Jotunheimen. Han er miljøbevisst og har gjort flere grep for å redusere klimaavtrykket på reiselivssatsingen i området. En dag oppdaget han tilfeldigvis flere artikler om hytten, rettet mot kinesiske turister på Visit Norway sine nettsider.

Det fikk ham til å reagere.

– Det hjelper lite å reise til Norge, spise økologisk kortreist mat og leve miljøvennlig, dersom du flyr rundt halve kloden for å komme hit, sier Haugaløkken til Nationen, som først omtalte saken.

Størst klimaavtrykk fra transport

Turisme står for åtte prosent av verdens klimautslipp. Det viser en internasjonalt studie «The karbon footprint of global tourism», publisert i forskertidsskriftet Nature.

Ny forskning fra ResearchGate viser at omtrent 75 prosent av klimaavtrykket fra turisme kommer fra transporten til og fra reisemålet, skriver Nationen.

Nordmenn slipper i gjennomsnitt ut 9,27 tonn CO₂ per person hvert år, ifølge FNs statistikk fra 2014. Et tall de mener bør ned til 1,3, ifølge nettmagasinet Harvest.

Plotter man inn en reise tur/retur fra Beijing til Oslo i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfarts (ICAO) kalkulator for klimautslipp, koster én slik reise 594 kg CO₂ per person.

Reisen bruker altså opp nesten halvparten av FNs grenseverdi på 1,3 tonn per år.

Ikke så lett som en skulle tro

Da Haugaløkken prøvde å fjerne den kinesiske markedsføringen av Gjendesheim, fikk han beskjed om at enten måtte de være med på all markedsføring i utlandet eller ingen. Han skulle ønske det var lettere å trekke seg fra markedsføring mot land som krever lange flyreiser til Norge.

Til Nationen understreker Haugaløkken at han ikke har noe imot turister fra Kina eller USA, så lenge de «finner veien selv». Men han er kritisk til aktiv markedsføring for å øke trafikken.

Han får støtte fra generalsekretær i Den norske turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang.

– Alle er velkomne til å bruke DNTs tilbud, uansett hvor i verden de bor. Samtidig skal vi først og fremst tilgjengeliggjøre friluftslivet for innbyggere i Norge, skriver han i en e-post.

Klarp Solvang presiserer at det er selve markedsføringen for å øke trafikken fra fjerne støk de er imot.

Han legger til at DNT vil fortsette arbeidet for å avslutte markedsføring av hyttene og aktivitetene deres mot markeder langt unna Norge.

Noe av det aller viktigste DNT bidrar med i overgangen til et lavutslippssamfunn, er å inspirere folk til å bruke ferie og fritid i sitt eget land. Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

En del av en større strategi

Innovasjon Norge som står bak Visit Norway, har brukt tre millioner på å profilere Norge som reisemål i Kina i 2018. Reiselivsnæringen bidro selv med 1,8 millioner, som tar totalen opp til 4,8 millioner, ifølge Nationen.

Men dette gjelder ikke DNT, ifølge Innovasjon Norge.

– Å aktivt markedsføre DNT på de utenlandske markedene har vi aldri gjort. Men de ligger representert som en del av den norske produktporteføljen på Visit Norway og er dermed tilgjengelig for hele verden, sier Bente Bratland Holm, reisedirektør i Innovasjon Norge.

Hun forklarer at de skriver artikler om reisemål og attraksjoner i Norge på mange språk, deriblant kinesisk. DNT er inkludert i dette som alle andre. At de ikke vil ha artikler om hyttene sine på kinesisk, blir DNTs valg.

– De kinesiske artiklene om Gjendesheim er nå fjernet, men de ligger fortsatt ute på engelsk på den kinesiske versjonen av nettsiden vår.

Visit Norway henter informasjon om reisemål fra lokale databaser fra underleverandører. Om DNT ønsker å trekke seg fra markedsføringen mot land langt unna, må de avtale denne strategien med sin lokale underleverandør, ifølge Bratland Holm.

– De siste årene har turismen økt med én million besøkende. Omtrent halvparten av disse kommer fra markeder langt unna Norge, sier hun, og legger til at 93 prosent av alle gjestedøgn kommer fra Norge og Europa.