Ukens tips: Slik lager du et funksjonelt hjemmekontor

Interiørarkitekten og byggeksperten deler sine beste tips.

I denne boligen brukes en trappeavsats til kontorplass.

Kathrine Humberset Journalist

Bakgrunn: Flere arbeidsgivere har fortsatt noen dager med hjemmekontor. Her får du tips om hvordan lage et funksjonelt kontor som bidrar til en produktiv og hyggelig arbeidshverdag hjemme.

Ekspertene:

Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart

Julie Berget, interiørarkitekt i Arkivet

1. Hvordan merker dere at flere ønsker å lage et hjemmekontor nå enn tidligere?

– Da vi startet i 2016, var hjemmekontor knapt et tema. Det var hovedsakelig kun noe de aller største boligene tok seg plass til. Nå ser vi at flere og flere prioriterer dette uavhengig av størrelsen på boligen, forteller Andreas Jebsen og fortsetter:

– Vi ser i større grad at prosjekter som nybygg og tilbygg, det vil si nye boliger og utvidelser av eksisterende boliger, setter av plass til hjemmekontor. Dette vet vi ut ifra rombenevnelser – det er krav til at man forteller hva rom skal brukes til når man bygger, og vi ser derfor hjemmekontor enkelt i plantegningene.

Andreas Jebsen. Foto: Privat

2. Hvor krevende er det å lage et kontor i egen bolig?

– Dette vil avhenge veldig av hva slags utgangspunkt du har og hvilke krav du setter til hjemmekontoret. Hjemmekontor kan tross alt være så mangt, fra en avgrenset sone i et rom, et eget og separat rom til kanskje et frittstående bygg eller anneks, sier Jebsen og fortsetter:

– Er du heldig og har et rom med riktige forutsetninger, kan du ganske enkelt få et fint og avlukket hjemmekontor ved å sette opp noen lettvegger. Du kan også eventuelt sette inn et vindu for å få dagslys.

Han legger til:

– Du kan også bygge et tilbygg for å utvide boligen og få plass til hjemmekontor, men dette krever unektelig en del mer. Det enkleste er jo å finne en egnet krok.

Julie Berget. Foto: Privat

3. Hvilken betydning har hjemmekontoret for effektivitet og trivsel?

– Hjemmekontor kan være så mangt, enten om det er ved kjøkkenbordet, i sofaen eller på barnerommet hvis det er den eneste pulten i boligen. Det sier seg selv at dette ikke er de mest ergonomiske plassene å jobbe fra, og effektiviteten og trivselen kan variere. De siste årene har nok mange også fått kjenne på hvilke utfordringer et hjemmekontor kan by på, spesielt om man deler det med flere, sier Berget og fortsetter:

– Derfor har det stor betydning hvordan du setter opp et hjemmekontor for å kunne jobbe mer effektivt, enten om du er alene eller med flere, samt gjøre det beste ut av plassen du har til rådighet.

4. Hvordan lage et mest mulig funksjonelt og effektivt kontor hjemme?

Ikke alle har mulighet for et eget rom i boligen som er dedikert til et kontor, men det er flere smarte løsninger som gjør at man kan lage det mest mulig funksjonelt og effektivt, mener Berget. Her er hennes tips:

Tenk på lyset:

– Stort sett jobber vi alle bedre med naturlig lys, så jeg vil anbefale at du har tilstrekkelig med lys for at du skal trives best mulig i arbeidsmiljøet rundt deg. Om du ikke har tilgang på et vindu, husk god og riktig belysning. Vi blir mye fortere sliten om vi arbeider med dårlig lys rundt oss.

Invester i riktig utstyr:

– Skaff deg en god kontorstol slik at du kan sitte der over lengre tid, samt riktig utstyr slik at alt ligger til rette for å være mest mulig effektiv. Pass på at du har god nok arbeidsplass for det du trenger.

Gjør det hyggelig rundt deg:

– Det er viktig å gjøre det lille ekstra for hyggens skyld. Dette hjelper også på selvfølelsen og kvaliteten i arbeidet. Det kan være et stearinlys, radio/musikk, inspirerende bøker og så videre. Her er vi forskjellige.

Lys og fin kontorplass med gode oppbevaringsløsninger.

5. Dersom man ikke ønsker å pusse opp – hvilke enkle løsninger finnes for å lage et hjemmekontor i allerede eksisterende rom?

– Dersom man ikke vil pusse opp eller sette opp lettvegger, handler det om å få mest mulig ut av begrenset plass. Vær strategisk med møbleringen så du får skjermet hjemmekontor litt fra resten av hjemmet. Du kan for eksempel sette opp en skjerm eller tilsvarende for ekstra arbeidsfred, sier Jebsen og fortsetter:

– God stol og godt kontorutstyr er naturligvis viktig for komfort og produktivitet. Det kan også være behov for å montere en ny stikkontakt eller to, men husk å overlate denne jobben til autoriserte elektrikere.