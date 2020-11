På jakt etter lesestoff om hytter? Her er våre anbe­falinger

Vi har samlet tre hyttesaker du kan lese.

Hytta på Sageneset i Sirdal er berre 43 kvadrat. Det er stort sett heilt passeleg, meiner Solveig Margrethe og Erlend. Foto: Fredrik Refvem

OBS: Ukens BO i papiravisen fredag er en 40 siders hyttespesial.

Vennebu ligg like i vannkanten. Foto: Fredrik Refvem

Heilt lukkeleg i ei halv hytte

Like i vannkanten på Sageneset i Sirdal har Solveig Margrethe Undheim ei vertikaltdelt hytte kalla Vennebu.

Sjølv om hytta er på berre 43 kvadratmeter, gjeld ordtaket om at der det er hjarterom er det også husrom, også for hytter.

Solveig Margrethe Undheim kan minnast dei var 11 personar på overnatting, også nå i eldre år likar ho å ha gjester og ikkje minst barnebarn på besøk.

Tomta er på 650 kvadratmeter. Foto: Fredrik Refvem

På hytta vil ho ha det enkelt: Berre sengene har ho kjøpt nye

Therese Øvernes har bygd og bygd dei siste åra. Først hytte, deretter pussa ho opp huset heime og nå er sivilingeniøren prosjektleiar for det nye sjukehuset i Stavanger.

Mange arbeidstimar for Nye Stavanger universitetssjukehus er blitt loggførte ved furubordet med utsikt mot Ombo og ein alltid skiftande fjord som sender gneistar av lys og farge inn i hytta hennar.

Hytta til Therese stod ferdig i 2015. Ho ligg på Nesheim på øya Bjergøy i Sjernarøyane i Ryfylke.

Det var først då dei to sønene byrja å veksa til, at draumen om ei eiga hytte vaks fram. Då gutane var yngre reiste familien ofte på storbyferie i inn-og utland, men mora visste at barna ikkje ville bli med henne på ferie i all framtid, då var det langt betre å ha hytte som ein samlingsplass dei kan komma til når dei er vaksne.

Jonny og Sigrid Hetleflåt kunne ikke si nei da de fikk tilbud om å overta. Nå, seks år senere, er huset pusset opp. Foto: Irene Jacobsen

Når hyttelivet er så bra at du bestemmer deg for å bli fastboende: – Det gikk ikke an å si nei

De har hytta si midt i et nasjonalromantisk postkort.

Velfødde sauer beiter på irrgrønt gress, skyene sprekker i sør. Åkrafjorden ligger speilblank langt der nede under tretoppene. Jonny og Sigrid Hetleflåt fra Karmøy er i ferd med å bli bofaste i Åkrafjorden.

– Det beste med dette stedet er morgentimene. Vi tar med kaffekoppen ut, nesten uansett vær og årstid. Det skjer noe når du får naturen så nær, uten billyder og støy. Jeg hadde ikke gjort det samme i rekkehuset på Karmøy, sier Jonny.

