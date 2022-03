@villasolstraale Solbjørg og Per Helge Skadberg, Sola Antall følgere: 3.762 I Solstråleveien på Sola har ekteparet Solbjørg og Per Helge Skadberg bygget drømmehjemmet. Via Instagram-kontoen villasolstraale åpner de opp for en titt i et nydelig hjem som blant annet har underjordisk vinkjeller nedfelt i stuegulvet.