Panoramautsikt utover dalen for slalåmkjørere i bakken. I Deer Valley frister man med god boltreplass i slalåmløypene. Skiløper på toppen av Deer Valley over skydekket.

Glem Aspen. Deer Valley er USAs mest eksklusive skiparadis. Her er det ikke uvanlig å betale 20.000 kroner natten for et hotellrom.