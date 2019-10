– Innimellom blir jeg overrasket over hvor dårlig enkelte som lever av å kjøre, faktisk kjører. Varmeapparatet er på høy varme og kjøringen går i rykk og napp. Det er nok mange som ikke er klar over at de kjører uheldig med tanke på bilsyke, sier Benny Christensen, TV 2s bilekspert.

Den tidligere bilmekanikeren har lang erfaring i å være bilsyk selv. Hakkete kjøring og mange svinger kan ødelegge Christensens tur.

– Hvis man er plaget med bilsyke unger eller passasjerer, er det viktig å tenke litt på ruten man skal kjøre. Droppe de svingete alpepassene, for eksempel.

Haakon Nordvik

– Trenger ikke nødvendigvis kjøre sakte

Kjøringen blir mer behagelig om sjåføren ser langt fremover, planlegger kjøringen og kjører defensivt, mener Christensen. Det er viktig å bremse ned i god tid før svingen. Eller enda bedre: å slippe gassen så man får en jevn overgang til svingen.

– Unngå brå retardasjon, altså nedbremsing, og akselerasjon. Kjør mykt. Man trenger ikke nødvendigvis kjøre sakte, men man bør kjøre roligere gjennom svingene, sier Christensen.

Klimaanlegget spiller også en rolle, at det ikke er for varm og dårlig luft i bilen. I tillegg hjelper jevne pauser på, erfarer han.

Kan du ta over rattet? Det er sjelden sjåføren blir kvalm, tipser bileksperten.

Maria Hegland

Hvor ligger foten på gasspedalen?

– Hvis vi skal være ekstremt detaljerte, bør man tenke på hvor foten ligger på gasspedalen. Er foten for langt opp, blir gassingen mer ufølsom. Har du foten lenger ned, kan du bruke ankelen mer til å styre, sier Øyvind Årbogen.

Årbogen har jobbet som trafikklærer i 26 år og er nå fagkonsulent i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Under kjøreopplæringen skal elevene lære seg å kjøre både økonomisk og miljøvennlig. Det gir også en myk og behagelig kjørestil, fordi man må unngå brå tramp på gass og brems.

– Har man et godt handlingsrom rundt seg, kan man slippe gassen i stedet for å bremse og vil kunne unngå brå manøvre, sier Årbogen.

Skal du kjøre langt, kan cruisekontroll være et smart valg. Spesielt adaptiv cruisekontroll, som setter en fast avstand til bilen foran. Bremser bilen foran ned, gjør også din bil det.

– Et tips for å kjøre så behagelig som mulig er å se for deg at du kjører på en glatt vei. Hvis du er for brå med gass, brems eller ratting, vil du kunne skli av gårde, sier Årbogen.

Privat

Tre matvarer man bør unngå i bilen

Man blir bilsyk fordi hjernen blir usikker på signalene den får. Hjernen skal bestemme hvor vi er og bruker synet, balanseorganet og sensorer som ligger i ledd og muskler. Når signalene ikke stemmer overens, reagerer kroppen med at man blir dårlig, forklarer Marte Kvittum Tangen, fastlege og leder av Norsk allmennlegeforening. Man blir kvalm og kan få hjertebank, hodepine, kaldsvette og økt spyttsekresjon. Kroppen mobiliserer fordi hjernen ikke vet hvordan den skal takle situasjonen.

– Det er vanligst å bli bilsyk når man er barn. Og det er ofte genetisk. De fleste blir bedre med alderen fordi hjernen ofte venner seg til signalene, sier Tangen.

Det beste tipset: Sitt i kjøreretningen, ha god sikt og se fremover. Dessuten:

– Mange barn blir mer kvalme hvis de drikker melk, spiser fløteis eller banan, sier Tangen.

Hvis du ikke skal kjøre selv, kan du ta antihistaminer. For eksempel Marzine eller Postafen. Allergimedisiner har en mindre dose antihistaminer og kan gi litt effekt. Man kan få Skopolamin-plaster på resept.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Eivor Eriksen

Kan man snu barnets bilstol?

Trygg Trafikk anbefaler at barn bør sikres bakovervendt i bilstol til de er fire år, helst lenger.

Men hva om stillingen mot bilens kjøreretning kan gjøre at de blir kvalme? Er det greit å la dem sitte forovervendt?

– Vi ber foreldrene teste alle andre muligheter før de snur barnet. Først må foreldrene se litt på kjørestilen sin. Kan de kjøre mer jevnt og behagelig? I tillegg er det viktig å tenke på at det er god luft i bilen. Et godt tips er å sette ned temperaturen og lufte ut bilen med jevne mellomrom. Det kan ha mye å si for noen barn, sier Silje Kristine Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Flere foreldre opplever at formen på bilstolen kan ha noe å si. Et tips er derfor å teste en annen type bilstol før de velger å snu barnet. Gode pauser underveis på lengre kjøreturer kan også være kvalmeforebyggende.

Det er fem ganger sikrere å sitte bakovervendt, og det bør foreldre ta innover seg, mener Hansen. Hvis barnet sitter forovervendt i en front mot front-kollisjon, vil det gi stor belastning på skuldre, nakkeparti og hode i hastigheter over 50 kilometer i timen, ifølge Trygg Trafikk. Belastningen kan føre til varige mén eller død. Bakovervendt vil trykket fordeles over en større flate i kroppen. Det gir mindre belastning på nakke og organer, ifølge Trygg Trafikk.