Allergisk? Slik forbereder du deg til pollensesongen

Pollensesongen er godt i gang flere steder i landet, og for rundt én million nordmenn betyr det rennende nese, nysing og røde øyne. 20 prosent av oss sliter nemlig med pollenallergi.

– Pollensesongen startet to uker tidligere i år enn i fjor. Som regel avsluttes den i slutten av august. Det er, med andre ord, en lang periode for dem med allergiplager, sier rådgiver helsefag i Norges astma- og allergiforbund (NAAF), Anna Bistrup.

Fakta: Pollenallergi Pollen er bitte små partikler med varierende diameter og vekt. De frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på proteiner som finnes i noen pollentyper. De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, vier og pil) og burot. I overkant av 20 prosent av befolkningen, cirka én million nordmenn, har mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Kilde: Norges astma- og allergiforbund

NAAF

Følg med på pollenvarslingen

Så hva kan man gjøre for å forberede seg best mulig?

Bistrups fremste råd er å følge med på pollenvarselet – en nasjonal tjeneste som oppdateres daglig.

– Her kan du følge med på pollenspredningen og få informasjon om sesongen der du bor. Begynn gjerne på medisiner en uke før sesongen starter, råder hun.

Også Hallvard Ramfjord, forsker ved NTNU og pollenanalytiker i Norges astma- og allergiforbund, anbefaler å bruke varslingstjenesten aktivt for å forberede seg fra dag til dag.

– Varselet kan være til hjelp når allergikere skal planlegge reiser. Sjekk hvilke steder du bør holde deg unna og hvor du bør tilbringe ferien. Kanskje kan du legge inn en helg langs kysten når pollenspredningen står på som verst der du bor?

Skal du utenlands, kan en annen nettside gi veiledning. Polleninfo.org gir deg oppdatert informasjon om hvordan det står til med pollensesongen i Europa.

Fakta: Pollensesongen rundt om i landet I sørlige strøk starter sesongen i mars med or og hassel, deretter bjørk fra slutten av april til rundt 17. mai. Lengst nord i landet starter bjørkepollenspredningen når den er over i sør. Gresspollenspredning foregår i store deler av landet fra begynnelsen av juni til midten av august. Burotpollen finnes først og fremst i Sør- og Midt-Norge og har spredning fra midten av juli til slutten av august. Kilde: Hallvard Ramfjord

NTNU

Medisinering

Helst bør du begynne med antihistaminer (allergimedisin i form av tabletter og nesespray) en ukes tid før forventet spredning. Bistrup understreker at det likevel ikke er for sent å starte medisineringen etter at plagene har meldt sin ankomst.

– Medisinen gir effekt allerede samme dag, sier hun.

953.000 nordmenn hentet ut reseptbelagte medisiner mot allergi i 2018, viser tall fra Reseptregisteret. I tillegg kommer alle som henter ut reseptfrie medisiner.

Ved behov for rask behandling av alvorlige symptomer, og i tilfeller hvor det ikke er nok med vanlig behandling, brukes kortisonsprøyter og kortisontabletter.

Vaksine kan være en løsning

– Dersom de ordinære tiltakene ikke fungerer og du fremdeles er svært plaget med symptomer, kan det være grunn til å avklare om du er kandidat til allergivaksinen, sier Bistrup.

Dreier det seg om gresspollenallergi, kan vaksinen tas i tablettform. I dette tilfellet må pasienten ta én tablett hver dag i tre år. Skal du vaksinere deg mot bjørkepollen, er sprøyteform foreløpig det eneste alternativet. Du må da til legen for å ta en sprøyte én gang i uken de syv første ukene. Deretter får pasienten en sprøyte hver åttende uke i tre til fem år, forklarer hun.

– Det krever litt innsats og oppfølging, så dette er for dem som virkelig har behov for behandling og er villige til å gå helhjertet inn for det.

Ni råd til allergikere

Utover medisinsk behandling, finnes det en rekke ting du kan gjøre for å unngå de verste allergiplagene i pollensesongen.

– Det er veldig viktig å gjøre de kjedelige tiltakene, sier Bistrup.

Her er hennes råd:

1. Unngå utlufting av huset og tørking av klær utendørs

– Dette gjelder spesielt når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vær, vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn.

2. Vær nøye med renhold og hygiene

– Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid.

3. Bruk solbriller og hodeplagg

– Bruk solbriller ute for å hindre pollen i øynene. Det hjelper også å dekke til håret.

4. Unngå utendørstrening

– Unngå å ta joggeturen ute på dager med høy spredning. Følg med på pollenvarslingen og planlegg trening innendørs de dagene det står på som verst.

5. Unngå kryssreaksjoner

– Vær oppmerksom på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

6. Reis vekk fra pollen

– Ta ferie fra pollenspredningen og plagene som følger med – høyt til fjells, langs kysten eller i utlandet.

7. Vurder pollenmaske og/eller nett

– Pollenmaske som dekker nese og munn, minsker innånding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen.

8. Hold åpninger lukket

– Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, og sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.

9. Børst kjæledyrene før du tar dem inn

– Hunder og katter får pollen i pelsen utendørs. Dusj eller børsting hjelper.