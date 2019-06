Her kan du høre denne episoden:

I denne episoden ser Per Kristian og Geir nærmere på hva Apple trakk opp av hatten under sin årlige utviklerkonferanse.

Per Kristian synes IOS 13 var et skikkelig antiklimaks, og er langt mer begeistret for mulighetene det nye IpadOS åpner for. Ikke minst den ene Ipad-nyheten Apple ikke nevnte.

Geir har sans for hvordan Apple utfordrer Facebook og Google med «Logg inn med Apple»-knappen, men Per Kristian ser spesielt ett problem med måten de gjør det på.

Sporing uten strøm

Vi ser også nærmere på hvordan Apple benytter Blåtann for å spore enheter som har gått tom for strøm. Kan det være vi snart får se en egen sporingsbrikke fra Apple?

Per Kristian har fått et nytt forhold til batterilading etter han fikk elbil, og har bitt seg merke i en ny ladefunksjon Apple lanserer for å øke levetiden på mobilbatteriet.

Mer om det og andre Apple-nyheter verdt å merke seg, får du i denne episoden av Teknologimagasinets podkast.

Har du Spotify? Følg denne lenken.

Bruker du Iphone? Følg denne lenken.

Ellers kan du gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Teknologimagasinet, lytt og abonner.

Siste episoder fra Teknologimagasinets podkast

Her kan du høre denne episoden:

Sjekk ut forrige episode: Skal du kjøpe eller selge Huawei-mobilen?