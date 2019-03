Pusset opp 620 kvadratmeter stort hus: – Begrensningens kunst er jeg absolutt ikke god i

Mye arbeid har det vært. Hardt og tidkrevende arbeid, og Fjeld har pusset opp omtrent kontinuerlig siden hun kom hit i 2005.

– Hadde jeg visst det jeg vet nå, spørs det nok om jeg hadde gått løs på dette huset. Derfor er det godt med alt man ikke vet, for her har jeg det helt fantastisk. Nå har jeg grodd fast, jeg kunne ikke tenkt meg å bo noe annet sted.

Huset fra slutten av 1800-tallet på Li i Hommersåk, en halvtimes kjøretur fra Stavanger, har i årenes løp vært både gjestgiveri, landhandel og bakeri.

Her har Fjeld altså pusset opp og innredet 620 kvadratmeter bolig, i tillegg til å renovere en gammel stall og anlegge en stor og flott hage.

Fra huset er det flott utsikt mot Riskafjorden og Stavanger.

Jeanette Bækkevold

Mange på visning

Hun hadde vært her på besøk en gang tidligere. Et kunstnerpar hun kjente hadde kjøpt eiendommen, men nå skulle de selge.

Selv hadde hun et gammelt hus i Stavanger hun hadde pusset opp, og klar for en ny runde oppussing var hun i grunnen ikke.

Men så kom hun kom hit på visning og oppdaget at hun ikke var alene om å se på muligheten, og da måtte hun kaste seg rundt og bestemme seg fort.

– Ja, det var mange her, det er jo en veldig spesiell eiendom. Men en del ble nok litt skremt av hvor mye som måtte gjøres. Det er ikke alle som greier å se for seg hvordan resultatet kan bli heller.

De forrige eierne hadde gjort en god del, men likevel var det fryktelig mye å gå løs på.

Vinduer og kledning ble byttet, og hver kvadratmeter i det enorme huset er pusset, malt og innredet i Fjelds egen stil.

Her var det bare å gå bananas, for å bruke Fjelds egne ord.

Jeanette Bækkevold

God hjelp

Datteren Laura Josefine på 20 år er for tiden bosatt i Australia.

I vinter giftet Fjeld seg med kjæresten Håvard Aurdal, og de siste årene har han hjulpet henne med utallige prosjekter på eiendommen.

– Han er handy til tusen, og han har gjort veldig mye her. Jeg får en idé og hopper opp og ned, da trenger jeg noen som støtter meg. Og det gjør Håvard, han er helt med, her er det ingen begrensninger, forklarer hun.

Fjeld tegner, Håvard eller håndverkere lager det hun har sett for seg.

– Jeg har alltid vært steingalen og bohemsk, og er langt mer estetisk enn praktisk, sier Fjeld, som også har fått god hjelp av sin finske venn, tømreren Matti.

– Det har ofte skjedd at håndverkere bare har sett rart på meg når jeg har spurt dem til råds om ideer jeg har. «Jeg spør deg ikke om du synes det er fint. Jeg spør om det lar seg gjøre», må jeg si da.

Alltid vært samler

I et så stort hus med stor takhøyde, må både møbler og gjenstander være store.

Enorme vaser, puter og dekorasjoner. Og her konkurrerer tingene om plassen, for minimalist kan man vel ikke påstå at Fjeld er.

– Jeg har alltid vært en samler. Jeg har mange ting, og her har jeg heldigvis plass til det meste. Jeg velger det jeg liker, kjøper noe nytt og mye gammelt, og har ingen fasit på hvordan ting skal se ut. Jeg har ingen begreper om mote og hvordan ting «skal» være.

Huset er innredet med spesielle møbler fra alle verdenshjørner, og mye er samlet gjennom flere tiår.

– Møblene må være solide. Tunge, antikke ting, skap med utskjæringer og sånt. Mye er håndlaget og unikt, masseproduserte varer har jeg ikke mye til overs for. Jeg er glad i kunst og antikviteter, spesielle ting som passer stilen min. Og jeg får mye av venner og bekjente. Ting som andre ikke helt vet hva de skal gjøre med, det er ofte noe jeg kan bruke.

Som peishetten i den ene stuen, for eksempel.

– Faren til en venninne hadde den på et lager, men så kom han til å tenke på meg, ettersom jeg er en raring som kan få bruk for alt mulig. Den passet perfekt, jeg skulle jo bygge peis! Så da kom han kjørende med den og en masse murstein, og jeg dånet nesten av lykke.

Jeanette Bækkevold

Kunstner på heltid

Fjeld er utdannet lærer, men har livnært seg som kunstner de siste årene.

– Jeg trivdes som lærer, men så begynte jeg å selge litt kunst, og så ballet det på seg. Til å begynne med reiste jeg rundt med en stor bil, viste frem bildene mine og solgte på den måten, nesten litt homepartyaktig, men det ble for slitsomt. Nå lager jeg bilder nesten kun på bestilling. Da kan kundene mine få være med på å bestemme størrelse og farger, sier Fjeld som også lager en del tekstilkunst – lampeskjermer, gardiner, puter og klær.

Den sosiale kunstneren elsker å ha folk rundt seg og invitere til selskaper. Med et så stort hus er det ikke noe problem å få plass til mange gjester.

I den ene delen av huset har hun sogar et eget rom hun kaller festsalen, med langbord og flygel.

– Men jeg greier ikke å gjøre det enkelt og smått, en liten fest går ikke, sier Fjeld.

– Begrensningens kunst er jeg absolutt ikke god til.

Jeanette Bækkevold

