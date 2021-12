Det er faktisk helt greit å være singel

Et spørsmål vi kan stille, er om det virkelig er så viktig å ha en partner til enhver tid, skriver Line Marie Warholm.

Det er et tankekors at vi i et land hvor vi møter terrorisme med rosetog, skal møte kjærligheten med så stor kynisme.

