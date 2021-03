Gaming kan få konsekvenser for rygg, skuldre og søvn. Slik unngår barnet ditt belastningsskader.

Mange barn og unge sitter timevis foran spill-PC-en i løpet av en uke. Det finnes et stort utvalg spillmøbler på markedet. Dyrest er ikke nødvendigvis best. Geir Amundsen

Ensomhet under pandemien fører til mer gaming blant unge. Det kan få konsekvenser for rygg, skuldre og søvn. Her er alt du bør vite om gaming og ergonomi.

